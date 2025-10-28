كليف (KLEVV) توسّع سلسلة ذواكر URBANE V RGB DDR5 GAMING/OC بإصدار جديد باللون الأسود اللامع (Jet Black Edition)
داء فائق المستوى لعشّاق الألعاب والمبدعينHONG KONG, October 28, 2025 /EINPresswire.com/ -- KLEVV، العلامة التجارية الرائدة في مجال حلول الذاكرة والتخزين المقدّمة من شركة Essencore، عن إطلاق لون جديد مذهل لذاكرتها الحائزة على جوائز URBANE V RGB DDR5 Gaming/OC.
الإصدار الجديد Jet Black Edition الأنيق ينضم إلى اللون الأبيض الشهير Brilliant White، مما يوسّع خط الإنتاج ويمنح المستخدمين حرية أكبر لتخصيص إعداداتهم دون أي تنازلات.
تصميم متقن وأداء موثوق
تم تصميم سلسلة URBANE V RGB Gaming/OC لتجمع بين الأناقة والوظيفة، حيث تأتي بمبدّد حرارة مصنوع من الألمنيوم بسماكة 2 مم مع حواف منحنية مصقولة وخطوط دقيقة تضمن المتانة وكفاءة التبريد.
وبفضل ارتفاعها المنخفض الذي لا يتجاوز 42.5 مم، يمكن تثبيت الوحدات بسهولة في مختلف أنظمة الحاسب دون التأثير على الأداء الحراري.
يوفّر نظام الإضاءة RGB ثنائي الشعاع (Dual-beam) إضاءة ناعمة قابلة للتخصيص بأكثر من 16 مليون لون، ويدعم كليًا برامج التحكم بالإضاءة من كبرى شركات اللوحات الأم.
وقد حصل هذا التصميم المميز على جائزة iF Design Award المرموقة، وهو متاح الآن باللون Jet Black الأنيق الذي يتماشى مع إعدادات الحواسيب العصرية للاعبين والمبدعين.
أداء استثنائي وتوافق واسع
تقدّم ذاكرة URBANE V RGB DDR5 سرعات كسر سرعة (Overclock) تصل إلى 8400 MT/s مع توقيتات منخفضة، وتتوفر ضمن مجموعات Dual Channel بسعات تصل إلى 64 جيجابايت.
تم تصنيعها باستخدام لوحة دوائر عالية الجودة مكوّنة من 10 طبقات (10-layer PCB)، وتدعم تقنيات on-die ECC وPMIC لضمان استقرار الإشارة والأداء الموثوق تحت ظروف التشغيل العالية.
كما توفّر KLEVV إصدارًا محسّنًا لمنصات AMD، إلى جانب إصدار عام (Universal) متوافق مع معالجات Intel الجيل الخامس عشر ومعالجات AMD Ryzen™ 9000.
وبعد اجتيازها اختبارات QVL الكاملة، تبقى هذه الذاكرة خيارًا مثاليًا للمستخدمين الذين يبحثون عن أداء متقدّم وتصميم أنيق في الوقت نفسه.
مدفوعة بالابتكار ومحددة بالجودة
تلتزم KLEVV بتقديم منتجات ذاكرة عالية الجودة ضمن جميع خطوطها، وتعمل باستمرار على إطلاق تصاميم جريئة جديدة وتحسين أداء كسر السرعة لتحقيق سرعات أعلى وسعات أكبر وزمن استجابة أقل.
ومع تركيزها على الابتكار والاعتمادية والأسلوب المميز، يتم تصميم كل منتج من KLEVV بعناية فائقة لتلبية احتياجات اللاعبين والمبدعين ومحبي الحواسيب، مع تقديم تجربة استخدام استثنائية في مختلف التطبيقات.
الضمان والتوافر
تم تصميم سلسلة URBANE V RGB من KLEVV، بما في ذلك إصدار Jet Black Edition الجديد، خصيصًا للاعبين ومستخدمي الأداء العالي، وتأتي بضمان مدى الحياة المحدود (Limited Lifetime Warranty).
ستتوفر الذاكرة ابتداءً من الربع الرابع من عام 2025.
https://www.essencore.com/en/support_where_to_buy KLEVV محليًا ، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي
مزيد من المعلومات
URBANE V RGB – https://www.klevv.com/ken/products_details/memory/Klevv_UrbaneVRGB
حول ESSENCORE
تأسست شركة ESSENCORE Limited في عام 2014 وتهدف إلى أن تصبح المزود الرائد عالميًا لوحدات DRAM ومنتجات تطبيقات NAND flash. مع مهمة "تغيير العالم وأن تكون رائدة في توزيع أشباه الموصلات"، تركز استراتيجية العمل لـ ESSENCORE على تبني أحدث التقنيات للتميز عن المنافسين، وتقديم منتجات ذاكرة متخصصة، وتوفير مجموعة متنوعة من المنتجات لضمان بقاء العملاء في المنافسة.
حول KLEVV
KLEVV هي علامة تجارية متميزة من ESSENCORE، المزود الرئيسي لوحدات الذاكرة ومنتجات تطبيقات NAND Flash. تركز مجموعة KLEVV على وحدات ذاكرة الألعاب عالية الجودة ومحركات الأقراص ذات الحالة الصلبة. تلتزم KLEVV بتقديم منتجات من الطراز العالمي بجودة عالية، وجميع المنتجات مصممة للمتحمسين الذين يبحثون عن أفضل الأشياء في الحياة. حصلت ذاكرة KLEVV/SSD على جوائز Red Dot Design وiF Design في ألمانيا لتصاميم منتجاتها المبتكرة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.klevv.com.
Yunly
Yunly International Marketing
email us here
Legal Disclaimer:
EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.