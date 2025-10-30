ブロックブラスト日本における月間アクティブユーザー数が400万人を突破、国内でのエンゲージメントを強化
世界全体で日間アクティブユーザー（DAU）4,000万人超、月間アクティブユーザー（MAU）1億6,000万人超、累計ダウンロード数5億回超を記録している「ブロックブラスト」は、20を超える国でチャート首位を獲得しています。本作の魅力は、アクセスしやすさと奥深さの独自の融合にあり、革新的な「ドラッグして、マッチさせて、消去する」ゲームプレイを中核とするシンプルで直感的なゲームプレイ体験が、新たなモードや機能の投入によって進化を続けている点にあります。
Hungry Studioは、「体験における平等性（Experience Equality）」へのコミットメントの一環として、優れたゲームプレイは地理、文化、デバイスの違いを越えてゆくべきであると考えています。Hungry Studioのブランドマーケティング担当副社長のJason Wangは、「日本には、世界で最も情熱的で創造的なゲームコミュニティの一つがあります。日本のプレイヤーの皆さまからのご支援に心より感謝しており、言語の最適化やコミュニティ主導のストーリーテリングを含むローカライズされた体験への投資を今後も継続し、日本の皆さまに「ブロックブラスト」をこれまで以上に身近な存在にしていきます」と述べました。
私たちのグローバルな成功は、その中核となる理念「貪欲であれ（Stay Hungry）」に支えられており、この理念は私たちの絶え間ない学習と改善への献身を体現しています。あらゆる要素の背後には、プレイヤー体験を洗練させるための大規模なA/Bテストとデータ主導の反復作業が存在します。この謙虚なイノベーションの精神が評価され、Hungry Studioは、そのエンターテインメントおよびモバイルゲーム分野のイノベーションに対して、アジア・パシフィック・スティービー・アワード金賞やグローバル・テック・アワードなどの主要な国際的な賞を受賞しています。
「ブロックブラスト」の成長が続くなか、Hungry Studioは、日本のプレイヤーとの結びつきをさらに深め、地域のオーディエンスにより意義のある形で応える方法を探求しつつ、世界中のプレイヤーにシンプルでありながら喜びに満ちた体験を届けるという自らの使命に忠実であり続けることを目指しています。
ブロックブラスト主な特長
●パズルゲームプレイ：ブロックやキューブを戦略的に配置し、色を揃えて、手ごわい各レベルを攻略しましょう。
●アドベンチャーモード：難易度が段階的に高まるパズルに挑戦できるモードで、各レベルには固有のテーマやジグソー要素、ビジュアルスタイルがあります。
●デイリーチャレンジ：毎日のロジックパズルで頭を研ぎ澄まし、限定実績を獲得しましょう。
●すべてのデバイスに最適化：最小限のメモリ使用で滑らかかつシームレスなゲームプレイを実現しており、スマートフォンやタブレットに最適です。
ブロックブラストについて
「ブロックブラスト」は、クラシックなブロック系メカニクスを基盤にしつつも、革新的な「ドラッグして、マッチさせて、消去する」ゲームプレイを取り入れた、世界をリードするモバイル向けパズルゲームです。2021年のローンチ以来、ブロックブラストはクラシック・ブロックパズルモードとブロック・アドベンチャーモードへと進化し、無秩序を秩序へと変える洗練されたブロック消去体験を通じて、バランスの取れた手応えをコントロールできる挑戦をプレイヤーに提供しています。カジュアルな楽しさと戦略的な深みを両立するよう設計された「ブロックブラスト」は、App Storeにおける最も人気の基本プレイ無料タイトルとして、引き続きランキングを牽引しています。
Hungry Studioについて
2021年に設立されたHungry Studioは、グローバルに展開するカジュアルゲームの開発および配信を専門としています。私たちは、世界中のより広範で多様なプレイヤー層に卓越したゲーム体験を届けることに尽力するとともに、世界各地のエコシステムパートナーと連携して、業界の持続可能な発展を促進しています。
