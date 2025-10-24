iSharing explose en France avec +145 % d’abonnés à long terme, les familles misant sur sécurité et sérénité

L’application de sécurité familiale préférée des Français continue sa croissance à travers le pays L’application de sécurité familiale préférée des Français continue sa croissance à travers le pays Chart 1

L’application affiche +46 % d’utilisateurs actifs et +145 % d’abonnements en France, les familles privilégiant la sécurité face aux risques routiers.

PARIS, FRANCE, October 24, 2025 / EINPresswire.com / -- iSharingSoft , l’application de partage de localisation en temps réel, connaît un essor considérable en France, alors que les familles recherchent des outils de sécurité complets, offrant une véritable tranquillité d’esprit numérique, dans un contexte de hausse des accidents de la route et des risques liés aux déplacements.Au cours de l’année écoulée, l’application a connu une croissance de 46 % du nombre d’utilisateurs actifs en France, soulignant son rôle de plus en plus important dans la vie quotidienne des familles. De plus, les abonnements non liés à la première année ont augmenté de 145 %, démontrant la confiance croissante des utilisateurs français envers iSharing : une fois adoptée, l’application devient un outil durable de protection et de sérénité.À l’échelle mondiale, iSharing a dépassé les 60 millions de téléchargements en juillet 2025, confirmant sa position de plateforme de sécurité numérique de premier plan.Les familles, moteur de la croissance en FranceAujourd’hui, les familles représentent 61 % des utilisateurs français d’iSharingSoft, tandis que les couples et les amis en constituent 25 %,montrant que l’application n’est pas réservée aux parents, mais aussi aux étudiants, aux partenaires et aux amis proches souhaitant rester connectés.« Les familles françaises nous disent de plus en plus souvent que la sécurité n’est pas négociable », déclare Yongjae Chuh, Directeur technologique et cofondateur d’iSharingSoft.« Qu’il s’agisse de suivre le trajet d’un enfant sur le chemin de l’école, de surveiller la première année de conduite d’un adolescent ou de rester connecté à des parents âgés, les utilisateurs continuent de nous faire confiance année après année, car ils reconnaissent la valeur d’une tranquillité d’esprit au quotidien. »Un contexte marqué par des préoccupations liées à la sécurité routièreCette adoption massive intervient alors que la sécurité routière demeure une préoccupation majeure en France.Selon l’ONISR (Observatoire national interministériel de la sécurité routière), 3 193 personnes ont perdu la vie dans des accidents de la route en 2024, soit une légère augmentation par rapport à l’année précédente.Les jeunes conducteurs restent particulièrement vulnérables : la mortalité chez les 18–24 ans demeure disproportionnée, tandis que les usagers vulnérables tels que les cyclistes et piétons font face à une hausse des risques en milieu urbain.Dans ce contexte, les familles recherchent des solutions proactives allant au-delà des infrastructures publiques ou des politiques gouvernementales. iSharing répond à ce besoin en offrant une visibilité et un contrôle en temps réel sur la localisation de leurs proches. Les parents peuvent suivre les trajets, recevoir une alerte à l’arrivée d’un enfant à l’école, ou consulter des rapports de conduite détaillant les excès de vitesse ou les freinages brusques.En somme, face à l’évolution des risques routiers, iSharing aide les familles à agir de manière préventive, transformant les données en réassurance avant qu’un accident ne se produise.Plus qu’un outil pour les parentsAu-delà du cadre familial, les couples et amis en France utilisent de plus en plus iSharing pour se coordonner et se rassurer mutuellement. Des trajets d’étudiants tard le soir à la surveillance des parents âgés, grâce à l’alerte d’inactivité, l’application s’impose comme un outil polyvalent intégré dans les routines quotidiennes.Avec une croissance de 145 % des abonnés premium longue durée, les utilisateurs français montrent clairement qu'ils sont prêts à investir durablement dans la sécurité. Plutôt que d’y voir une solution temporaire, iSharing s’affirme comme un compagnon de confiance pour la mobilité du quotidien.Pour plus d’informations sur iSharing, veuillez consulter le site officiel.

