DeCarbon Tokyo 2025：GX-ETS・イノベーション・リムーバルを通じて日本のネットゼロ実現を加速
CMT（Centre for Management Technology）が主催するDeCarbon Tokyo 2025は、カーボン市場とカーボンリムーバル（炭素除去）ソリューションをどのように連動させ、日本のネットゼロ目標を実現するかを議論するための、タイムリーなプラットフォームを提供します。本カンファレンスは2日間にわたり、カーボン市場の政策・取引メカニズム、CCS（CO₂回収・貯留）の導入、DAC（直接空気回収）やBECCS（バイオエネルギー＋CCS）を含むソリューション、再生可能エネルギーとの統合、そしてCDR（炭素除去）技術のスケールアップまで、統合的なテーマを幅広く取り上げます。
1日目は日本のカーボンクレジット市場の成長に焦点を当て、規制動向、コンプライアンス市場の展望、流動性と供給を拡大する道筋を掘り下げます。JCMクレジット創出の課題や、市場の受容性を高めるうえでの政府、IGES、プロジェクトディベロッパーの役割についても講演で詳述します。パネルディスカッションでは、ボランタリー市場とコンプライアンス市場、高信頼性を備えたオフセット、稲作メタン削減・バイオ炭・農業関連プロジェクトなどの自然に基づくソリューションを議論します。EU-ETSや中国ETSとの比較分析、さらにCBAM（炭素国境調整メカニズム）がグローバル市場統合に果たす役割についても議論します。排出削減（delete->アベイトメント）と高品質オフセットの最適バランスに関する企業戦略を紹介し、日本および海外企業の事例を通じて検証し、スコープ3コミットメントと規制遵守の整合を示します。加えて、カーボンキャプチャー案件と市場メカニズムの融合が進む現状を分析し、CCS・BECCS・DACの取り組みが回避クレジットと除去クレジットの双方にどのように寄与し得るかを明らかにします。 参加者は、企業のネットゼロ・リーダーシップ、脱炭素テクノロジーのファイナンス、AI・データやイノベーション、国際連携がアジアのカーボンエコノミーをどう再構築しているかについて、活発な意見交換を得ることが可能となります。
2日目は「カーボンリムーバル技術とCDR市場」に焦点を移し、BECCS、DAC、バイオ炭、鉱物化／強化風化（ERW）、海洋CDRの事業化ルートについて議論します。セッションにおいては、MRV基準、事業化・スケール化の可能性に加え、ブレンデッド・ファイナンス、オフテイク契約、事前購入コミットメントなどの資金調達モデルを取り上げます。投資家パネルには国内外の銀行や投資ファンドが登壇し、金融イノベーションが耐久的リムーバルの加速にどう寄与するかを議論します。商船三井（MOL）や日本郵船（NYK）などの大手海運企業をはじめとするオフテイカー企業は、調達の動機と視点を共有し、スタートアップやグローバル・テック各社はMRVの革新や耐久的CDRの最前線の動向を紹介します。
DeCarbon Tokyo 2025は、実効性ある気候アクションの加速という共通の目的を掲げる主要スポンサー・パートナーの支援を受けて開催します。プラチナスポンサーとしてカーボンリムーバルパートナー、ストラテジックスポンサーには商船三井（MOL）が参加します。さらに、カーボンリムーバルの技術革新を牽引するIsometric、CUR8、Idemitsu Americas Holdingsをはじめとする「CDR Tech Champions」も強力な顔ぶれで参加します。
加えて、サウスポールおよびカーボンリサイクルファンド（Carbon Recycling Fund Institute）がサポーティングパートナーとして参画し、カーボンプロジェクト開発や政策推進に関する知見を提供します。
本イベントには、政府機関、カーボン市場関連機関、企業、テクノロジープロバイダーを代表する国内外の有識者が登壇します。経済産業省、Carbon EX株式会社、ByWill、グローバル・ブレイン、TOWING、三菱商事のほか、ICVCM、Climate Bridge International、Carbon Removal Partners、Puro.earth、Deep Sky、ClimeFi、Direct Air Capture Coalition、Shell、Golden Agri-Resourcesなどの海外有識者、そして日本のエネルギー・製造・物流各社のサステナビリティ責任者が登壇予定です。登壇者一同で、政策・イノベーション・投資が日本の低炭素経済の次の成長段階をいかに切り拓くかを議論します。
展示エリアでは、バイオオイルによる炭素除去の先駆者であるCharm Industrialや、ネガティブエミッションに資するバイオ炭・バイオマス転換ソリューションを推進するPyrogreenなど、脱炭素テクノロジーのイノベーターと直接交流いただけます。
DeCarbon Tokyo 2025は単なる会議ではなく、日本のネットゼロ転換にコミットするステークホルダーが集うハブです。参加者は、日本のカーボン市場設計に関する有益な洞察を得るとともに、GXエコシステムの主要プレイヤーとつながり、カーボンリムーバル、CCS、クリーンエネルギー導入における協業機会を見出せます。GX-ETS推進企業、CDRの拡大を目指すプロジェクトディベロッパー、高信頼性を備えたクレジットを評価する投資家にとって、本サミットは業界担当と政策専門家によるタイムリーな知見と事例を提供します。
参加者は、気候ファイナンス、カーボン取引、リムーバル技術の第一人者と直接対話しつつ、日本がアジア市場と欧州・北米・新興の国際枠組みをつなぐ独自の役割について理解を深められます。
早期割引の登録は2025年10月31日（金）まで受け付けています。参加者・スポンサー・出展者の皆様は、日本の低炭素未来を形づくる重要な対話に参画するため、お早めのお申し込みをご検討ください。
参加・協賛・出展に関するお問い合わせ先： 日本法人担当 島田 麻美 conferences@cmtsp.com.sg または https://www.cmtevents.com/main.aspx?ev=251219&pu=310004 をご確認ください。
Grace Oh
Centre for Management Technology
+65 6346 9147
email us here
Visit us on social media:
LinkedIn
Instagram
Facebook
X
Legal Disclaimer:
EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.