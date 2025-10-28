KLEVV เปิดตัวหน่วยความจำ URBANE V RGB DDR5 GAMING/OC รุ่นใหม่ สี Jet Black Edition
มอบประสิทธิภาพระดับสูงสุดสำหรับเกมเมอร์และครีเอเตอร์HONG KONG, October 28, 2025 /EINPresswire.com/ -- KLEVV แบรนด์หน่วยความจำและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลระดับพรีเมียมภายใต้บริษัท Essencore ประกาศเปิดตัวสีใหม่สุดเท่ของหน่วยความจำรุ่นยอดนิยม URBANE V RGB DDR5 Gaming/OC โดยรุ่น Jet Black Edition ที่ดูเรียบหรูนี้จะเข้ามาเสริมไลน์อัปต่อจากสี Brilliant White ที่ได้รับความนิยมอยู่ก่อนแล้ว เพื่อให้ผู้ใช้สามารถปรับแต่งเครื่องได้ตามสไตล์ของตัวเองอย่างไร้ข้อจำกัด
ดีไซน์พรีเมียม พร้อมประสิทธิภาพที่พิสูจน์แล้ว
หน่วยความจำ URBANE V RGB Gaming/OC ได้รับการออกแบบให้สมดุลระหว่างสไตล์และการใช้งานจริง มาพร้อม ฮีตซิงก์อลูมิเนียมหนา 2 มม. ที่ขัดผิวอย่างประณีต ขอบโค้งสวย และลวดลายเส้นตรงที่ช่วยเพิ่มความแข็งแรงและระบายความร้อนได้ดี
ด้วยความสูงเพียง 42.5 มม. โมดูลจึงสามารถติดตั้งเข้ากับเคสได้หลากหลายรูปแบบโดยไม่กระทบกับระบบระบายความร้อน
แถบไฟ RGB แบบ Dual-beam ให้แสงเรียบเนียน ปรับแต่งได้มากกว่า 16 ล้านสี และรองรับซอฟต์แวร์ควบคุมไฟของเมนบอร์ดชั้นนำทุกค่าย
ดีไซน์นี้เคยได้รับรางวัล iF Design Award และล่าสุดมาในสี Jet Black ที่เข้ากับเครื่องเกมมิ่งและพีซีของครีเอเตอร์ยุคใหม่ได้อย่างลงตัว
ประสิทธิภาพสูง และรองรับการใช้งานได้อย่างลงตัว
URBANE V RGB DDR5 มอบความเร็วในการโอเวอร์คล็อกได้สูงสุดถึง 8400 MT/s พร้อมค่า latency ต่ำ
มีให้เลือกแบบ Dual-channel kit ขนาดสูงสุดถึง 64GB
ภายในใช้ แผงวงจร PCB แบบ 10 ชั้น คุณภาพสูง พร้อม on-die ECC และ PMIC เพื่อความเสถียรและความเที่ยงตรงของสัญญาณในสภาวะการทำงานหนัก
KLEVV ยังมีเวอร์ชัน Optimized for AMD สำหรับแพลตฟอร์ม AMD โดยเฉพาะ และเวอร์ชัน Universal ที่รองรับทั้ง Intel Gen 15 และ AMD Ryzen™ 9000 Series
ผ่านการทดสอบ QVL อย่างละเอียด ทำให้เป็นตัวเลือกที่ไว้ใจได้สำหรับผู้ใช้ที่ต้องการทั้งความแรงและดีไซน์ระดับพรีเมียม
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม กำหนดนิยามใหม่แห่งคุณภาพ
KLEVV ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์หน่วยความจำคุณภาพสูง พร้อมนำนวัตกรรมการออกแบบใหม่ๆ เข้ามาอย่างต่อเนื่อง
เพิ่มศักยภาพด้าน ความเร็ว ความจุ และค่าหน่วงเวลา (latency) ให้ดียิ่งขึ้น
ด้วยความใส่ใจใน นวัตกรรม ความน่าเชื่อถือ และเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทุกผลิตภัณฑ์ของ KLEVV ถูกออกแบบมาอย่างพิถีพิถันเพื่อตอบโจทย์ เกมเมอร์, ครีเอเตอร์ และผู้ใช้ที่ต้องการประสิทธิภาพระดับสูง พร้อมมอบประสบการณ์ใช้งานที่เหนือชั้นในทุกสถานการณ์
การรับประกันและการวางจำหน่าย
ออกแบบมาเพื่อ เกมเมอร์, นักประกอบพีซี, และผู้หลงใหลในประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ
หน่วยความจำในซีรีส์ KLEVV URBANE V RGB รวมถึงรุ่น Jet Black Edition มาพร้อม การรับประกันแบบ Lifetime Limited Warranty และจะเริ่มวางจำหน่ายในช่วง ไตรมาสที่ 4 ของปี 2025
ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและสั่งซื้อสินค้าได้จากผู้นำเข้าอย่างเป็นทางการ บริษัท โดราคูล จำกัด รวมถึงตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศไทยและช่องทางออนไลน์ เช่น Lazada และ Shopee
URBANE V RGB – https://www.klevv.com/ken/products_details/memory/Klevv_UrbaneVRGB
เกี่ยวกับ ESSENCORE
บริษัท Essencore จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2014 มีเป้าหมายที่จะเป็นผู้จำหน่ายโมดูล DRAM และผลิตภัณฑ์การใช้งานแฟลช NAND อันดับต้น ๆ ของโลก บริษัทเริ่มต้นด้วยเป้าหมายเดียว: เพื่อ “เปลี่ยนโลก และเป็นผู้นำในการจัดจำหน่ายเซมิคอนดักเตอร์” กลยุทธ์ด้านธุรกิจของ Essencore คือการนำเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดมาใช้ เพื่อสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง จำหน่ายผลิตภัณฑ์หน่วยความจำโดยเฉพาะ และนำเสนอกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เพื่อความพร้อมในการแข่งขันของลูกค้า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม www.essencore.com
เกี่ยวกับ KLEVV
KLEVV เป็นแบรนด์ระดับพรีเมียมของ Essencore ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์การใช้งานโมดูล และแฟลช NAND รายใหญ่ ขอบข่ายผลิตภัณฑ์ KLEVV มุ่งเน้นที่โมดูลหน่วยความจำเกมมิ่ง และโซลิดสเตตไดรฟ์ระดับสุดยอด KLEVV มุ่งมั่นที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ระดับเวิล์ดคลาสด้วยคุณภาพชั้นหนึ่ง และผลิตภัณฑ์ทั้งหมดได้รับการออกแบบทางวิศวกรรม สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการหาสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิต หน่วยความจำ/SSD KLEVV เป็นที่รู้จักโดยได้รับรางวัล Red Dot Design Award และ iF Design Award ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม www.klevv.com
Yunly
Yunly International Marketing
email us here
Legal Disclaimer:
EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.