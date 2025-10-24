تكريم رواد المنطقة في جوائز GCC GOV HR & Youth Empowerment السنوية الثالثة عشر في أبوظبي
Captain Shaikh Abdulaziz Bin Sultan Bin Abdulla Al Nuaimi, Director of Excellence Awards Branch, Ajman Police.
اختتمت النسخة الثالثة عشر من GCC GOV HR & Youth Summit and Awards، التي نظمتها QnA International، في Grand Hyatt Abu Dhabi بشكل رائع، مع احتفال قوي بالقيادة والابتكار والتميز في رأس المال البشري.
يُعتبر هذا الحدث المنصة الأكثر تأثيرًا في دول مجلس التعاون الخليجي لتحول الموارد البشرية في القطاعين الحكومي والعام، حيث جمع هذا العام كبار صانعي القرار، ورواد الشباب، وخبراء الموارد البشرية العالميين لتشكيل جاهزية المنطقة للمستقبل والمساهمة في مستقبل العمل والحكم والنمو المستدام في دول الخليج.
وتحت شعار “Elevating HR, Empowering Youth, Enabling Nations”، سعى الحدث إلى دفع الفصل التالي من الحوكمة والابتكار وتمكين الشباب. حضر أكثر من 300 من قادة الدولة وصناع القرار المميزين والقادة التغييريين من جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. وافتتح الحفل الخطابي الرئيس Captain Shaikh Abdulaziz Bin Sultan Bin Abdulla Al Nuaimi، مدير فرع Excellence Awards، Ajman Police.
وقال Captain Shaikh Abdulaziz Bin Sultan Bin Abdulla Al Nuaimi، الذي حصل على جائزة Youth Icon of the Year in Public & Government Sector 2025:
"ننظر إلى GCC GOV HR and Youth Summit & Awards كمنصة استراتيجية تعيد تعريف مستقبل العمل الحكومي من خلال إعادة تشكيل دور الإنسان كأصل استراتيجي ومحرك رئيسي للتحول المؤسسي. هذه المنصة لا تقتصر على عرض التجارب الناجحة، بل تعتبر مساحة لتبادل الأفكار والرؤى المبتكرة حول كيفية تمكين الشباب وتطوير المهارات المستقبلية بما يتماشى مع التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ومتطلبات اقتصاد المعرفة."
وتكرم الجوائز الإنجازات المتميزة في الموارد البشرية والتكنولوجيا والتنوع والاستدامة، مع تسليط الضوء على المؤسسات والأفراد من جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، وعرض أفضل الممارسات ووضع معايير جديدة في القيادة وتطوير المواهب.
قاد الإمارات العربية المتحدة هذا العام بتشكيلة متنوعة من الفائزين الذين يمثلون الابتكار والحكم الذي يضع الإنسان في المقام الأول. برزت Dubai Police HQ بجائزة Most Distinctive Learning & Development Strategy، كما حصل Major General Dr. Saleh Abdullah Murad على جائزة GOV HR Leader of the Year in Government Sector، وحصل Brigadier General Rashid Nasser Rashid Abdullah على جائزة People First Leader Award in Government Sector. كما فازت Dubai Multi Commodities Centre (DMCC) بجائزتين، بما في ذلك GOV HR Leader of the Year in Public Sector (Ahmad Alshareef) و Employer of the Year in Public Sector.
وحصلت Her Excellency Dr. Shaikha Salem Al Dhaheri من Environment Agency – Abu Dhabi على جائزة Woman Leader of the Year in Government Sector، مما يبرز التزامها بالاستدامة وتمكين المواطنين. كما تم تكريم Major Dr Mariam Mohamed Hassan Alhammadi من Ministry of Interior (UAE) بجائزة Woman Leader of the Year in Government Sector، وحصلت Mona Al Ali من Dubai Duty Free على Woman Leader of the Year in Public Sector، بينما فازت Dalal Saleh Salem Al Yafei من Tabreed بجائزة Woman Leader of the Year in Private Sector.
وفازت Dubai Municipality بجائزتين، Sustainable Leader of the Year (Eng. Saeed AbdulRahim Safar) و Organisation of the Year for Youth Empowerment. كما أبهرت Abu Dhabi Accountability Authority اللجنة بمبادرات تمكين المرأة والسعادة في القطاع العام، وفازت بالجائزتين.
ومثّل الابتكار الإماراتي Abu Dhabi Civil Defence Authority (AI Change Maker of the Year)، و Abu Dhabi Housing Authority (AI-Driven Organisation of the Year)، و Telecommunications and Digital Government Regulatory Authority (TDRA) (Digital Transformation Pioneer of the Year)، و Abu Dhabi City Municipality (Excellence in E-learning Innovation Award)، و Mercer (HR Technology Excellence Award).
وكان تمكين الشباب على رأس الأولويات مع فوز Dubai Electricity & Water Authority (DEWA) بجائزة Organisation of the Year for Youth Empowerment in Government Sector، بينما حصلت Emirates Global Aluminium و Tabreed على جوائز تمكين الشباب في القطاع الخاص. كما حصلت Ras Al Khaimah Tourism Development Authority (RAKTDA) على جائزة Employer of the Year in Government Sector، و Etihad Rail تم تكريمها لريادتها في التحول بالذكاء الاصطناعي.
