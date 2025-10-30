زيكر الإمارات ومجموعة عبد الواحد الرستماني تطرحان بنجاح سيارة زيكر 7X في الشرق الأوسط
EINPresswire.com/ -- أصبح سبعة عملاء بارزين أول من استلم سياراتهم الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV) الكهربائية بالكامل زيكر 7X في الشرق الأوسط، وذلك خلال حدث إطلاق فريد ومميز أقيم في دبي بتاريخ 23 سبتمبر 2025. ومن أبرز ما تميّز به هذا الحدث الاستثنائي، الذي نظّمته مجموعة عبد الواحد الرستماني، الموزع الحصري للعلامة التجارية في دولة الإمارات، أنه شهد الظهور الأول للعلامة التجارية في المنطقة وتسليم أول دفعة من طراز سيارات زيكر الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV) الكهربائية بالكامل، مما يمثل احتفالًا مزدوجاً بتفوق هذا المنتج وتحقيق رضا العملاء وتلبية تطلعاتهم.
شكّل حدث الإطلاق مناسبة رائعة احتفلت بالابتكار والأناقة والتنقل المستدام، مما أظهر بشكل رائع هيبة وفخامة سيارة زيكر 7X. وخلال الأمسية، تمكنت زيكر الإمارات من بيع دفعتين كاملتين من سيارة زيكر 7X، مما يشير بوضوح إلى الطلب المتزايد في المنطقة على سيارات الجيل القادم الكهربائية. ويمثل هذا إنجازاً مهماً في توسع زيكر في الشرق الأوسط، ويعكس اهتماماً كبيراً من المستهلكين بالتنقل الكهربائي الفاخر في دولة الإمارات العربية المتحدة.
تُجسّد سيارة زيكر 7X قمة التنقل الفاخر الذكي، وهي مثالية لمن يبحثون عن تجربة قيادة مُحسّنة. وقد صمّمت السيارة استناداً إلى مفهوم هندسة التجربة المستدامة (SEA) من زيكر، وتقدم أداءً استثنائياً بفضل نظام الدفع الرباعي ثنائي المحرك الذي يولد 646 حصاناً، مما يتيح تسارعاً من صفر إلى 100 كم/ساعة في غضون 3.8 ثانية فقط، مع مدى قيادة مذهل يصل إلى 615 كلم وفقاً لمعايير اختبار المركبات المنظّم عالمياً (WLTP) . تم تصميم السيارة في مدينة غوتنبرغ تحت إشراف المصمم العالمي ستيفان سيلاف لتعكس رؤيته التطلعية، وهي تجسد فلسفة تصميم "الطاقة الخفية" المميزة لشركة زيكر، وتضم لوحة إضاءة ذكية بقياس 93 بوصة من نوع "ستار جيت" Stargate، التي تُعدّ الأولى في فئتها، بالإضافة إلى أبواب أوتوماتيكية بلا إطار، وهيكل خارجي قوي متطور حائز على تصنيف 5 نجوم في اختبارات البرنامج الأوروبي لتقييم السيارات الجديدة (Euro NCAP).
تتوفر زيكر 7X في دولة الإمارات العربية المتحدة بثلاث فئات مميزة. يبدأ سعر فئة الدفع الخلفي الأساسية من 169,900 درهم، وتوفر مدى انطلاق يبلغ 480 كلم، بقوة 421 حصان، وتنتج تسارعاً من 0 إلى 100 كلم/ساعة في غضون 6.0 ثوان. أما فئة الدفع الخلفي طويل المدى، فتتوفر بسعر 189,900 درهم، وتتيح مدى انطلاق يبلغ 615 كلم مع الحفاظ على نفس قوة الحصان والتسارع. وللحصول على أداء استثنائي، يتوفر طراز الأداء العالي بنظام الدفع الرباعي بسعر 209,900 درهم، بقوة 646 حصان، وتسارع من 0 إلى 100 كلم/ساعة في عضون 3.8 ثانية فقط، فيما تتيح مدى انطلاق يبلغ 543 كلم.
