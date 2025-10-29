انفجار الكتل! تتوسع عبر الشرق الأوسط، متجاوزةً مليون لاعب في المملكة العربية السعودية
مع أكثر من 40 مليون مستخدم نشط يوميًا، 160 مليون مستخدم نشط شهريًا، و500 مليون تحميل إجمالي حول العالم، أصبحت انفجار الكتل! لعبة محبوبة في أكثر من 20 دولة. آلية "السحب-المطابقة-الاختفاء" المميزة تجمع بين سهولة التعلم والعمق الاستراتيجي — تقديم تجربة شاملة تتناسب مع عشاق الألغاز الجدد والمحترفين.
في قلب نهج استوديو هانغري يقع الاعتقاد بـ“مساواة التجربة” — الفكرة أن الألعاب الرائعة يجب أن تكون ممتعة ومتاحة للجميع، بغض النظر عن الموقع الجغرافي أو الثقافة. “مجتمع الألعاب النابض بالحياة والمتنامي بسرعة في المملكة العربية السعودية يلهمنا،” قال جيسون وانغ، نائب رئيس التسويق في استوديو هانغري. “نحن ملتزمون بالاستثمار في تجارب محلية تعكس الإبداع وحماس اللاعبين السعوديين، مع الاستمرار في تقديم ترفيه ذي معنى للجماهير حول العالم.”
مدفوعًا بفلسفة التطوير — “ستاي هانغري” — يواصل استوديو هانغري تحسين كل جانب من انفجار الكتل! من خلال اختبارات A/B الصارمة والتكرار المبني على البيانات. ساعد هذا الالتزام بالتحسين المستمر الاستوديو على تحقيق اعتراف دولي كبير، بما في ذلك جائزة ستيفي الذهبية لآسيا والمحيط الهادئ وجوائز التكنولوجيا العالمية للابتكار في الألعاب المحمولة والترفيه.
مع استمرار انفجار الكتل! في توسيع نطاقه العالمي، يهدف استوديو هانغري إلى بناء روابط أعمق مع اللاعبين السعوديين — ضمانًا أن يظل كل تحديث وتجربة مركزًا حول المتعة، البساطة، والمجتمع.
انفجار الكتل! الميزات الرئيسية
●لعب الألغاز: ضع الكتل والمكعبات بأفضل الاستراتيجيات، طابق الألوان، وحل كل مستوى صعب.
●وضع المغامرة: واجه تحديات الألغاز متزايدة الصعوبة، كل مستوى بمواضيع فريدة، ألغاز، وأساليب بصرية.
●التحديات اليومية: حافظ على ذهنك حادًا مع ألغاز منطقية يومية واكسب إنجازات حصرية.
●محسّنة لجميع الأجهزة: تجربة لعب سلسة ومتواصلة مع استخدام ذاكرة قليل — مثالية للهواتف والأجهزة اللوحية.
انفجار الكتل! متاحة مجانًا على iOS عبر متجر التطبيقات وAndroid عبر Google Play.
حول انفجار الكتل!
انفجار الكتل! هي لعبة ألغاز محمولة رائدة عالميًا تبني على آليات الكتل الكلاسيكية مع ابتكار آلية “السحب-المطابقة-الاختفاء”. منذ إطلاقها في 2021، تطورت اللعبة إلى وضع الألغاز الكلاسيكي ووضع مغامرة الكتل، مقدمة للاعبين تحديًا متوازنًا من خلال تجربة إزالة مصقولة تحول الفوضى إلى هيكل. مصممة لدمج المتعة الترفيهية مع العمق الاستراتيجي، تواصل انفجار الكتل اعتلاء التراتيب كلعبة مجانية رائدة على متجر التطبيقات.
حول استوديو هانغري
تأسس في 2021، يتخصص استوديو هانغري في تطوير ونشر الألعاب الترفيهية ذات النطاق العالمي. الشركة ملتزمة بتقديم تجارب ألعاب استثنائية لمجموعة أوسع وأكثر تنوعًا من اللاعبين حول العالم، مع تعزيز التنمية المستدامة الصناعية بالتعاون مع شركاء النظام البيئي عالميًا.
