Senate Bill 804 Printer's Number 1282

Senate Bill 804
PENNSYLVANIA, October 28 - DEHP and other ortho-phthalates.
(B) INTRAVENOUS TUBING.--BEGINNING JANUARY 1, 2035, A PERSON
MAY NOT MANUFACTURE, SELL OR DISTRIBUTE INTRAVENOUS TUBING MADE
WITH INTENTIONALLY ADDED DEHP.
(C) REPLACEMENT.--A PERSON MAY NOT REPLACE DEHP WITH ANOTHER
ORTHO-PHTHALATE IN A NEW OR REVISED MEDICAL DEVICE.
(D) UNINTENTIONALLY ADDED DEHP.--AN INTRAVENOUS SOLUTION
CONTAINER OR INTRAVENOUS TUBING PRODUCT MAY NOT HAVE
UNINTENTIONALLY ADDED DEHP PRESENT AT A QUANTITY AT OR ABOVE
0.1% WEIGHT PER WEIGHT (W/W).
(E) EXEMPTIONS.--THE FOLLOWING ITEMS, AS DESCRIBED IN 21 CFR
(RELATING TO FOOD AND DRUGS), ARE EXEMPT FROM THE PROVISIONS OF
THIS SECTION:
(1) HUMAN BLOOD COLLECTION AND STORAGE BAGS.
(2) APHERESIS AND CELL THERAPY BLOOD KITS AND BAGS,
INCLUDING INTEGRAL TUBING.
(F) EXTENSION.--A PERSON, DUE TO PENDING UNITED STATES FOOD
AND DRUG ADMINISTRATION APPROVAL FOR THE DEHP-FREE INTRAVENOUS
SOLUTION CONTAINER OR DUE TO THE MANUFACTURER NOT HAVING
ADEQUATE EQUIPMENT TO MANUFACTURE THE DEHP-FREE INTRAVENOUS
SOLUTION CONTAINER, SHALL MEET THE REQUIREMENT UNDER SUBSECTION
(A) BY JANUARY 1, 2032, IF ALL OF THE FOLLOWING CONDITIONS ARE
MET:
(1) THE PERSON NOTIFIED ITS CUSTOMERS IN THIS
COMMONWEALTH, NO LATER THAN JULY 1, 2026, THAT THE PERSON HAS
COMMENCED DEVELOPMENT OF THE DEHP-FREE INTRAVENOUS SOLUTION
CONTAINER TO MEET THE REQUIREMENTS OF THIS SECTION.
(2) THE PERSON PROVIDES NOTICE TO ITS CUSTOMERS IN THIS
COMMONWEALTH AND POSTS TO ITS PUBLICLY ACCESSIBLE INTERNET
WEBSITE, NO LATER THAN JANUARY 1, 2028, THAT THE PERSON WILL
