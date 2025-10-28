inCruises была удостоена наград 2025 Magellan Awards за новый публичный веб-сайт и инициативу AMP UP

Компания inGroup International с гордостью сообщает, что её флагманский бренд inCruises был удостоен престижных наград Travel Weekly Magellan Awards.

GUAYNABO, PUERTO RICO, October 28, 2025 /EINPresswire.com/ -- Компания inGroup International с гордостью сообщает, что её флагманский бренд inCruises был удостоен престижных наград Travel Weekly Magellan Awards, завоевав золото и серебро за выдающиеся достижения в туристической индустрии. Это уже четвёртый год подряд, когда inCruises получает сразу несколько наград Magellan Awards.

«Эти новые награды подчёркивают нашу неизменную приверженность развитию цифровых решений и поддержке наших Партнёров по всему миру», — отметил Майкл Хатчисон, соучредитель и генеральный директор (CEO) inGroup. «Приятно видеть, что усилия нашей команды признаны наравне с другими ведущими инновационными компаниями индустрии путешествий».

Золотая награда Gold Magellan Award была присуждена в категории «Маркетинг» за новый публичный веб-сайт компании, который отличается современным, интуитивно понятным дизайном и более чётко отражает миссию бренда — сделать роскошные путешествия более доступными и выгодными для людей по всему миру. Новый сайт улучшает пользовательский опыт и усиливает коммуникацию как для Членов Клуба, так и для Партнёров.

Кроме того, инициатива AMP UP — глобальная программа, призванная мотивировать и вдохновлять Партнёров на развитие своих команд — получила серебряную награду Silver Magellan Award в категории «Маркетинг» за значительный вклад в развитие вовлечённости сообщества и укрепление уникальной модели реферального маркетинга компании.

«Для нас большая честь вновь получить признание от Travel Weekly», — добавил Даг Корригэн, директор по маркетингу (CMO). «Наши команды постоянно работают над тем, чтобы создавать больше ценности и возможностей для стремительно растущего глобального сообщества».

Премия Travel Weekly Magellan Awards отмечает лучших представителей в индустрии путешествий. Это новое признание укрепляет позиции inCruises как лидера в области глобальных инноваций в сфере туризма и подтверждает репутацию бренда как примера совершенства в области туристических технологий, маркетинга и поддержки Партнёров.

О компании inGroup International и бренде inCruises

inCruises является подразделением компании inGroup International и одним из крупнейших в мире Клубов туристических вознаграждений, работающих по системе подписки. С момента основания в 2016 году inCruises организовала путешествия для более чем 600 000 гостей. Члены Клуба inCruises имеют доступ к почти 200 000 предложений по круизам, отелям и курортам. Члены Клуба inCruises зарабатывают Reward Points (Бонусные Баллы), которые они могут использовать для экономии на круизах, отелях и курортах на веб-сайте inCruises, доступном на 17 языках.

inCruises оказывает реальное положительное влияние на жизнь своих Членов Клуба и предоставляет возможность построения международного бизнеса своей растущей команде Партнёров. Рост Программы Членства Клуба inCruises происходит исключительно благодаря независимым Партнёрам, которые делятся преимуществами эксклюзивной Программы Членства с другими.

Компания inGroup International глубоко привержена принципам социальной ответственности и активно поддерживает благотворительную организацию Mercy Ships и другие гуманитарные инициативы. Более подробную информацию вы можете найти на сайтах: in.Group и inCruises.com.



