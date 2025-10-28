KLEVV ÉLARGIT SA GAMME DE MÉMOIRES URBANE V RGB DDR5 GAMING/OC AVEC UNE NOUVELLE ÉDITION JET BLACK

DES PERFORMANCES D’ÉLITE POUR LES JOUEURS ET LES ENTHOUSIASTES

HONG KONG, October 28, 2025 / EINPresswire.com / -- KLEVV, la marque de mémoire et de stockage grand public lancée par Essencore, dévoile fièrement une toute nouvelle déclinaison pour sa mémoire URBANE V RGB DDR5 Gaming/OC primée. La toute nouvelle édition Jet Black, au design élégant et sobre, rejoint la version Brilliant White déjà populaire, élargissant ainsi la gamme et offrant aux passionnés encore plus de liberté pour personnaliser leur setup sans compromis.Design raffiné, excellence prouvéeLa série URBANE V RGB Gaming/OC a été conçue pour allier style et fonctionnalité, avec un dissipateur thermique en aluminium de 2 mm d’épaisseur, des bords courbés élégants et des rainures linéaires de précision assurant à la fois durabilité et efficacité de refroidissement. Grâce à un profil bas de seulement 42,5 mm, les modules s’intègrent parfaitement à une grande variété de configurations tout en maintenant des performances thermiques optimales. Le système d’éclairage RGB à double faisceau diffuse une illumination fluide et personnalisable parmi 16 millions de couleurs, entièrement compatible avec les principaux logiciels d’éclairage des cartes mères. Récompensé par le prestigieux iF Design Award, ce design éprouvé est désormais disponible dans une finition Jet Black élégante, idéale pour les configurations gaming et creator modernes.Performances prouvées et compatibilité étendueLa URBANE V RGB DDR5 offre des vitesses d’overclocking allant jusqu’à 8400 MT/s avec des timings à faible latence, et est proposée en kits dual channel jusqu’à 64 Go.Basée sur un PCB 10 couches de haute qualité, avec support on-die ECC et PMIC, elle garantit une excellente intégrité du signal et une stabilité optimale même sous de lourdes charges de travail.KLEVV propose une version Optimized for AMD, conçue exclusivement pour les plateformes AMD, ainsi qu’une édition universelle compatible avec les processeurs Intel de 15e génération et les AMD Ryzen™ série 9000. Entièrement testée QVL, elle reste un choix de confiance pour les utilisateurs recherchant des performances de pointe associées à une esthétique élégante et soignée.Guidé par l’innovation, défini par la qualitéKLEVV s’engage à proposer des produits mémoire de haute qualité sur l’ensemble de sa gamme, en introduisant régulièrement de nouveaux designs audacieux et en repoussant les limites de l’overclocking avec des vitesses supérieures, des capacités accrues et des latences réduites.En mettant l’accent sur l’innovation, la fiabilité et le style distinctif, chaque produit KLEVV est conçu avec soin pour répondre aux besoins des gamers, créateurs et passionnés de PC, tout en offrant une expérience utilisateur exceptionnelle dans toutes les applications.Garantie et disponibilitéConçue pour les gamers, monteurs PC et passionnés de performances, la série KLEVV URBANE V RGB, y compris la nouvelle édition Jet Black, bénéficie d’une garantie limitée à vie et sera disponible à partir du quatrième trimestre 2025. Les produits KLEVV sont distribués par Integral Memory plc au Royaume-Uni, en France, en Espagne et en Allemagne. Ils seront également disponibles à l'achat sur Amazon.Informations complémentairesURBANE V RGB – https://www.klevv.com/ken/products_details/memory/Klevv_UrbaneVRGB À PROPOS D'ESSENCOREFondée en 2014, ESSENCORE Limited s'efforce de devenir le leader mondial des modules DRAM et des produits d'application NAND flash. Avec pour mission de "changer le monde et être un leader dans la distribution de semi-conducteurs", la stratégie commerciale d'ESSENCORE est axée sur l'adoption des technologies les plus récentes pour se différencier de la concurrence, offrant des produits de mémoire spécialisés et un portefeuille diversifié pour garantir aux clients une compétitivité accrue.À PROPOS DE KLEVVKLEVV est une marque premium d'ESSENCORE, un acteur majeur des produits modulaires et des applications NAND Flash. La gamme KLEVV est axée sur les modules de mémoire de jeu de haute qualité et les disques SSD. KLEVV s'engage à offrir des produits de classe mondiale avec une qualité de premier ordre, et tous ses produits sont conçus pour les passionnés à la recherche de ce qu’il y a de mieux dans la vie. La mémoire/SSD KLEVV a été récompensée par le Red Dot Design Award et l'iF Design Award en Allemagne pour ses designs innovants. Pour plus d'informations, veuillez visiter www.klevv.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.