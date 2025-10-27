ローフード専門家・安藤智恵氏、クビンス真空ブレンダーでつくる「ハンドメイド・ハロウィンケーキ」を公開
プレミアムキッチン家電ブランド「クビンス（Kuvings）」とコラボレーションしている日本のローフード専門家・安藤智恵（Ando Chie）氏が、ハロウィンシーズンに向けてクビンス・プロフェッショナルブレンダーを活用した新作レシピ「ローマンゴー＆ピタヤのレイヤーケーキ」を公開した。TOKYO, JAPAN, October 27, 2025 /EINPresswire.com/ -- プレミアムキッチン家電ブランド「クビンス（Kuvings）」とコラボレーションしている日本のローフード専門家・安藤智恵（Ando Chie）氏が、ハロウィンシーズンに向けてクビンス・プロフェッショナルブレンダーを活用した新作レシピ「ローマンゴー＆ピタヤのレイヤーケーキ」を公開した。
安藤氏は、以前話題となった「美と健康をサポートする7つのデイリージュース」シリーズに続き、今回は家族で楽しめるロースイーツを提案。加熱せずに素材本来の味と栄養を活かしたこのケーキは、子どもと一緒に作るのにも安全で楽しいヘルシーなハロウィンデザートとなっている。
「娘の肌トラブルをきっかけに“食べることの本質”を考え直し、ローフードに深く魅了されました」と安藤氏は語る。さらに、「クビンス・プロフェッショナルブレンダーは、生のナッツを数秒でなめらかに粉砕できるほどパワフルです。ロースイーツの味わいはブレンダーの性能によって決まります」とコメント。「このブレンダーは単なる調理器具ではなく、“体を整えるパートナー”です」と付け加えた。
【レシピ概要】
Raw Mango & Pitaya Layer Cake（ローマンゴー＆ピタヤのレイヤーケーキ）
やさしい甘さのマンゴーと、ピンクピタヤの鮮やかな層を重ねた、秋色のロースイーツ。
アーモンドとデーツの香ばしいクラストの上に、マデイラワインをほんの少し加えたカシューナッツベースのクリームを重ね、冷やし固めるだけで完成する簡単でヘルシーなデザート。
クビンスのハイスピードブレンダーだからこそ叶う、驚くほどなめらかな口どけ
【主な材料（直径12cm型）】
クラスト： アーモンド、デーツ、ココナッツシュガー、穀物コーヒー、塩
フィリングベース： カシューナッツ、マンゴー、ココナッツオイル、メープルシロップ、マデイラワイン、レモン汁
カラーリング： ピンクピタヤパウダー、ブルースピルリナ
トッピング： ローカカオチョコレート、アーモンド、ドライいちじく、カカオニブなど
【作り方（簡略版）】
1. クラスト：アーモンドを細かく砕き、デーツと穀物コーヒーを混ぜ、型の底に敷き詰める。
2. フィリングベース：カシューナッツ、マンゴーなどをブレンダーに入れ、なめらかなクリーム状にする。
3. 層作り：フィリングを2つに分け、一方をマンゴー層、もう一方をピタヤ層にする。
4. トッピング：冷凍庫で3〜4時間冷やし固め、チョコレートやナッツなどのトッピングを飾って完成。
このハロウィンレシピは、家族で健康的な素材を使って“甘くて幸せな思い出”を作るきっかけを提供するもの。
クビンスは今後もローフード専門家とのコラボレーションを通じて、心と体を整える食文化と感性豊かなレシピコンテンツを発信し続けていく。
レシピ監修：安藤千英（料理家・発酵プランナー）
&RAW LIVING / &LAB TOKYO 主宰
-Website : https://andlabtokyo.com
-Instagram : https://www.instagram.com/rawfoodhaccolab/
Kuvings Marketing
Kuvings
email us here
Visit us on social media:
Instagram
Facebook
YouTube
TikTok
X
Other
Legal Disclaimer:
EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.