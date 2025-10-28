WORLD CHANGERS SUMMIT 2025

Durante la conferenza Foto di gruppo alla Pontificia Accademia delle Scienze Consegna dei premi Il quadro di Robert Prior Media Ladies

ROMA, ITALY, October 28, 2025 /EINPresswire.com/ -- La Capitale è divenuta il cuore del dialogo mondiale tra etica, scienza e spiritualità, ospitando la decima edizione del World Changers Summit, organizzato dall’Istituto di Studi Avanzati e Cooperazione (IASC) sotto la guida del suo Presidente, Prof. Gabriele Pao-Pei Andreoli.

Riconosciuto a livello internazionale per la sua visione interdisciplinare e umanistica, il Summit riunisce scienziati, imprenditori, accademici e leader istituzionali per affrontare le grandi sfide globali legate all’evoluzione tecnologica e al progresso umano.

I vertici ideati dal Prof. Andreoli, che è anche Presidente di Ethical AI per la Lega Italiana per i Diritti dell’Uomo (LIDU Onlus), rappresentano oggi una delle piattaforme più autorevoli per la promozione dell’innovazione etica e della cooperazione internazionale.

Trascendenza: svelare il futuro dell’umanità

L’edizione 2025, dal titolo “Trascendenza: svelare il futuro dell’umanità”, si è articolata in tre momenti principali:

21 ottobre – Palazzo Brancaccio

Presso i Saloni della Principessa di Palazzo Brancaccio, si è svolto il Summit dedicato a Intelligenza Artificiale, tecnologie quantistiche e trascendenza, con la presentazione in anteprima italiana del volume

Trascendenza. Tra scienza e coscienza: l’intelligenza artificiale nell’era della trasformazione quantistica, scritto dal Prof. Andreoli e pubblicato da Aracne Edizioni.

Tra i relatori hanno portato il loro contributo S.E. Mons. Vincenzo Paglia, Presidente della Pontificia Accademia per la Vita, e Suor Miryam Castelli, ideatrice e conduttrice del programma Cristianità della RAI.

Il testo esplora la convergenza tra intelligenza artificiale, coscienza e trascendenza, confermando l’autore come una delle eccellenze italiane più attive nella diplomazia scientifica e culturale internazionale, sempre guidato da una visione etica e da una matrice cattolica che mira a governare il progresso scientifico nel rispetto della dignità umana.

Nel corso della serata è stato inoltre presentato il numero speciale della rivista The Italian Way e offerta una straordinaria performance interattiva che ha mostrato, in tempo reale, l’interazione dei segnali neuronali con un algoritmo sviluppato dal Prof. Filippo Gregoretti, frutto di oltre dieci anni di ricerca.

Tavola rotonda:

Moderatrice:

Valeria Altobelli – Esperta di diritto internazionale

Relatori:

Prof. Dr. Gabriele Pao-Pei Andreoli – Autore del libro "Trascendenza" e Presidente dell'IASC

S.E. Mons. Vincenzo Paglia – Prelato italiano della Chiesa Cattolica

Mete AI – Co-autore e fondatore di "ICB Labs"

Selene Giupponi – Esperta di cybersecurity e intelligence tramite intelligenza artificiale

Karl Naghi – Co-autore e fondatore di "Kabena Group"

Sr. Myriam Castelli – Giornalista vaticana e conduttrice, RAI

Gurudev Sri Sri Ravi Shankar – Leader spirituale e fondatore di The Art of Living

Richard Finkelman – Specialista in innovazione di governance

Manuel Rocamora – Neo-generalista e futurista

Filippo Gregoretti – Artista e ricercatore di neuro-intelligenza artificiale (Progetto Amrita)

Patrizia Marin – Sostenitrice di etica ecologica e Laudato Si' (IASC)

22 ottobre – Pontificia Accademia delle Scienze, Città del Vaticano

Nella suggestiva cornice della Pontificia Accademia delle Scienze, si è svolto il Summit scientifico dedicato al dialogo tra fede e innovazione.

In questa occasione è stata presentata una pizza proteica speciale dedicata a Sua Santità Papa Leone XIV, simbolo dell’incontro tra innovazione, nutrizione e valori spirituali.

È stato inoltre svelato il dipinto “Trascendenza” dell’artista internazionale Rob Prior, opera dedicata al dialogo eterno tra fede, scienza e creatività, realizzata appositamente per l’evento e destinata a essere donata al Santo Padre.

