Block Blast! Dépasse les 3,5 millions d’utilisateurs actifs mensuels en France et renforce son engagement local

FRANCE, October 29, 2025 / EINPresswire.com / -- Block Blast! , l’un des jeux de puzzle casual les plus populaires au monde, continue d’élargir sa communauté mondiale, atteignant un cap majeur en France où il a désormais dépassé les 3,5 millions d’utilisateurs actifs mensuels (MAU). S’appuyant sur son succès en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Europe et en Asie, le développeur du jeu, Hungry Studio , a annoncé son intention de renforcer la localisation du contenu et d’approfondir l’engagement des joueurs français.Avec plus de 40 millions d’utilisateurs actifs quotidiens, 160 millions d’utilisateurs actifs mensuels et 500 millions de téléchargements dans le monde, Block Blast! s’est imposé comme un véritable phénomène mondial du jeu de puzzle. Son mécanisme unique de “faire glisser–associer–disparaître” allie simplicité et profondeur stratégique, offrant aux joueurs une expérience à la fois intuitive et gratifiante, constamment enrichie par de nouvelles fonctionnalités et modes de jeu.Dans le cadre de sa vision d’« Experience Equality », Hungry Studio estime que les grands jeux doivent transcender les frontières géographiques et culturelles. « La France a toujours été un pilier créatif de la scène mondiale du divertissement et du jeu vidéo, » a déclaré Jason Wang, vice-président du marketing de marque chez Hungry Studio. « Nous sommes profondément inspirés par l’enthousiasme des joueurs français et continuerons d’investir dans des expériences localisées — notamment via l’optimisation linguistique et des récits culturellement pertinents — afin de rendre Block Blast! encore plus proche de notre communauté française. »Porté par sa philosophie de développement — « Stay Hungry » — Hungry Studio reste fidèle à son engagement d’apprentissage continu, d’itération et d’innovation. Chaque fonctionnalité de Block Blast! est perfectionnée grâce à de vastes campagnes de tests A/B et à une conception fondée sur les données, garantissant la meilleure expérience possible pour les joueurs. Cette approche à la fois humble et rigoureuse a valu au studio une reconnaissance internationale majeure, notamment le Gold Asia-Pacific Stevie Award et les Global Tech Awards pour son innovation dans le domaine du divertissement et du jeu mobile.Alors que Block Blast! poursuit son expansion, Hungry Studio ambitionne de renforcer sa présence en France et de collaborer davantage avec la communauté locale du gaming — restant fidèle à sa mission consistant à offrir des expériences de jeu joyeuses, accessibles et porteuses de sens aux joueurs du monde entier.Block Blast! Caractéristiques principales●Gameplay de puzzle : Placez stratégiquement des blocs et des cubes, associez les couleurs et résolvez chaque niveau stimulant.●Mode Aventure : Affrontez des puzzles de plus en plus complexes, chacun doté de thèmes uniques, de pièces de puzzle et de styles visuels distinctifs.●Défis quotidiens : Entretenez votre esprit logique grâce à des énigmes quotidiennes et remportez des succès exclusifs.●Optimisé pour tous les appareils : Une expérience de jeu fluide et homogène avec une utilisation minimale de la mémoire — idéale pour les smartphones et les tablettes.Block Blast! est disponible gratuitement sur iOS via l’App Store et sur Android via Google Play.À propos de Block Blast!Block Blast! est un jeu mobile de puzzle mondialement reconnu, qui s’appuie sur les mécaniques classiques des jeux de blocs tout en innovant grâce à son gameplay exclusif « faire glisser–associer–disparaître ». Depuis son lancement en 2021, le jeu a évolué pour inclure le Mode Puzzle Classique et le Mode Aventure de Blocs, offrant aux joueurs un défi équilibré et maîtrisé à travers une expérience d’élimination raffinée qui transforme le désordre en structure. Conçu pour allier divertissement casual et profondeur stratégique, Block Blast! reste l’un des titres les plus populaires du classement free-to-play sur l’App Store.À propos de Hungry StudioFondé en 2021, Hungry Studio se spécialise dans le développement et la distribution de jeux casual à portée mondiale. L’entreprise s’engage à offrir des expériences de jeu exceptionnelles à un public plus large et diversifié à travers le monde, tout en favorisant un développement industriel durable en collaboration avec des partenaires de l’écosystème à l’échelle internationale.

