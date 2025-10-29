Block Blast! supera i 3,3 milioni di utenti attivi mensili in Italia mentre aumentano i giocatori in tutto il mondo
Block Blast! supera 3,3M MAU in Italia e punta a localizzazione e legame coi giocatori.ITALY, October 29, 2025 /EINPresswire.com/ -- Block Blast!, uno dei puzzle game casual più popolari al mondo, continua la sua straordinaria espansione globale, superando ora i 3,3 milioni di utenti attivi mensili (MAU) in Italia. Lo sviluppatore del gioco, Hungry Studio, ha dichiarato di voler di rafforzare ulteriormente la propria presenza nel Paese attraverso un maggiore coinvolgimento della comunità e la localizzazione dei contenuti.
Con oltre 40 milioni di utenti attivi al giorno, 160 milioni di utenti attivi al mese e più di 500 milioni di download totali in tutto il mondo, Block Blast! rimane uno dei puzzle game più importanti a livello globale. Il suo fascino caratteristico risiede in un equilibrio unico tra semplicità e profondità, che offre un'esperienza intuitiva ma strategicamente ricca, costruita attorno al suo innovativo gameplay “drag-match-disappear” (trascina, abbina, fai sparire).
Al centro della filosofia di sviluppo di Hungry Studio c'è l'impegno verso l'“uguaglianza dell'esperienza”, ovvero la convinzione che un gameplay di qualità debba essere accessibile e divertente per tutti, indipendentemente dal Paese o dal dispositivo utilizzato. “L'Italia ospita una comunità di giocatori appassionata e creativa”, ha affermato Jason Wang, vicepresidente del brand marketing presso Hungry Studio. “Siamo profondamente grati per il crescente sostegno dei giocatori italiani e ci impegniamo a offrire esperienze più in sintonia con la cultura locale, che avvicinino ancora di più Block Blast! al pubblico locale.”
Dietro il successo di Block Blast! si cela un processo creativo basato sui dati e radicato nell'apprendimento continuo. Lo studio conduce approfonditi test A/B e progettazioni iterative per perfezionare l'equilibrio del gameplay, l'esperienza visiva e il coinvolgimento emotivo. Questo approccio ha consentito a Hungry Studio di ottenere numerosi riconoscimenti internazionali, tra cui il Gold Asia-Pacific Stevie Award e il Global Tech Awards, a testimonianza della sua innovazione nel campo dell'intrattenimento e dei giochi per dispositivi mobili.
Mentre Block Blast! continua a espandersi, Hungry Studio punta ad approfondire il suo legame con i giocatori in Italia e in tutta Europa, rimanendo fedele alla sua missione di creare esperienze di gioco semplici, divertenti e inclusive a livello globale per centinaia di milioni di giocatori in tutto il mondo.
Block Blast! - Caratteristiche principali
●Gameplay: posiziona strategicamente blocchi e cubi, abbina i colori e risolvi livelli impegnativi.
●Modalità Avventura: affronta sfide sempre più difficili, ognuna con temi, puzzle e stili visivi unici.
●Sfide giornaliere: mantieni la mente allenata con puzzle basati sulla logica quotidiani e ottieni obiettivi esclusivi.
●Ottimizzato su tutti i dispositivi: esperienza di gioco fluida e senza interruzioni con un utilizzo minimo della memoria, perfetta per telefoni e tablet.
Block Blast! è disponibile gratuitamente su iOS tramite l'App Store e su Android tramite Google Play.
Informazioni su Block Blast!
Block Blast! è uno dei puzzle game per dispositivi mobili più importanti a livello globale che si basa sulle classiche meccaniche dei blocchi e allo stesso tempo introduce l'innovativo gameplay “drag-match-disappear” (trascina-abbina-fai sparire). Dal suo lancio nel 2021, il gioco si è evoluto nella modalità Classic Block Puzzle e nella modalità Block Adventure, offrendo ai giocatori una sfida equilibrata e controllata attraverso un'esperienza di gioco raffinata che trasforma il disordine in struttura. Sviluppato per unire il divertimento casual alla profondità strategica, Block Blast! continua a dominare le classifiche come titolo gratuito di punta sull'App Store.
Informazioni su Hungry Studio
Fondata nel 2021, Hungry Studio è specializzata nello sviluppo e nella distribuzione di giochi casual a livello mondiale. L'azienda si impegna a offrire esperienze di gioco eccezionali a un gruppo più ampio e diversificato di giocatori in tutto il mondo, promuovendo lo sviluppo sostenibile del settore in collaborazione con partner dell'ecosistema a livello globale.
