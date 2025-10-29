Block Blast! Превышает отметку в 8 миллионов активных пользователей в месяц в России на фоне ускорения глобального роста

Block Blast! — одна из самых популярных в мире головоломок, разработанная Hungry Studio.

RUSSIA, October 29, 2025 / EINPresswire.com / -- Block Blast! , одна из самых популярных казуальных пазл-игр в мире, продолжает расширять свое присутствие на мировых рынках, достигнув важного рубежа в России: 8 миллионов активных пользователей. Разработчики игры, Hungry Studio , выразили свое намерение укрепить связь с российскими игроками с помощью более локализированных инициатив и усилий, что ставят во главу угла действия сообщества.Более чем 40 миллионов ежедневно активных пользователей, 160 миллионов активных пользователей в месяц и суммарно 500 миллионов загрузок по всему миру — Block Blast! заслужила свое место среди лидеров в жанре пазл-игр как на iOS, так и на Android. Неизменная популярность этой игры обусловлена простым, но глубоким и завлекающим игровым процессом, в основу которого было положено интуитивный принцип «перетащи-сопоставь-удали», который продолжает развиваться благодаря новым режимам и улучшенным механикам.Hungry Studio опираются на философию «Почувствуй равность» и считают, что перед хорошим игровым процессом не должны стоять препятствия в виде территориальных границ, культур и игровых платформ. «В России живет яркое сообщество геймеров, пышущее энтузиазмом», — говорит Джейсон Ван, вице-президент отдела бренд-маркетинга Hungry Studio. «Мы невероятно благодарны участникам из России за их пылкость и продолжим прилагать усилия к организации более тесного взаимодействия, включая языковую оптимизацию и вовлечение сообщества, чтобы Block Blast! был еще ближе к местным игрокам».За успехом игры стоит намерение Hungry Studio постоянно учиться и улучшаться, что отражается на их разработке с уклоном в A/B-тестирование и дизайне, опирающемся на собранные данные. Каждая функция внимательно улучшается путем экспериментов для того, чтобы игроки так и оставались вовлечены, а еще чтобы создать более инклюзивный игровой процесс для разноплановой аудитории по всему миру.По мере роста Block Blast! Hungry Studio намерена укрепить связь с российскими игроками, не отрываясь от своей основной задачи — создания простой и приятной игры, благодаря которой повседневная жизнь людей по всему миру становится только лучшеBlock Blast! Основные особенности●Геймплей пазлов: Стратегически расставляйте блоки и кубики, сопоставляйте цвета и проходите сложные уровни, каждый по-своему.●Режим приключения: Проходите все более комплексные пазлы, которые постепенно становятся только сложнее: у каждого уровня своя тема, головоломка и визуальный стиль.●Ежедневные испытания: Тренируйте свой мозг с помощью ежедневных логических пазлов и получайте эксклюзивные достижения.●Оптимизировано для всех устройств: Плавный и бесперебойный игровой процесс с минимальным использованием памяти — идеально подходит для телефонов и планшетов.Block Blast! можно скачать бесплатно на iOS в App Store и на Android в Google Play.О Block Blast!Block Blast! — это мировой лидер среди мобильных пазл-игр. Она основана на классической механике блоков и использует инновационный игровой процесс «перетащи-сопоставь-удали». С момента своего запуска в 2021 году игра эволюционировала и теперь насчитывает два режима: классический «Блок-пазл» и «Блок-приключение», предлагая игрокам сбалансированное и контролируемое испытание благодаря усовершенствованному механизму устранения, который превращает беспорядок в структуру. Block Blast!, в которой соединились непринужденное веселье и стратегическая сложность, продолжает лидировать в рейтингах как одна из самых популярных бесплатных игр в App Store.О Hungry StudioHungry Studio была основана в 2021 году. Она специализируется на разработке и продаже казуальных игр с глобальным охватом. Компания стремится предоставить исключительный опыт широкой и разнообразной аудитории игроков по всему миру, способствуя устойчивому развитию индустрии в сотрудничестве с партнерами по экосистеме с разных уголков земного шара.

