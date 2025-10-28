KLEVV MEMPERLUAS SERI MEMORI URBANE V RGB DDR5 GAMING/OC DENGAN EDISI BARU JET BLACK

MENYUGUHKAN PERFORMA ELITE UNTUK GAMER DAN ENTHUSIAST

HONG KONG, October 28, 2025 / EINPresswire.com / -- KLEVV, merek memori dan penyimpanan konsumen terkemuka yang diperkenalkan oleh Essencore, dengan bangga memperkenalkan varian warna baru yang menawan untuk seri memori pemenang penghargaan URBANE V RGB DDR5 Gaming/OC. Edisi Jet Black yang ramping ini bergabung dengan varian populer Brilliant White, memperluas lini produk dan memberikan kebebasan lebih bagi para enthusiast untuk mempersonalisasi setup mereka tanpa kompromi.Desain Premium, Keunggulan TerbuktiSeri URBANE V RGB Gaming/OC dirancang dengan mengutamakan gaya dan fungsi, menampilkan heatsink aluminium setebal 2mm dengan lekukan melengkung halus dan alur linear presisi untuk memastikan daya tahan dan pendinginan yang efisien. Dengan tinggi profil rendah hanya 42,5mm, modul ini mudah dipasang di berbagai jenis build tanpa mengorbankan performa termal.Pemandu cahaya RGB dual-beam yang khas menghadirkan pencahayaan halus dan dapat dikustomisasi hingga 16 juta warna, serta sepenuhnya kompatibel dengan software RGB motherboard utama.Desain yang telah diakui dengan penghargaan iF Design Award ini kini hadir dalam warna Jet Black elegan yang menyempurnakan tampilan setup gaming dan kreator modern.Performa Andal dan Kompatibilitas LuasURBANE V RGB DDR5 menghadirkan kecepatan overclock hingga 8400 MT/s dengan timing rendah, tersedia dalam paket dual-channel hingga 64GB.Dibangun dengan PCB 10-layer berkualitas tinggi serta dukungan on-die ECC dan PMIC, modul ini menjamin integritas sinyal kuat dan performa stabil di bawah workload berat.KLEVV juga menawarkan versi Optimized for AMD yang dirancang khusus untuk platform AMD, serta edisi Universal yang kompatibel dengan prosesor Intel Gen ke-15 dan AMD Ryzen™ 9000 Series.Telah melalui uji QVL secara menyeluruh, menjadikannya pilihan tepercaya bagi pengguna yang menginginkan performa terkini dengan tampilan yang elegan dan premium.Didorong oleh Inovasi, Didefinisikan oleh KualitasKLEVV berkomitmen menghadirkan produk memori berkualitas tinggi di seluruh lini, terus menghadirkan desain berani dan meningkatkan performa overclocking dengan kecepatan lebih tinggi, kapasitas lebih besar, dan latensi lebih rendah.Dengan fokus pada inovasi, keandalan, dan gaya khas, setiap produk KLEVV dirancang dengan presisi untuk memenuhi kebutuhan gamer, kreator, dan PC enthusiast, menghadirkan pengalaman pengguna terbaik di setiap aplikasi.Garansi dan KetersediaanDirancang untuk gamer, PC builder, dan enthusiast performa tinggi, seri KLEVV URBANE V RGB termasuk Jet Black Edition terbaru ini dilindungi dengan garansi terbatas seumur hidup dan akan tersedia mulai Q4 2025. Di Indonesia, produk KLEVV didistribusikan secara resmi oleh PT CAHAYA DISTRIBUSI NUSANTARA. Seluruh lini produk ini juga akan tersedia di berbagai toko online dan offline terkemuka, seperti Enter Komputer, serta e-commerce seperti Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee.Informasi Lebih LanjutURBANE V RGB – https://www.klevv.com/ken/products_details/memory/Klevv_UrbaneVRGB TENTANG ESSENCOREDidirikan pada tahun 2014, Essencore Limited bertujuan untuk menjadi vendor modul DRAM dan produk aplikasi flash NAND terbesar di dunia. Perusahaan ini dimulai dengan satu tujuan: "Mengubah dunia dan menjadi pemimpin dalam distribusi semikonduktor". Strategi bisnis Essencore adalah mengadopsi teknologi terbaru untuk membedakan diri dari kompetitor, menghadirkan produk Memori khusus, dan menawarkan berbagai portofolio produk untuk kesiapan persaingan pelanggan. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.essencore.com TENTANG KLEVVKLEVV adalah merek premium dari Essencore, vendor utama produk Modul dan Flash NAND. Jangkauan KLEVV berfokus pada modul memori game superior dan solid state drive. KLEVV berkomitmen untuk menghadirkan produk kelas dunia dengan kualitas terbaik, dan semua produk dirancang untuk para penggemar yang mengutamakan hal terbaik dalam hidup. SSD/memori KLEVV telah diakui oleh Red Dot Design Award dan iF Design Award di Jerman untuk desain produk inovatifnya. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.klevv.com