22 ottobre – Chiesa degli Artisti, Piazza del Popolo

La giornata si è conclusa alle ore 19:00 con la Santa Messa celebrata presso la Chiesa degli Artisti (Santa Maria in Montesanto), in Piazza del Popolo, officiata da S.E. Mons. Antonio Staglianò, Presidente della Pontificia Accademia di Teologia.

Alle celebrazioni ha partecipato il Maestro violinista Olen Cesari, che con la sua arte ha espresso l’anima universale del progetto IASC World Changers, in cui la musica diventa linguaggio di unione tra popoli, culture e religioni.

Il quadro di Rob Prior: l’arte come medicina dell’anima

Tra le sorprese della decima edizione del Summit, la presenza del celebre artista internazionale Rob Prior, anch’egli World Changer, che ha donato alla Fondazione IASC il suo capolavoro “Trascendenza”, realizzato per onorare Sua Santità Papa Leone XIV.

L’opera, simbolo del ponte eterno tra fede, scienza e spirito umano, è stata stampata in edizione limitata di venticinque litografie numerate, ciascuna firmata personalmente dall’artista presso la Pontificia Accademia delle Scienze in Vaticano.

L’edizione n. 0 è riservata a Sua Santità, come segno di umile devozione.

Il quadro sarà battuto all’asta da Christie’s negli Stati Uniti nel 2026, e il ricavato sarà destinato a sostenere il programma di ricerca e sviluppo per la cura del Disturbo da Stress Post-Traumatico (PTSD), promosso dallo IASC Longevity Lab in collaborazione con la Croce Rossa della Macedonia del Nord.

Un progetto in cui l’arte diventa medicina dell’anima e strumento concreto di guarigione e cooperazione umana.

Benvenuto istituzionale

Sir. Prof. Gabriele Pao - Pei Andreoli, Presidente IASCS

S. Em. Peter Kodwo Appiah Turkson - Cancelliere Pontificia Accademia delle Scienze

Sessione I - Innovazione consapevole e leadership etica

Moderatore: Dott.ssa Hala El Miniawi - Membro del Consiglio di Amministrazione del Centro Interculturale AlSaihati

Relatori:

Pastore Dott. Mark Burns - Consigliere spirituale del Presidente Trump - Rompere le barriere, non i trattati: oltre ambasciate ed elezioni: l'ascesa e la missione dei diplomatici spirituali

Aliia Roza - Ex agente segreto russo - Empowerment femminile: forza, leadership e trasformazione

Enzo Villani - Fondatore e CEO di Alpha Sigma Capital - Diritti umani, privacy e il potere della blockchain in un nuovo mondo

Dott.ssa Diana Richardson - The Glowgetter Mentor e Chief Philanthropy Officer per Mahila Udyami - The Glowgetter Mentor e Chief Philanthropy Officer per Mahila Udyami

Sara Penco - Restauratrice e creatrice del metodo Smarticon - Maria Maddalena nel Giudizio Universale di Michelangelo

Artem Shestakov - Fondatore di Faces of Impact - Plasmare il futuro attraverso il potere delle storie umane

Sessione II - Longevità, Medicina Rigenerativa e Preventiva

Moderatrice: Daniela Nuti Ignatiuk - IASC Longevity Lab. Direttrice Tecnologie Strategiche e Innovazione

Relatori

Dott.ssa Zulia Frost - Co-fondatrice e Direttrice Clinica di Recharge Health - La luce è medicina: come la fotobiomodulazione plasma il futuro della longevità

Dott.ssa med. Egor Egorov - Medico, ricercatore ed esperto in allenamento ipossico intermittente (IHT) - Rigenera i tuoi mitocondri con l'aria rarefatta

Petros Kattou - Fondatore e Responsabile della Neuromodulazione del SOZΩ Brain Center - FNON Functional Network che opera la Neuromodulazione nelle patologie neurodegenerative: Alzheimer, Parkinson, malattie autoimmuni croniche

Yair Levy - CEO di Brain Space - Dai dati cerebrali alla dignità: il legame mentale tra umanità e intelligenza artificiale

Dr. James V. Hardt - Presidente del BIOCYBERNAUT INSTITUTE of Arizona, LLC - Utilizzo dell'intelligenza artificiale per comprendere meglio la neuroscienza dell'intelligenza umana (IA) e le esperienze spirituali, tra cui: aumento del QI, dell'EQ, della creatività, del perdono, della percezione degli angeli, dell'avere un'aureola, dell'esperienza del Kundalini e della creazione di menti di gruppo umane con feedback condiviso (TM)

Sessione II - Quando la tecnologia incontra l'etica

Moderatore: Prof. Gabriele Pao-Pei Andreoli | Presidente IASC

Relatori

Mete Al - Fondatore di “ICB Labs” - Il futuro dell'istruzione nell'era della blockchain e dell'intelligenza artificiale

