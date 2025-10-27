ローフード専門家・安藤智恵氏、クビンス真空ブレンダーでつくる「ハンドメイド・ハロウィンケーキ」を公開

クビンスとコラボするローフード専門家・安藤智恵氏が、ハロウィン新作レシピを公開。 クビンス（Kuvings）プロフェッショナルオートブレンダーシェフ CB980 ローフード専門家・安藤智恵（Ando Chie）氏 Kuvings logo

プレミアムキッチン家電ブランド「クビンス（Kuvings）」とコラボレーションしている日本のローフード専門家・安藤智恵（Ando Chie）氏が、ハロウィンシーズンに向けてクビンス・プロフェッショナルブレンダーを活用した新作レシピ「ローマンゴー＆ピタヤのレイヤーケーキ」を公開した。

