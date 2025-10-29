MARCO CASULA 'MR TIRAMISÙ' CONQUISTA IL GUINNESS WORLD RECORDS CON 160 VARIANTI: NASCE IL 'TIRAMISÙ DEI RECORD'
Lo chef italiano Marco Casula ha ufficialmente scritto una pagina indimenticabile nella storia della gastronomia mondiale, conquistando il Guinness World Records per aver realizzato 160 varianti di tiramisù, il numero più alto mai raggiunto nella storia.
L’impresa, ospitata al celebre Café del Mar di Fort Lauderdale e organizzata da The World of Tiramisù, ha trasformato la serata in un evento unico tra gusto, spettacolo e innovazione.
Davanti a un pubblico entusiasta e alle telecamere di TV nazionali e internazionali, Marco Casula – ormai conosciuto in tutto il mondo come “Mr Tiramisù” – ha offerto un vero e proprio show cooking mozzafiato, culminato nella presentazione del leggendario Tiramisù d’Oro, simbolo del record e della sua visione creativa.
Il pubblico è rimasto esterefatto dalla varietà, dall’eleganza e dalla fantasia delle creazioni, e il successo è stato immediato: VIP, celebrità e organizzatori di eventi privati hanno già iniziato a contattare lo chef per portare l’esperienza del Tiramisù dei Record in contesti esclusivi e di prestigio.
“Questo Guinness World Records è un sogno che diventa realtà.
È il risultato di anni di passione e ricerca.
Ma soprattutto è un punto di partenza: voglio portare il Tiramisù dei Record nel mondo, per far vivere a tutti la magia di questo dolce italiano reinventato in 160 modi diversi”,
ha dichiarato emozionato Marco Casula dopo la proclamazione ufficiale del Guinness World Records.
🌍 IL FUTURO: NASCE IL PROGETTO “MR TIRAMISÙ”
Dopo aver conquistato il Guinness World Records, Marco Casula guarda già al futuro con un nuovo obiettivo: aprire punti vendita e boutique esperienziali “Mr Tiramisù – Il Tiramisù dei Record” in diverse città del mondo.
L’idea è quella di creare una catena internazionale dove tradizione e innovazione si incontrano: luoghi in cui ogni cliente potrà vivere l’esperienza del tiramisù in tutte le sue sfumature, degustare le creazioni del record, assistere a show cooking dal vivo e scoprire il fascino del dolce italiano più famoso del pianeta.
Un progetto che sta già attirando l’interesse di investitori, marchi di lusso e media internazionali, pronti a sostenere un brand che unisce made in Italy, spettacolo e visione globale.
⭐ UN SUCCESSO CHE FA IL GIRO DEL MONDO
Il Guinness World Records di Marco Casula segna la nascita di un nuovo simbolo dell’eccellenza italiana.
Le immagini del suo trionfo stanno già facendo il giro dei social e dei network televisivi di tutto il mondo, confermando “Mr Tiramisù” come un ambasciatore contemporaneo del dolce italiano per eccellenza.
Il suo viaggio è appena iniziato — e il mondo è pronto ad assaporarlo.
