Cloudfresh otrzymuje nagrodę EMEA Solution Partner of the Year przyznawaną przez Asanę

News Provided By

Partner Roku Asana EMEA ds. Rozwiązań Zespół Cloudfresh i Asana

KRAKOW, POLAND, October 30, 2025 / EINPresswire.com / -- Cloudfresh , Platynowy Partner Rozwiązań Asana i światowy lider w dostarczaniu rozwiązań chmurowych wielodostawców, został wyróżniony nagrodą Solutions Partner of the Year podczas EMEA Partner Summit FY26, który odbył się w Londynie (Wielka Brytania) 24 września 2025 r.Nagroda przyznawana jest corocznie najbardziej wyróżniającemu się członkowi programu Solutions Partner Asany w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki. Wyróżnia partnera, który wykazał się wyjątkowym wpływem dzięki zastosowaniu platformy do zarządzania projektami Asana.Cloudfresh wyróżnił się w kilku obszarach:- Doskonalenie usług profesjonalnych Asana : Udokumentowane doświadczenie w dostarczaniu rozwiązań wysokiej jakości, poparte głęboką wiedzą, konsekwentną realizacją i profesjonalizmem każdego członka zespołu.- Liderstwo rynkowe i wzrost przychodów: Udowodniona zdolność do utrzymania największego pipeline’u w regionie oraz generowania przychodów na dużą skalę, podkreślająca silne kompetencje w rozwoju biznesu i wzroście.- Wzmacnianie marki i wartość strategiczna: Wyraźne zaangażowanie w promocję i wzmacnianie marki Asana, przyczyniające się do większej widoczności na rynku i długoterminowej pozycji.- Efektywne wykorzystanie zasobów i szkolenia: Wykorzystanie programów wsparcia Asany w celu maksymalizacji sukcesu klientów i przyspieszenia innowacji.„To przyjemność uhonorować Cloudfresh nagrodą EMEA Solutions Partner of the Year. Ich zespół nieustannie podnosi poprzeczkę, uosabiając najwyższe standardy profesjonalizmu i usług opartych na zaufaniu. Dzięki Cloudfresh udało nam się zbudować solidne fundamenty na Bliskim Wschodzie, a planowane inwestycje Asany w tym regionie otwierają jeszcze więcej możliwości.”— Sanj Bhayro, General Manager International and SMB w AsanaCloudfresh wspiera swoich klientów, prowadząc wdrożenia Asany w sposób natywny, zapewniając zarówno płynne migracje z innych platform, jak i integracje z nimi. Firma ściśle współpracuje z klientami, personalizując przepływy pracy poprzez niestandardowe tagi, formularze, reguły, portfele projektów, szablony i wszelkiego rodzaju automatyzacje, które odzwierciedlają zarówno potrzeby poszczególnych działów, jak i cele całej organizacji.Pomaga również firmom optymalizować zasoby, rekomendując efektywne kosztowo strategie licencjonowania i umożliwiając zrównoważone obciążenie zespołów dzięki zaawansowanym funkcjom zarządzania i sztucznej inteligencji. Aby wspierać trwały sukces, Cloudfresh zapewnia kompleksowe wdrożenia, praktyczne szkolenia i stałe wsparcie.Warto również podkreślić, że ogłoszenie to następuje w trakcie aktywnej ekspansji firmy na rynek Bliskiego Wschodu.„Jesteśmy dumni, że prowadzimy transformację cyfrową w regionie EMEA, łącząc globalną wiedzę z głębokim zrozumieniem lokalnej kultury biznesowej. Przede wszystkim każda nasza decyzja kierowana jest jedną zasadą: sukces klienta. Ta nagroda to nie tylko uznanie dla Cloudfresh jako firmy, ale także potwierdzenie naszej wiary, że kiedy nasi klienci rosną, my rośniemy razem z nimi.”— Norbert Durko, General Manager dla Bliskiego Wschodu i krajów bałtyckich w CloudfreshO CloudfreshCloudfresh jest Platynowym Partnerem Rozwiązań Asana . W centrum każdej współpracy leży jasna misja: zapewnić firmom maksymalne wykorzystanie zarządzania projektami oraz szerszego ekosystemu chmurowego, korzystając z odpowiednich narzędzi i wsparcia od strategii po skalowanie.Poza Asaną, Cloudfresh oferuje kompleksową wiedzę na temat wiodących platform technologicznych jako zaufany partner oficjalny Google Cloud, Zendesk, GitLab, HubSpot, Miro, Cloudflare, JumpCloud, Okta, Jamf i Microsoft.Od 2017 roku firma wspiera organizacje różnej wielkości w projektowaniu, wdrażaniu i optymalizacji złożonych środowisk chmurowych, od wczesnych proof of concept i integracji systemów po innowacje oparte na sztucznej inteligencji oraz długoterminowe zarządzane wsparcie.

Cloudfresh otrzymuje nagrodę EMEA Solution Partner of the Year przyznawaną przez Asanę

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.