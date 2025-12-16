La Presidenta del Concejo Natali Fani-González Felicita a la Presidenta de la Cámara de Delegados de Maryland Joseline Peña-Melnyk

MARYLAND, December 16 - For Immediate Release: Tuesday, December 16, 2025

La presidenta del Concejo del Condado de Montgomery, Natali Fani-González, emitió el siguiente comunicado con respecto a la elección de Joseline Peña-Melnyk como la nueva presidenta de la Cámara de Delegados de Maryland. La Presidenta del Concejo Natali Fani-González estuvo en Annapolis hoy para el voto.

“Estoy muy emocionada de felicitar a mi querida amiga, la delegada Joseline Peña-Melnyk, por su elección como Presidenta a la Cámara de Delegados.

“La presidenta Peña-Melnyk es una líder fuerte y eficaz, con una trayectoria comprobada en la lucha por las familias trabajadoras y el impulso de reformas en el cuidado de la salud para combatir las desigualdades y mejorar los resultados de salud para todos. Su experiencia en la formación de coaliciones, combinada con su pasión por el servicio público, la convierten en la sucesora ideal de la delegada Adrienne Jones.

“Como la primera mujer latina e inmigrante en ocupar el cargo de Presidenta de la Cámara de Delegados en Maryland, y miembro fundador del Caucus Latino Legislativo de Maryland (MLLC por sus siglas en inglés), ella continuará fomentando una participación y colaboración significativa con la comunidad Latina en Maryland.

“He prometido mi apoyo incondicional a la Presidenta de la Cámara de Delegados Peña-Melnyk y me comprometo a ayudarla a impulsar la agenda legislativa de nuestro gran estado de Maryland.