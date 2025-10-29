eXp Realty nombra a Aline Borbalan como nueva líder en Brasil
EINPresswire.com/ -- Borbalan, un distinguido profesional del sector inmobiliario con visión de crecimiento y empoderamiento, refuerza con su liderazgo la expansión de eXp Realty en Latinoamérica, impulsando un modelo centrado en los agentes y basado en la innovación, la equidad y la colaboración global.
eXp Realty®, la firma de corretaje inmobiliario más centrada en el agente en el planeta, anunció el nombramiento de Aline Borbalan como la nueva Líder Nacional de eXp Brasil, marcando una nueva etapa de crecimiento sostenido, innovación tecnológica y desarrollo de agentes en uno de los mercados inmobiliarios más dinámicos de América Latina.
Reconocida por su liderazgo inspirador, su profundo conocimiento del sector y su compromiso con la excelencia, Borbalan aporta más de 15 años de experiencia en dirección comercial, formación de equipos y desarrollo estratégico. Su trayectoria combina una visión empresarial sólida con una pasión por ayudar a los profesionales inmobiliarios a alcanzar su máximo potencial dentro de un modelo colaborativo y global.
“Asumir este nuevo desafío con eXp representa una oportunidad única para continuar transformando la industria inmobiliaria en Brasil,” dijo Aline Borbalan. “Nuestro mercado está lleno de talento y energía, y el modelo de eXp permite que los agentes sean verdaderos dueños de su crecimiento, trabajando con libertad, respaldo y una red internacional que impulsa resultados extraordinarios. Estoy profundamente comprometida con ayudar a más profesionales a descubrir lo que es posible dentro de eXp.”
Borbalan es administradora de empresas y especialista en desarrollo organizacional, con experiencia en liderazgo de equipos de ventas, gestión de franquicias y expansión de negocios. Ha sido mentora y formadora de decenas de agentes inmobiliarios a lo largo de su carrera, destacándose por su enfoque humano, estratégico y orientado al rendimiento.
“Aline representa exactamente el tipo de liderazgo que impulsa a eXp Realty: cercano, innovador y centrado en el crecimiento de los agentes,” afirmó Félix Bravo, Director General Internacional de eXp Realty. “Su llegada a eXp Brasil refuerza nuestro compromiso de construir un ecosistema donde los agentes tengan el control de su éxito, con las herramientas y el apoyo necesarios para prosperar.”
El nombramiento de Borbalan también destaca el papel fundamental que las mujeres están desempeñando en el liderazgo del sector inmobiliario a nivel global. En eXp, la presencia de mujeres en posiciones estratégicas refleja un compromiso real con la equidad, la inclusión y el empoderamiento profesional. Su liderazgo inspira a más agentes a romper barreras, impulsar el cambio y construir negocios sólidos basados en la colaboración y el propósito.
“Brasil es un mercado estratégico dentro de nuestra región y sabemos que Aline impulsará una nueva etapa de expansión, conexión y resultados,” dijo Virginia Restrepo, Directora Regional de CALA (Caribe y América Latina). “Su energía, visión y compromiso con el desarrollo de los agentes reflejan el propósito de eXp: crear oportunidades reales para que los profesionales inmobiliarios construyan negocios sostenibles, colaborativos y con impacto global.”
Por qué los agentes están eligiendo eXp Realty en Brasil y en todo el mundo:
Estructura de Comisiones Líder en la Industria – Los agentes conservan más de lo que ganan
Colaboración Global – Acceso a una poderosa red internacional
Participación en Ingresos y Propiedad de Acciones – Construye riqueza mientras haces crecer tu negocio
Flexibilidad Basada en la Nube – Trabaja desde cualquier lugar, sin limitaciones de oficina física
Mentoría y Capacitación de Clase Mundial – Aprende de los mejores agentes y crece más rápido
Los agentes que estén listos para dar el siguiente paso en sus carreras pueden obtener más información en expglobalbrasil.com.br
