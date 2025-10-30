Cloudfresh получили награду «EMEA Solution Partner of the Year» от Asana
Эта награда ежегодно вручается наиболее выдающемуся участнику программы Asana Solutions Partner в странах Европы, Ближнего Востока и Африки (регион EMEA). Она отмечает партнера, который продемонстрировал исключительное влияние, эффективно применяя платформу управления проектами Asana.
Cloudfresh выделились в нескольких ключевых направлениях:
- Профессиональное превосходство: доказанная репутация компании в предоставлении решений высокого качества, основанных на глубокой экспертизе, последовательном исполнении и профессионализме каждого члена команды.
- Лидерство на рынке и рост доходов: способность поддерживать крупнейший проектный портфель региона и обеспечивать масштабное привлечение дохода, демонстрируя сильные бизнес-развитие и потенциал роста.
- Продвижение бренда и стратегическая ценность: четкая приверженность продвижению и укреплению бренда Asana, способствующая повышению узнаваемости на рынке и долгосрочному позиционированию.
- Эффективное использование ресурсов и обучения: активное применение обучающих программ Asana для максимизации успеха клиентов и ускорения инноваций.
«С удовольствием отмечаем Cloudfresh наградой EMEA Solutions Partner of the Year. Их команда постоянно поднимает планку, демонстрируя высочайшие стандарты профессионализма и сервиса, основанные на доверии. Благодаря Cloudfresh мы смогли заложить прочный фундамент на Ближнем Востоке, а запланированные инвестиции Asana в этот регион открывают еще больше возможностей в будущем».
— Сандж Бхайро, Генеральный директор по международному развитию и работе с МСБ в Asana
Компания Cloudfresh помогает клиентам осуществлять полноценное внедрение Asana, обеспечивая плавные миграции и интеграции с другими платформами. Она работает в тесном сотрудничестве с клиентами, персонализируя рабочие процессы с помощью индивидуальных тегов, форм, правил, портфолио, шаблонов и автоматизаций, отражающих потребности как отдельных подразделений, так и всей организации.
Кроме того, Cloudfresh помогают оптимизировать использование ресурсов, предлагая стратегии лицензирования, повышающие эффективность затрат, и обеспечивая сбалансированную нагрузку команд с помощью инструментов продвинутого управления и искусственного интеллекта. Для достижения устойчивого успеха компания предоставляет комплексное обучение, практические тренинги и постоянную поддержку.
Отдельно стоит отметить, что объявление о награде совпало с активной экспансией компании на рынок Ближнего Востока.
«Мы гордимся тем, что возглавляем цифровую трансформацию в регионе EMEA, объединяя глобальную экспертизу с глубоким пониманием местной бизнес-культуры. Прежде всего, каждое наше решение основано на одном принципе — успех клиента. Эта награда — не только признание Cloudfresh как компании, но и подтверждение нашей философии: когда растут наши клиенты, растем и мы».
— Норберт Дурко, Генеральный менеджер Cloudfresh по Ближнему Востоку и странам Балтии
О компании Cloudfresh
Cloudfresh являются Партнером Asana Platinum-уровня. Миссия компании — помогать бизнесу максимально эффективно использовать возможности управления проектами и облачной экосистемы, предоставляя правильные инструменты и сопровождение на всех этапах — от стратегии до масштабирования.
Помимо Asana, Cloudfresh предоставляют комплексную экспертизу по ведущим технологическим платформам, являясь официальным партнером Google Cloud, Zendesk, GitLab, HubSpot, Miro, Cloudflare, JumpCloud, Okta, Jamf и Microsoft.
С 2017 года компания помогает организациям любого размера проектировать, внедрять и оптимизировать сложные облачные конфигурации — от ранних пилотных проектов и системной интеграции до решений на базе искусственного интеллекта и долгосрочной технической поддержки.
