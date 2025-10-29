القمة السعودية لتمويل التجارة 2025 تمهّد لرؤية المملكة المالية العالمية
تقام القمة هذا العام تحت شعار "من الإرث إلى المستقبل: تمكين التجارة والتمويل السعودي من خلال القيادة، التحول الرقمي، والنمو المستدام"، وستتناول سبل بناء المملكة على إرثها الغني في مجال تمويل التجارة مع تبني ابتكارات المستقبل. تجمع القمة صناع السياسات والمنظمين وقادة البنوك والمدراء الماليين والمبتكرين في مجال التكنولوجيا، لتكون محفزًا لحوار فعّال وتعاون مثمر يهدف إلى معالجة أهم أولويات تمويل التجارة من التحول الرقمي إلى دمج معايير الاستدامة والتمويل الأخضر.
يسلط قادة القطاع المصرفي في المملكة الضوء على الفرص والتحديات التي تشكّل ملامح هذا التحول. ويشير ياسر البراك، الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية المؤسسية والتجارية في بنك السعودي الأول (SAB)، إلى أن مستقبل تمويل التجارة تحركه ثلاثة عوامل رئيسية: "1. التحول الرقمي والأتمتة، 2. التمويل التجاري المستدام الأخضر، و3. التوافق التنظيمي والشراكات عبر الحدود." ويؤكد أن منصات مثل القمة السعودية لتمويل التجارة تُعدّ منصة أساسية لتعزيز التعاون بين البنوك والشركات والهيئات التنظيمية والمبتكرين التقنيين، لضمان بقاء حلول تمويل التجارة ذات صلة ومواكبة للمستقبل. وأضاف: "المملكة العربية السعودية منفتحة على التجارة والاستثمار والابتكار، و SABمستعد لتمكين ذلك"، في إشارة إلى التزام البنك بدعم النمو في جميع قطاعات الاقتصاد.
كما يؤكد عبد الرحمن الغفيلي، مساعد المدير العام للخدمات المصرفية العالمية في مصرف الراجحي، على أهمية الابتكار وتبادل المعرفة في بناء منظومة تمويل التجارة في المملكة، قائلاً: "على المستويين الإقليمي والعالمي، يشهد تمويل التجارة تحولًا بفعل الرقمنة، والاستدامة، وأدوات تقييم المخاطر القائمة على البيانات. إن منصة مثل القمة السعودية لتمويل التجارة تعمل على توحيد رؤى البنوك والشركات والهيئات التنظيمية ومقدمي الحلول التقنية، مما يسرّع من التعاون ويدفع عجلة تطور قطاع تمويل التجارة في السعودية."
أضاف محمد عتمان، المدير التقني لشركة فلاي أكيد: "بصفتنا شركة تقنيات سفر تأسست بفخر في المملكة العربية السعودية، فإن دعمنا للقمة السعودية لتمويل التجارة يعكس التزامنا العميق برؤية 2030، من خلال تعزيز التحول الرقمي في مجال السفر المؤسسي وتمكين المؤسسات من العمل بكفاءة وشفافية وتحكم أكبر."
ومن جانبه، يضيف Sidh N.C، مدير شركة QnA International، منظورًا حول دور القمة في تشكيل الحوار الإقليمي، قائلاً: "تواصل القمة السعودية لتمويل التجارة لعب دور محوري في صياغة مستقبل التجارة والتمويل. إنها المكان الذي تُتحدى فيه الأفكار، وتُبنى فيه الشراكات، وتبدأ منه فصول جديدة في مسيرة النمو الاقتصادي للمملكة. نحن في شركة QnA International نفتخر بقيادة هذا الحوار البنّاء والمحفّز نحو التقدّم."
ستقدّم القمة رؤى متعمقة حول مستقبل التجارة والتمويل، مركزة على القيادة والابتكار والنمو المستدام، كما ستتيح للمشاركين فرصة للتفاعل مع خبراء عالميين، وتبادل المعرفة، وبناء شراكات تعزز مكانة المملكة على الساحة المالية العالمية.
على مدى أكثر من عقد من الزمن، كانت القمة السعودية لتمويل التجارة منصة رائدة للحوار والابتكار والتعاون، وتَعِد النسخة الثالثة عشرة بمواصلة هذا الإرث من خلال خلق مساحة يلتقي فيها التقليد مع التحول، وتتجلى فيها ملامح المستقبل المالي للمملكة.
نبذة عن القمة السعودية لتمويل التجارة:
القمة السعودية لتمويل التجارة، التي تُعقد الآن في نسختها الثالثة عشرة، هي المنصة الرائدة في المملكة التي تجمع بين الحكومة والقطاع الصناعي وقادة التمويل العالمي. تتماشى القمة مع رؤية 2030، وتدفع عجلة الحوار والحلول التي تمكّن الأعمال، وتعزز الابتكار، وتُطلق إمكانات النمو المستدام. وعلى مدى يومين، يستكشف المشاركون مستقبل تمويل التجارة، التحول الرقمي، التمويل المستدام، تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، وإدارة المخاطر، بينما يبنون شراكات تسهم في ترسيخ مكانة المملكة كمركز عالمي للتجارة والتمويل.
نبذة عن شركة QnA International:
تُعد شركة QnA International LLC من أبرز منظمي الفعاليات والمؤتمرات العالمية المتخصصة في قطاع الأعمال (B2B)، حيث تواصل الابتكار في مجال المعرفة وتنظيم الفعاليات لأكثر من عقد من الزمن. تمتلك الشركة محفظة واسعة من المؤتمرات والقمم وبرامج التدريب التي تغطي مجالات متنوعة مثل التمويل التجاري، السياحة والسفر، التكنولوجيا، تمويل سلاسل الإمداد، حفلات الزفاف الوجهة، والموارد البشرية، بما يتماشى مع متطلبات الاقتصاد العالمي الحالية والمستقبلية. يقع المقر الرئيسي للشركة في دبي، الإمارات العربية المتحدة، وتقوم بتنظيم فعاليات دولية في وجهات متعددة تشمل الإمارات، السعودية، قطر، المكسيك، الهند، اليونان، تايلاند، جورجيا، سريلانكا، الأردن، إندونيسيا، وإيطاليا.
