A eXp Realty nomeia Aline Borbalan como nova líder nacional no Brasil

Aline Borbalan

LONDON, CITY OF LONDON, UNITED KINGDOM, October 29, 2025 / EINPresswire.com / -- Profissional imobiliário de renome, com uma visão voltada para o crescimento e o empoderamento, a liderança de Borbalan reforça a expansão da eXp Realty na América Latina, impulsionando um modelo centrado nos agentes, baseado na inovação, equidade e colaboração global. eXp Realty® , a corretora imobiliária mais centrada no corretor do planeta, anunciou a nomeação de Aline Borbalan como a nova Líder Nacional da eXp Brasil , marcando uma nova fase de crescimento sustentável, inovação tecnológica e desenvolvimento de corretores em um dos mercados imobiliários mais dinâmicos da América Latina.Reconhecida por sua liderança inspiradora, profundo conhecimento do setor e compromisso com a excelência, Borbalan traz mais de 15 anos de experiência em gestão comercial, desenvolvimento de equipes e estratégia de negócios. Sua trajetória combina visão empresarial sólida com uma paixão por ajudar profissionais do setor imobiliário a alcançarem seu máximo potencial em um modelo colaborativo e global.“Assumir esse novo desafio com a eXp representa uma oportunidade única de continuar transformando o mercado imobiliário no Brasil”, disse Aline Borbalan. “Nosso mercado é repleto de talento e energia, e o modelo da eXp permite que os corretores sejam verdadeiros donos do seu crescimento, trabalhando com liberdade, suporte e uma rede global que impulsiona resultados extraordinários. Estou profundamente comprometida em ajudar mais profissionais a descobrirem o que é possível dentro da eXp.”Borbalan é administradora de empresas e especialista em desenvolvimento organizacional, com ampla experiência na liderança de equipes de vendas, gestão de franquias e expansão de negócios. Ao longo de sua carreira, foi mentora e formadora de dezenas de corretores, destacando-se por sua abordagem humana, estratégica e orientada a resultados.“Aline representa exatamente o tipo de liderança que impulsiona a eXp Realty: próxima, inovadora e focada no crescimento dos corretores”, afirmou Felix Bravo, Diretor Geral Internacional da eXp Realty. “Sua chegada à eXp Brasil reforça nosso compromisso em construir um ecossistema onde os corretores tenham o controle do seu sucesso, com as ferramentas e o apoio necessários para prosperar.”A nomeação de Borbalan também destaca o papel essencial que as mulheres vêm desempenhando na transformação do mercado imobiliário em todo o mundo. Na eXp, a presença feminina em posições de liderança reflete um compromisso real com a equidade, a inclusão e o empoderamento profissional. O exemplo de Aline inspira mais corretores a romper barreiras, promover a colaboração e liderar com propósito e autenticidade.“O Brasil é um mercado estratégico dentro da nossa região, e sabemos que Aline impulsionará uma nova etapa de expansão, conexão e resultados”, disse Virginia Restrepo, Diretora Regional da CALA (Caribe e América Latina). “Sua energia, visão e compromisso com o desenvolvimento dos corretores refletem o propósito da eXp: criar oportunidades reais para que os profissionais do setor construam negócios sustentáveis, colaborativos e com impacto global.”Por que os corretores estão escolhendo a eXp Realty no Brasil e em todo o mundo:Estrutura de Comissões Líder no Setor – Os corretores ficam com mais do que ganhamColaboração Global – Acesso a uma poderosa rede internacionalParticipação em Receitas e Ações – Construa riqueza enquanto faz o seu negócio crescerFlexibilidade na Nuvem – Trabalhe de qualquer lugar, sem limitações de escritório físicoMentoria e Treinamento de Classe Mundial – Aprenda com os melhores e acelere o seu crescimentoOs corretores que desejam dar o próximo passo em suas carreiras podem saber mais em expglobalbrasil.com.br

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.