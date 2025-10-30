Cloudfresh reçoit le prix Partenaire Solutions de l’année EMEA décerné par Asana

Partenaire Solutions Asana de l'Année pour la zone EMEA Équipe Cloudfresh et Asana

PRAGUE, CZECH REPUBLIC, October 30, 2025 / EINPresswire.com / -- Cloudfresh partenaire Platinum Solutions d’Asana et leader mondial dans la mise en œuvre de solutions cloud multi-éditeurs, a été récompensé par le prix du Partenaire Solutions de l’année lors du EMEA Partner Summit FY26, qui s’est tenu à Londres (Royaume-Uni) le 24 septembre 2025.Ce prix, décerné chaque année, distingue le membre le plus remarquable du Programme Partenaires Solutions d’Asana dans la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA). Il met à l’honneur le partenaire ayant eu le plus grand impact grâce à la mise en œuvre exemplaire de la plateforme de gestion de projets d’Asana.Cloudfresh s’est distingué dans plusieurs domaines clés :- Excellence des services professionnels Asana : un historique éprouvé dans la livraison de solutions de haute qualité, soutenu par une expertise approfondie, une exécution rigoureuse et le professionnalisme de chaque membre de l’équipe.- Leadership sur le marché et croissance du chiffre d’affaires : capacité démontrée à maintenir le pipeline le plus important de la région et à générer des revenus à grande échelle, illustrant un fort potentiel de développement et de croissance durable.- Valorisation de la marque et impact stratégique : engagement clair à promouvoir et renforcer la marque Asana, contribuant à une meilleure visibilité sur le marché et à un positionnement solide à long terme.- Utilisation optimale des ressources et de la formation : exploitation des programmes de formation et d’accompagnement d’Asana pour maximiser la réussite des clients et stimuler l’innovation.« C’est un plaisir de distinguer Cloudfresh avec le prix Partenaire Solutions de l’Année EMEA. Leur équipe ne cesse de repousser les limites, incarnant les plus hauts standards de professionnalisme et de service fondés sur la confiance. Grâce à Cloudfresh, nous avons pu établir des bases solides au Moyen-Orient, et l’investissement à venir d’Asana dans la région ouvre la voie à de nouvelles opportunités prometteuses. »— Sanj Bhayro, Directeur général International et PME chez AsanaCloudfresh accompagne ses clients en pilotant des déploiements d’Asana en environnement natif, assurant des migrations fluides depuis d’autres plateformes et une intégration harmonieuse avec leurs systèmes existants. L’entreprise collabore étroitement avec ses clients pour personnaliser les flux de travail à l’aide de balises, formulaires, règles, portefeuilles, modèles et automatisations reflétant à la fois les besoins spécifiques des équipes et les objectifs globaux de l’organisation.Elle aide également les entreprises à optimiser leurs ressources en recommandant des stratégies de licences rentables et en équilibrant les charges de travail grâce à des fonctionnalités avancées de gestion et à l’intelligence artificielle. Pour garantir un succès durable, Cloudfresh propose un accompagnement complet : onboarding, formations pratiques et support continu.Cette reconnaissance intervient alors que Cloudfresh poursuit son expansion active sur le marché du Moyen-Orient.« Nous sommes fiers de piloter la transformation numérique à travers l’EMEA, en conjuguant expertise mondiale et compréhension fine des spécificités locales. Plus que tout, chacune de nos décisions est guidée par un principe fondamental : le succès de nos clients. Ce prix consacre non seulement Cloudfresh en tant qu’entreprise, mais aussi notre conviction que la croissance de nos clients est la nôtre. »— Norbert Durko, Directeur général pour le Moyen-Orient et les pays baltes chez CloudfreshÀ propos de CloudfreshCloudfresh est un partenaire Platinum Solutions d’Asana. Au cœur de chaque mission se trouve une ambition claire : aider les entreprises à tirer le meilleur parti de la gestion de projets et de l’écosystème cloud qui l’entoure, en leur apportant les outils, la stratégie et l’accompagnement nécessaires pour passer de la planification à la mise à l’échelle.Au-delà d’Asana, Cloudfresh met à disposition une expertise complète sur les principales plateformes technologiques, en tant que partenaire officiel de Google Cloud, Zendesk, GitLab, HubSpot, Miro, Cloudflare, JumpCloud, Okta, Jamf et Microsoft.Depuis 2017, l’entreprise accompagne des organisations de toutes tailles dans la conception, la mise en œuvre et l’optimisation d’environnements cloud complexes, depuis la preuve de concept et l’intégration des systèmes jusqu’à l’innovation alimentée par l’IA et le support géré à long terme.