Karl Nagy - Fondatore di “Kabena Group” - Vis Populi: I + I = XI, Ars negotii sine labore (L'arte del business senza sforzo)

Aldo Sollazo - CEO di Noumena / LaMaquina / PureTech - PURETECH:

Rimodellare l'industria attraverso materiali avanzati

Caitlin Sarian - Esperta di sicurezza informatica - Ripensare la sicurezza informatica: guidare con l'innovazione nell'era dell'intelligenza artificiale

Dott.ssa Selene Giupponi - Amministratore Delegato Europe Resecurity Inc., Segretario Generale e Fondatrice di Women4Cyber Italia - Dalle minacce all'intelligence: la rivoluzione dell'intelligenza artificiale nella sicurezza informatica

Patrizia Marin - Fondatrice e Presidente di Marco Polo Experience - HAS: La nuova soluzione per la gestione dei cambiamenti climatici nell'area del Mediterraneo

Simon Patkovic - Vicepresidente di IonQ - Quantum: una razza e un Paradosso

J. Foster - Presidente esecutivo, World Technology Group - Dall'innovazione all'impatto: promuovere l'etica e l'unità attraverso la conoscenza condivisa

Sessione III - Lo spirito imprenditoriale

Moderatrice: Alena Yudina | Imprenditrice svizzera, fondatrice di EmTech Metaverse e Quantum Leap Strategy

Relatori

Vicki Reece - Fondatrice e CEO di Joy of Mom - The Mother Code: come le mamme usano l'intelligenza artificiale per riumanizzare il futuro

Hazleen Ahmad - Fondatrice del World Kindness Trust (WKT) - Oltre l'intelligenza: rivendicare l'etica, la coesione sociale e il futuro della prosperità umana

Dominique Cagle - Fondatrice/Titolare/CEO di Nika Corporate Housing - Quando le voci più piccole plasmano i destini più grandi

Rashmi Dubé - Partner di gunnercooke LLP ed esperta in contenziosi e consulenza ESG - Whispers from a Soul

Farbod Sadeghian - CEO di TheBlock FZCO - Il futuro della finanza: RWA e tokenizzazione

Fiona Banister - Co-fondatore di Decarbonized.org e sostenitore della resilienza climatica - Catalizzare soluzioni per l'umanità con scienza, istruzione, tecnologia dell'intelligenza artificiale, EDNA ambientale, salute di precisione, tecnologia finanziaria, foreste alimentari, energia verde - ACCENDERE I REALIZZATORI DI CAMBIAMENTO

Sessione Speciale - Eredità, Onore e Significato nel Mondo Moderno

Relatori:

Conte Dott. Pierfelice degli Uberti - Esperto di spicco nelle Discipline Ausiliarie - Eredità, Onore e Significato nel Mondo Moderno

La pizza “Papa Leone XIV”: simbolo di longevità e armonia

Il Summit ha dedicato ampio spazio anche alla salute e alla prevenzione attraverso una sana alimentazione.

Per l’occasione è stata presentata la pizza “Papa Leone XIV”, frutto della collaborazione tra Daniela Nuti Ignatiuk, Direttrice di Strategic Technologies and Innovation di IASC Longevity by Design, naturopata e biohacker, e il Maestro pizzaiolo Giuseppe Rosa, custode della tradizione e dell’arte artigianale italiana.

Questo prodotto unisce ricerca scientifica, innovazione nutrizionale e valori spirituali, rappresentando un ponte tra popoli e culture nella comune aspirazione alla salute e alla longevità.

L’impasto integra farine di grani antichi macinati a pietra con:

Farina di lenticchie, fonte di ferro e proteine vegetali;

Farina di canapa, ricca di Omega-3 e Omega-6;

Farina di piselli, fonte di fibre e micronutrienti preziosi.

La pizza risulta così altamente digeribile, equilibrata e nutriente, capace di sostenere l’organismo e favorire uno stile di vita sano e consapevole.

Tra gli ingredienti di eccellenza:

Mozzarella e fiordilatte italiani, simboli di purezza e genuinità;

Prosciutto crudo San Daniele D.O.P., emblema di pazienza e artigianalità;

Burrata fresca, richiamo alla dolcezza e alla condivisione;

Pistacchi, semi di vita e di energia;

Fiori di zucca, simboli di rinascita e bellezza naturale.

Ogni elemento è stato scelto con cura per evocare vita, armonia e speranza, affinché questa pizza non sia solo un alimento, ma un messaggio universale di equilibrio, salute e solidarietà.

