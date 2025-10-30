Cloudfresh získává ocenění EMEA Solution Partner of the Year od společnosti Asana
Toto ocenění je každoročně udělováno nejvýznamnějšímu členovi programu Asana Solutions Partner v regionu Evropy, Středního východu a Afriky a oceňuje partnera, který prokázal mimořádný dopad prostřednictvím využití platformy Asana pro projektové řízení.
Cloudfresh vynikl v několika klíčových oblastech:
- Excelence v profesionálních službách Asana: Dlouhodobě prokazuje schopnost dodávat vysoce kvalitní řešení, podpořená hlubokými odbornými znalostmi, konzistentní realizací a profesionalitou každého člena týmu.
Tržní vedení a růst tržeb: Prokázaná schopnost udržet největší obchodní pipeline v regionu a generovat růst příjmů ve velkém měřítku, což zdůrazňuje silný obchodní rozvoj a kapacitu pro růst.
- Budování značky a strategická hodnota: Jasný závazek k propagaci a posilování značky Asana, čímž přispívá k větší tržní viditelnosti a dlouhodobému postavení na trhu.
- Efektivní využití zdrojů a školení: Aktivní využívání vzdělávacích programů Asana s cílem maximalizovat úspěch klientů a urychlit inovace.
„Je nám potěšením ocenit Cloudfresh titulem EMEA Solutions Partner of the Year. Jejich tým neustále posouvá laťku výš, zosobňuje nejvyšší standardy profesionality a služeb postavených na důvěře. Díky Cloudfresh jsme dokázali vybudovat pevné základy na Středním východě a plánovaná investice Asany do regionu přináší ještě více příležitostí do budoucna.“
— Sanj Bhayro, General Manager International and SMB, Asana
Cloudfresh pomáhá svým zákazníkům vést implementace Asany s důrazem na nativní integraci, zajišťuje hladké migrace i propojení s dalšími platformami. Společnost úzce spolupracuje s klienty na personalizaci pracovních toků pomocí vlastních štítků, formulářů, pravidel, portfolií, šablon a automatizací, které odrážejí potřeby jednotlivých oddělení i širší cíle organizace.
Zároveň pomáhá firmám optimalizovat využití zdrojů prostřednictvím efektivních licenčních strategií a vyváženého rozložení týmové zátěže díky pokročilým funkcím řízení a umělé inteligenci. Pro zajištění dlouhodobého úspěchu Cloudfresh poskytuje komplexní onboarding, praktická školení a průběžnou podporu.
Za zmínku stojí také to, že oznámení ocenění přichází v době, kdy společnost aktivně rozšiřuje své působení na trhu Středního východu.
„Jsme hrdí, že vedeme digitální transformaci napříč regionem EMEA a spojujeme globální odbornost s hlubokým pochopením místní podnikové kultury. Každé naše rozhodnutí se řídí jedním principem: úspěchem zákazníka. Toto ocenění není jen uznáním společnosti Cloudfresh, ale i potvrzením našeho přesvědčení, že když rostou naši zákazníci, rosteme i my.“
— Norbert Durko, General Manager pro Střední východ a Pobaltí, Cloudfresh
O společnosti Cloudfresh
Cloudfresh je Asana Platinum Solutions Partner. V jádru každé spolupráce stojí jasné poslání: pomoci firmám co nejlépe využít možnosti projektového řízení a širšího cloudového ekosystému prostřednictvím vhodných nástrojů a odborného vedení od strategie až po škálování.
Kromě Asany nabízí Cloudfresh komplexní odborné služby napříč předními technologickými platformami jako oficiální partner společností Google Cloud, Zendesk, GitLab, HubSpot, Miro, Cloudflare, JumpCloud, Okta, Jamf a Microsoft.
Od roku 2017 pomáhá společnost Cloudfresh organizacím všech velikostí s návrhem, implementací a optimalizací složitých cloudových prostředí — od prvotních konceptů a systémové integrace až po inovace poháněné umělou inteligencí a dlouhodobou správu.
Mariia Tkachuk
CMO at Cloudfresh
email us here
Visit us on social media:
LinkedIn
Instagram
Facebook
Cloudfresh získává ocenění EMEA Solution Partner of the Year od společnosti Asana
Legal Disclaimer:
EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.