بإمكان العملاء تخصيص سيارتهم زيكر 7X بمجموعة مختارة من الألوان العصرية، بما في ذلك أخضر الغابة، والرمادي الغامق، والأبيض القطبي النهاري، والأسود القطبي الليلي. يتوفر خيار اللون الأزرق السماوي حصرياً لطرازات الدفع الخلفي طويل المدى ونظام الدفع الكلي عالي الأداء.
مجموعة عبد الواحد الرستماني هي الموزع الحصري لزيكر في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولديها خبرة تمتد لأكثر من سبعة عقود في عالم السيارات الفاخرة والتنقل الكهربائي. توفر البنية التحتية الراسخة للشركة، من خلال صالات العرض في دبي وأبوظبي، للعملاء وصولاً فورياً إلى منظومة زيكر المتكاملة، بدءاً من الاستشارة الأولية ووصولاً إلى الدعم المستمر للمالكين. يتضمن نهج مجموعة عبد الواحد الرستماني الشامل خدمات متطورة، وفنيين معتمدين في السيارات الكهربائية، وشراكات استراتيجية مع مزودي البنية التحتية للشحن، وجميعها مصممة خصيصاً لتقديم تجربة ملكية مميزة تتماشى مع طابع الفخامة الذي تتميز به زيكر.
قال روبرتو كولوتشي، مدير قسم السيارات الكهربائية في مجموعة عبد الواحد الرستماني: "يُمثل الإطلاق الناجح لسيارة زيكر 7X في دولة الإمارات العربية المتحدة منعطفاً مهماً في رحلتنا نحو إثبات حضورنا في مشهد إنتاج السيارات الكهربائية." وأضاف: "بصفتنا الموزع الحصري لسيارة زيكر في دولة الإمارات العربية المتحدة، فإنه لمن دواعي فخرنا أن نتمكّن من لعب دور بارز في إطلاق هذا الطراز المتميّز من سيارات زيكر، فضلاً عن تلبية توقعات عملائنا بشكل فوري. كما أود التنويه بأن التسليم الناجح للدفعة الأولى من هذا الطراز يعكس التزامنا بالتنفيذ السلس لعمليات تسليم الدفعة الأولى من سيارات زيكر 7X ونيل رضا عملائنا الكرام منذ اليوم الأول. ونحن بدورنا، نسعى إلى توفير تجربة زيكر الشاملة والمحفّزة لكل عميل يختار الانضمام إلى مجتمعنا، مما يضمن جعل اقتناء زيكر واحدة من التجارب الاستثنائية بشكل دائم، سواء كنت إول عميل أو العميل الألف."
تتويجاً لهذا الإطلاق الاستثنائي، سيستفيد العملاء المميزون من مجموعة امتيازات أولية حصرية مقدمة من مجموعة عبد الواحد الرستماني. تأتي كل سيارة زيكر 7X مترافقة مع ضمان لمدة 5 سنوات من الشركة المصنّعة، بالإضافة إلى ضمان لمدة 8 سنوات على البطارية، مما يُبرز التزام زيكر بأعلى معايير الجودة والأداء المتميز، وتوفير راحة البال للعملاء على المدى الطويل.
من خلال الجمع بين مزايا الملكية المدروسة والتكنولوجيا الرائدة، تقدم زيكر الإمارات بالتعاون مع مجموعة عبد الواحد الرستماني مفهوماً جديداً يرتقي بتوقعات السائقين في الشرق الأوسط بشأن التنقل الكهربائي الفاخر، وذلك من خلال توفير أداء عالي الجودة وخال من الانبعاثات، مقترناً بنهج ابتكار رائد وتجربة قيادة متميزة تجمع بين الفخامة الراقية وتلبية احتياجات العمل والأسرة، بما يواكب نمط الحياة العصري بكل سلاسة.
Kevin Sebastian
