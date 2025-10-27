Τα κύρια σημεία της απόφασης του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λευκωσίας σε σχέση με υπόθεση σφετερισμού ακίνητης περιουσίας Ελληνοκύπριων προσφύγων ιδιοκτητών στα κατεχόμενα εδάφη της Δημοκρατία…

Ο καταδικασθέντας συμμετείχε ενεργά στον όμιλο «Afik» που δραστηριοποιήθηκε στα κατεχόμενα από την Τουρκία εδάφη της Κυπριακής Δημοκρατίας μεταξύ των ετών 2014 και 2024, ανεγείροντας και προσφέροντας προς πώληση οικιστικές μονάδες σε έξι τουριστικά συγκροτήματα, σε τεμάχια γης που ανήκουν σε Ελληνοκύπριους πρόσφυγες, χωρίς άμεση ή έμμεση συγκατάθεση για χρήση και εκμετάλλευση της γης από τους νόμιμους ιδιοκτήτες.

Τα έξι συγκροτήματα είναι:

Ceasar Cliff (κατεχόμενο χωριό Άγιος Αμβρόσιος, επαρχία Κερύνειας)

Ceasar Resort, Ceasar Beach και Ceasar Blue (κατεχόμενα χωριά Γαστριά και Τρίκωμο, επαρχία Αμμοχώστου)

Ceasar Breeze και Ceasar Bay (κατεχόμενο χωριό Ακανθού, επαρχία Αμμοχώστου)

Συνολικά, 40 τεμάχια γης, αξίας περίπου €38,9 εκατομμυρίων και συνολικού εμβαδού 394.969 τ.μ., χρησιμοποιήθηκαν παράνομα.

Κύρια σημεία

Το αδίκημα των δόλιων συναλλαγών σε ακίνητη περιουσία, στο οποίο ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος, κατόπιν δικής του παραδοχής, είναι πολύ σοβαρό, εφόσον εμπεριέχει το στοιχείο της εξαπάτησης άλλων προσώπων, προς εξυπηρέτηση ιδιοτελών σκοπών, υπονομεύοντας τις οικονομικές συναλλαγές.

Για την επιβολή της ποινής, το Δικαστήριο, επικαλούμενο πλούσια νομολογία των Δικαστηρίων της Δημοκρατίας και αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, έκρινε ότι:

Η όλη συμπεριφορά του κατηγορούμενου είναι σοβαρή και καταδικαστέα. Ο κατηγορούμενος δεν ήταν ο «εγκέφαλος», αλλά αποτελούσε ένα βασικό κρίκο στην εγκληματική δραστηριότητα και κατατάσσεται ψηλά στην πυραμίδα σφετερισμού ελληνοκυπριακών περιουσιών. Έθεσε τα «θεμέλια» για να «κτιστεί» η όλη εγκληματική δράση των δόλιων συναλλαγών σε βάρος της ακίνητης περιουσίας των εγγεγραμμένων ιδιοκτητών, χωρίς τη συγκατάθεση των τελευταίων, διά της αποδοχής του να ιδρύσει ο ίδιος «εταιρεία» στα κατεχόμενα, παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως «διευθυντή» και «μέτοχο» αυτής. Εν γνώσει του ο κατηγορούμενος διευκόλυνε τη σφετεριστική εκμετάλλευση περιουσιών εκτοπισθέντων Ελληνοκυπρίων. Ενώ γνώριζε ότι η ανέγερση των έξι τουριστικών συγκροτημάτων λάμβανε χώρα σε τεμάχια γης που ανήκαν σε Ελληνοκυπρίους, αποδεχόταν τις αποφάσεις που λαμβάνονταν από τρίτο πρόσωπο και έπραττε ότι του υποδείκνυε αυτό, προς υλοποίηση του έργου. Η εγκληματική δράση του κατηγορουμένου διήρκησε σε βάθος χρόνου, ήτοι συνολικά δέκα έτη και πέντε μήνες. Ο μεγάλος αριθμός τεμαχίων γης και το συνολικό εμβαδό αυτών που επιβαρύνθηκαν από την εγκληματική συμπεριφορά του κατηγορούμενου έχουν καταστήσει την παρούσα υπόθεση εξόχως σοβαρή και τούτο λήφθηκε υπόψιν επιβαρυντικά εναντίον του. Οι πράξεις του κατηγορούμενου συνιστούσαν σοβαρή προσβολή των δικαιωμάτων των νομίμων ιδιοκτητών και ενισχύουν παράνομα τετελεσμένα στα κατεχόμενα από την Τουρκία εδάφη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Παρότι δεν προέκυπτε ποιο ήταν το ακριβές οικονομικό όφελος και αν υπήρξε για τον ίδιο τον κατηγορούμενο, τούτο δεν υποβάθμισε καθ’ οιονδήποτε τρόπο τη σοβαρότητα των αδικημάτων του και δεν μείωσε την ανάγκη για επιβολή αυστηρής ποινής, αφού από την πώληση των οικιστικών μονάδων στα εν λόγω τουριστικά σίγουρα θα προέκυπτε οικονομικό όφελος, αν όχι άμεσα για τον ίδιο τον κατηγορούμενο, τουλάχιστον για πρόσωπο του στενού οικογενειακού του περιβάλλοντος. Το ουσιώδες είναι ότι τούτος ήταν ακριβώς ο σκοπός της όλης εγκληματικής δράσης, η αποκόμιση δηλαδή οικονομικού οφέλους. Τέτοια εγκλήματα παρουσιάζουν ανησυχητική έξαρση και απαιτούν αποτρεπτικές ποινές. Με βάση τη νομολογία, οι προσωπικές περιστάσεις λαμβάνονται μεν υπόψη, αλλά, για αδικήματα σοβαρής μορφής, οι προσωπικές περιστάσεις και η μεγάλη ηλικία δεν μπορούν να έχουν ιδιαίτερη σημασία, καθότι διαφορετικά τα Δικαστήρια θα έστελναν λανθασμένα μηνύματα σε άτομα ορισμένης ηλικίας, εξουδετερώνοντας τον αποτρεπτικό χαρακτήρα της ποινής.

