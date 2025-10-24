iSharing verzeichnet +237 % Langzeitnutzer, da digitale Sicherheitslösungen in Deutschland immer beliebter werden.

Bildunterschrift: Die beliebteste App für Familiensicherheit verbreitet sich nun in ganz Deutschland Bildunterschrift: Die beliebteste App für Familiensicherheit verbreitet sich nun in ganz Deutschland (Entwicklung der Verkehrstoten und Verletzten im Straßenverkehr über 12 Monate, Quelle: Deutscher Verkehrssicherheitsrat (DVR))

iSharing verzeichnet in Deutschland +237 % Langzeitabos und +41 % Nutzer, da Familien verstärkt auf digitale Verkehrssicherheitslösungen setzen.

BERLIN, GERMANY, October 24, 2025 / EINPresswire.com / -- iSharingSoft , eine führende App zur Echtzeit-Standortfreigabe gewinnt in Deutschland stark an Bedeutung, da Familien zunehmend auf digitale Werkzeuge zurückgreifen, um in Verbindung zu bleiben und die Sicherheit ihrer Angehörigen zu gewährleisten.Im vergangenen Jahr stieg die Zahl der aktiven Nutzer von iSharing in Deutschland um 41 %, was einen deutlichen Anstieg der Akzeptanz bedeutet. Die App verzeichnete außerdem einen Anstieg von 237 % bei den Abonnements, die nicht im ersten Jahr abgeschlossen wurden. Dieser Anstieg deutet auf ein wachsendes Vertrauen und eine zunehmende Loyalität der Nutzer hin, die Sicherheit und Echtzeit-Transparenz als Teil ihres Alltags schätzen.Weltweit hat iSharing bis Juli 2025 über 60 Millionen Herunterladungen erreicht und damit seine Position als führende globale Sicherheitsplattform bestätigt.Familien sind der Motor für den Aufstieg von iSharing in DeutschlandFamilien machen 48 % der deutschen Nutzerbasis von iSharing aus, gefolgt von Paaren und Freunden mit 39 %, was die Rolle der App über die traditionelle elterliche Aufsicht hinaus widerspiegelt. Von der Koordination der Abholung von der Schule über die Gewährleistung sicherer Fahrten bis hin zur Kontrolle älterer Verwandter hat sich iSharing zu einer gemeinsamen Sicherheitsplattform entwickelt, die generations- und beziehungsübergreifend genutzt wird.„Deutsche Familien werden immer proaktiver in Bezug auf persönliche Sicherheit und Verkehrssicherheit“, sagte Yongjae Chuh, Technischer Direktor und Mitbegründer von iSharingSoft. „Sie wollen Werkzeuge, die ihnen praktische Sicherheit bieten, sei es, um zu wissen, dass ein geliebter Mensch sicher nach Hause gekommen ist, um zu überprüfen, wie ein neuer Fahrer sich im Straßenverkehr verhält, oder um sicherzustellen, dass es den Eltern gut geht. Wir beobachten, dass Nutzer uns Jahr für Jahr treu bleiben, weil es bei Sicherheit im Kern um Verbundenheit geht.“Verkehrssicherheit in Deutschland am ScheidewegDer Anstieg der Nutzung der App erfolgt zu einer Zeit, in der Deutschland mit anhaltenden Herausforderungen im Bereich der Verkehrssicherheit zu kämpfen hat. Im Jahr 2024 kamen laut offiziellen Daten des Bundes 2 770 Menschen bei Verkehrsunfällen ums Leben, während über 365 000 weitere verletzt wurden. Überhöhte Geschwindigkeit ist nach wie vor die häufigste Ursache für tödliche Unfälle, insbesondere auf Landstraßen und Autobahnabschnitten.Die Debatten um die Einführung einer Geschwindigkeitsbegrenzung von 130 km/h auf Autobahnen spalten weiterhin die Nation. Diese Situation verdeutlicht die Grenzen von Infrastruktur und Politik allein und unterstreicht die Notwendigkeit persönlicher Sicherheitsinstrumente, die es den Nutzern ermöglichen, vorbeugende Maßnahmen zu ergreifen.iSharing schließt diese Lücke, indem es Nutzern ermöglicht, den Standort ihrer Angehörigen in Echtzeit zu überwachen und Warnmeldungen bei Geschwindigkeitsüberschreitungen, starkem Bremsen oder ungewöhnlichem Fahrverhalten zu erhalten. Die Funktion „Fahrberichte” der App ist besonders bei Eltern und Paaren beliebt und fördert sicherere Fahrgewohnheiten durch Bewusstseinsbildung statt durch Zwangsmaßnahmen.Eine wachsende Kultur der digitalen VerantwortungDer starke Anstieg der Langzeitabonnements um 237 % zeigt, dass das Wachstum von iSharing nicht nur auf App-Downloads zurückzuführen ist, sondern auch einen kulturellen Wandel hin zu digitaler Verantwortung und persönlichem Sicherheitsbewusstsein verdeutlicht. Deutsche Nutzer schätzen iSharing nicht nur als praktisches Hilfsmittel, sondern auch als langfristiges Engagement für das Wohlergehen ihrer Familie.Über Familien hinaus nutzen Paare und Freunde die App, um ihren Alltag zu koordinieren, vom Pendeln zur Arbeit bis hin zu Verabredungen, oder um nach ihren selbstständig lebenden Angehörigen zu sehen. Ob zur Beruhigung, zur Vorbeugung oder einfach aus Bequemlichkeit – iSharing hat sich als vertrauenswürdiger Begleiter im Rhythmus des modernen deutschen Lebens etabliert.Weitere Informationen zu iSharing finden Sie unter hier

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.