وأظهرت Chalhoub Group التزامها بالشمولية، حيث فازت بجائزة Organisation of the Year for Women Empowerment in the Private Sector وجائزة Equal Opportunity Excellence Award. كما تم تكريم Dubai Government Human Resources Department و Ras Al Khaimah Police و Abu Dhabi Accountability Authority بمبادرات Best Happiness Initiatives، بينما حصلت Federal Authority for Government Human Resources (FAHR) و Masdar و Roads and Transport Authority (RTA) على أعلى التقييمات في Employee Wellbeing and Human-Centric Leadership.
وشملت الجوائز الأخرى في الإمارات: Abu Dhabi Civil Defence Authority، Abu Dhabi City Municipality، Dubai Culture & Arts Authority، Dubai Integrated Economic Zones Authority، Sharjah Electricity & Water Authority (SEWA)، Lagardère Travel Retail UAE، و Mercer، تقديرًا للتميز الرقمي، التعلم الإلكتروني، تطوير القيادة، والابتكار في الموارد البشرية. كما فاز رؤساء الموارد البشرية في e& و Dubai Duty Free و Tabreed بجوائز القادة في القطاعين العام والخاص. وحصل Ali Al Mansoori من e& على جائزة HR Leader of the Year in the Private Sector.
وحظيت المؤسسات والقادة في Kingdom of Saudi Arabia بتكريم بارز. حيث فازت Esraa M. Al Sharief، المدير التنفيذي للموارد البشرية في PIF Subsidiary، بجائزة HR Leader of the Year in Private Sector. وفي القطاع العام، فاز Abdulmajeed Alqusaibi من King Saud University بجائزة People First Leader Award، كما حصل Fahad Al Aqeel من IMI على نفس الجائزة في القطاع الخاص.
وفي القطاع الحكومي، حصلت Ministry of Industry and Mineral Resources – KSA على جائزة Best Diversity & Inclusion, Reward & Recognition Champion، بينما فازت Small & Medium Enterprises General Authority (Monsha’at) بجائزة Best Leadership Development Award. كما تميز كل من Tourism Development Fund و Saudi Authority for Industrial Cities and Technology Zones (MODON) بجائزة Innovation and Excellence in Employee Experience، وفازت Human Resources Development Fund بجائزة GCC GOV HR Teams of the Year.
وفازت Tabuk Pharmaceuticals Company بجائزة Best Nationalisation Initiative in the GCC Private Sector، وحصلت Ministry of Communications and Information Technology على Equal Opportunity Excellence Award، وفاز National Center for Non-Profit Sector بجائزة Best Flexible Workplace Strategy. كما تم تكريم Zakat, Tax and Customs Authority على Digital HR Transformation، وفازت Solutions by stc و King Abdullah Financial District بجائزة Best Employee Benefits and Wellbeing في القطاع الخاص، بينما حصلت Fund for Martyrs, the Wounded, Prisoners of War and Missing Persons على جائزة Best Workplace Experience Award.
وعكست إنجازات Bahrain نمو منظومة الموارد البشرية والتكنولوجيا فيها، حيث حصلت Ministry of Interior (Bahrain) على جائزة Digital HR Award of the Year in Public & Government Sector، وفاز Shura Council بجائزة Digital Transformation Pioneer of the Year، فيما حصلت stc Bahrain على Innovation and Excellence in Employee Experience in Private Sector.
وفي سلطنة عمان، حصلت Zakat Al Seeb Committee على جائزة Sustainable Leader of the Year in Public & Government Sector.
وفي الكويت، حصلت National Bank of Kuwait على جائزتين: Most Distinctive Learning and Development Strategy in Private Sector و Excellence in E-learning Innovation in Private Sector.
أما في قطر، ففازت Qatar Finance & Business Academy (QFBA) بجائزة Best Nationalisation Initiative in the GCC Public Sector.
وفازت المؤسسات العابرة للحدود بجوائز متعددة، بما في ذلك Daman – The National Health Insurance Company (Employer of the Year in Private Sector) و Gulf Petrochemical Industries Co. (Digital HR Excellence و Leadership Development) و EDGE Group PJSC، ADNOC HQ، ADNOC Offshore، و ADNOC Alumni على عدة جوائز.
واختتم الحفل بتكريم أفضل فرق الموارد البشرية، بما في ذلك Dubai Integrated Economic Zones Authority و General Organization for Social Insurance و Human Resources Development Fund و Aster DM Healthcare.
وقالت Esraa M. Al Sharief: "التكنولوجيا ليست لاستبدال الموارد البشرية، بل لتعزيزها. يجمع هذا المؤتمر ألمع العقول لتشكيل أجندة المواهب والابتكار في المنطقة، وأنا مستوحاة من التركيز على التعاون بين القطاعين العام والخاص ومن فرصة مشاركة تجربتي في إعادة تصور الموارد البشرية من خلال التكنولوجيا والتحول القائم على الغرض."
وتواصل GCC GOV HR & Youth Summit and Awards تعزيز مكانتها كمنصة رائدة في المنطقة للاعتراف وتشكيل مستقبل التميز في رأس المال البشري.
