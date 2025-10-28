RPI Print verwelkomt Hayco van Gaal als Vice President Sales Europa

Hayco van Gaal

Ervaren commercieel directeur versterkt RPI om Europese groei verder uit te bouwen

EINDHOVEN, NETHERLANDS, October 28, 2025 / EINPresswire.com / -- Per 1 november treedt Hayco van Gaal aan als Vice President Sales Europa bij RPI Print. Vanuit de Europese vestiging in Eindhoven gaat hij het salesteam aansturen. Samen met het team gaat hij de snelle groei van het bedrijf vormgeven, nieuwe markten verkennen en de klantbeleving verbeteren.Met een schat aan internationale ervaring in sales en marketing binnen de printindustrie brengt Van Gaal een mensgerichte aanpak, gebaseerd op vertrouwen, verbinding en creativiteit. Zijn stijl is praktisch en resultaatgericht, zijn overtuiging: “Business draait om mensen.”Van Gaal: “Ik kijk ernaar uit om RPI te versterken in deze dynamische fase. De focus op het samen creëren van duurzaam succes sluit perfect aan bij mijn eigen waarden en langetermijnvisie. De cultuur van openheid, de mensgerichte aanpak en het nastreven van gezamenlijke doelen voelt als een natuurlijke match. Ik heb er alle vertrouwen in dat we samen mooie resultaten gaan neerzetten.”“RPI werkt voor toonaangevende bedrijven wereldwijd en is een echte innovator,” vervolgt Van Gaal. “Ik krijg energie van zo’n vooruitstrevende omgeving. Dat we gevestigd zijn in mijn eigen stad Eindhoven, pal naast de High Tech Campus en midden in het bruisende Brainport-ecosysteem, biedt geweldige kansen voor samenwerking en innovatie.”Paul Adriaans, Executive Vice President van RPI Print Europe, benadrukt de natuurlijke klik:“Hayco laat écht zien dat mensen de basis vormen voor succes. Zijn internationale blik, nuchtere aanpak en oprechte betrokkenheid bij het realiseren van ideeën sluiten naadloos aan bij onze bedrijfscultuur en ambities. Dat schept vertrouwen en wederzijdse waardering, en maakt deze samenwerking zowel strategisch als vanzelfsprekend.”Bedrijven die geïnteresseerd zijn in de printoplossingen van RPI Print in Europa kunnen terecht op: www.rpiprint.com/contact Over RPI PrintRPI Print innoveert sinds 1979 de manier waarop gepersonaliseerde printproducten wereldwijd worden gecreëerd, geproduceerd en geleverd. Via ons cloudgebaseerde systeem worden dagelijks miljoenen producten on demand vervaardigd — snel, duurzaam en van hoge kwaliteit. We brengen ideeën tot leven in samenwerking met toonaangevende merken, uitgevers en creatieve platforms, waaronder Blurb.com, ons eigen consumentenmerk voor self-publishing. Door geavanceerde technologie te combineren met een sterk wereldwijd productienetwerk, blijft RPI de toekomst van gepersonaliseerde print vormgeven.

