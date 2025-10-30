Cloudiway au TechShow Paris 2025

Cloudiway Migration Platform

Keynote avec Bleu

PARIS, PARIS, FRANCE, October 30, 2025 / EINPresswire.com / -- CLOUDIWAY annonce sa présence au Techshow Paris 2025 et une keynote conjointe avec Bleu : “Une chaîne de confiance pour votre migration vers Microsoft 365 dans le cloud de Bleu”Cloudiway, acteur de référence des migrations cloud, sera présent au Techshow Paris 2025, l’événement incontournable de la transformation numérique, afin de présenter ses dernières innovations et d’illustrer son engagement en faveur d’un cloud de confiance.À cette occasion, Cloudiway animera une keynote conjointe avec Bleu, l’entreprise de services cloud fondée par Capgemini et Orange, sur le thème : “ CLOUDIWAY & Bleu : une chaîne de confiance pour votre migration vers Microsoft 365 dans le cloud de Bleu.”Cette intervention mettra en lumière les synergies concrètes entre les deux acteurs français et l’importance d’une approche sécurisée de la migration vers Microsoft 365, conforme aux exigences du secteur public et des entreprises françaises des secteurs sensibles. La présence de Cloudiway au Techshow sera également l’opportunité de renforcer publiquement le partenariat avec Bleu, déjà engagé dans plusieurs projets par le biais de ses partenaires autour de la migration sécurisée et de la gestion du changement vers le cloud souverain. Ensemble, les deux sociétés visent à simplifier la transition des organisations tout en garantissant sécurité, conformité et performance.Détails de la keynote :· Titre : “CLOUDIWAY & Bleu : une chaîne de confiance pour votre migration vers Microsoft 365 dans le cloud de Bleu” · Intervenants : Melanie Douglas – EMEA Sales Manager / Thomas Ceze - Responsable Partenariats Editeurs· Date : 5 novembre 14h 45· Lieu : Parc des Expositions - Porte de Versailles, ParisÀ propos de Cloudiway Cloudiway est une plateforme de migration cloud européenne spécialisée dans la transformation et la sécurisation des environnements Microsoft 365. Elle accompagne les entreprises, cabinets de conseil et intégrateurs dans leurs projets de fusion, acquisition et modernisation de systèmes avec une approche flexible, scalable et sécurisée. Pour toute demande média ou pour planifier une rencontre pendant le salon :Contact:Service communication CloudiwayEmail : marketing@cloudiway.com

