ดรีม! มิวสิคัลไทยเรื่องแรกในรอบ 50 ปี คว้ารางวัลจากเทศกาลภาพยนตร์ปักกิ่ง
มิวสิคัลไทยที่รอคอยมา 50 ปี นำเสนอความงามของไทยสู่เวทีโลกBANGKOK, BANGKOK, THAILAND, October 23, 2025 /EINPresswire.com/ -- ดรีม! คว้ารางวัลภาพยนตร์โดดเด่นจากเทศกาลภาพยนตร์เด็กนานาชาติปักกิ่ง
มิวสิคัลไทยเรื่องแรกในรอบ 50 ปี ครองใจทั้งนักวิจารณ์และผู้ชมทั่วโลก ด้วยรางวัลล่าสุดจากประเทศจีน
กรุงเทพฯ 23 ตุลาคม 2568 – 'ดรีม!' ภาพยนตร์มิวสิคัลสัญชาติไทยที่สร้างปรากฏการณ์ใหม่ คว้ารางวัล Teacher's Committee Award for Best Feature Film (รางวัลภาพยนตร์โดดเด่นจากคณะกรรมการครู) จากเทศกาลภาพยนตร์เด็กนานาชาติปักกิ่ง! นับเป็นอีกหนึ่งรางวัลที่น่าภูมิใจของภาพยนตร์เรื่องนี้
รางวัลล่าสุดนี้ตามมาหลังจากคว้ารางวัล Thai Panorama Award จากเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพฯ ซึ่งถือเป็นรางวัลสูงสุดในสาขาภาพยนตร์ไทย ตอกย้ำความสำเร็จของ 'ดรีม!' ที่ได้รับการยอมรับจากทั้งนักวิจารณ์และผู้ชมทั่วโลก
ภาพยนตร์ฉายรอบปฐมทัศน์โลกที่เทศกาลภาพยนตร์เรนแดนซ์ในลอนดอน (เทศกาลคัดเลือกเข้าชิงออสการ์) และคว้ารางวัลมากมาย
อาทิ รางวัลชนะเลิศภาพยนตร์ยอดเยี่ยมจากเทศกาลภาพยนตร์โรดไอส์แลนด์ (เทศกาลคัดเลือกเข้าชิงออสการ์) รวมถึงรางวัลจากเทศกาลภาพยนตร์อามิคอร์ติในอิตาลีหลายสาขา ทั้งรางวัลภาพยนตร์ถ่ายภาพสวยงามที่สุดและรางวัลดนตรีประกอบต้นฉบับยอดเยี่ยม
'ดรีม!' เล่าเรื่องราวสุดซึ้งของเด็กหญิงเล็กวัย 10 ขวบชื่อ 'เล็ก' ที่ต้องออกเดินทางผจญภัยข้ามผืนแผ่นดินไทย เพื่อค้นหาครอบครัวใหม่หลังกลายเป็นเด็กกำพร้า การเดินทางพาเธอไปจากภูเขาหมอกหนาทางภาคเหนือ ผ่านทุ่งนาสีทองอร่าม ไปจนถึงแสงไฟระยิบระยับของกรุงเทพมหานคร
ในฐานะภาพยนตร์มิวสิคัลไทยเรื่องแรกในรอบกว่า 50 ปี การถ่ายทำเรื่องนี้ใช้เวลาในเก้าจังหวัดทั่วประเทศไทยตลอดระยะเวลาเก้าเดือน นำเสนอความงามของไทยสู่สายตาผู้ชมทั่วโลก
นักวิจารณ์ต่างชาติชื่นชมการนำเสนอความงามของประเทศไทยเป็นเอกฉันท์ The Digital Bits เขียนว่า "ดาราตัวจริงของ ดรีม! คือประเทศไทยเอง ภาพกว้างที่สวยงามและทำเลถ่ายทำที่งดงามสร้างเป็นเอกลักษณ์ทางภาพของภาพยนตร์"
Flickering Myth ให้คะแนนสี่ดาว ระบุว่า "ภาพที่สดใสและการออกแบบท่าเต้นที่เชี่ยวชาญทำให้นึกถึงแอนิเมชันของสตูดิโอจิบลิ ภาพบางช็อตของทิวทัศน์ไทยสวยงามจนแทบหยุดหายใจ"
ส่วน ForReel ยกย่องว่า "ดูหนังเรื่องนี้ที่บ้านก็เหมือนได้เดินทางไปเมืองไทยจริงๆ"
'ดรีม!' รวมดาราไทยหลายรุ่นมาร่วมแสดง นำโดยนักแสดงหน้าใหม่อมตะ "มะนาว" มาศมาลัย ที่แสดงเดบิวต์อย่างน่าประทับใจในบทเล็ก คัดเลือกมาจากนักแสดงเด็กกว่า 200 คน
ร่วมด้วยวิชญาณี "แกม" เปี่ยมกลิ่น ที่คนไทยรู้จักกันดีในบทเสียงพากย์เอลซ่าจาก 'Frozen' ของดิสนีย์ รับบทแฟรี่ก็อดมาเธอร์ และเบนจามิน ดูลีย์ จากวง Gear Knight รับบทคนจรจัดลึกลับ
นักแสดงชื่อดังระดับนานาชาติในเรื่องได้แก่ วิทยา "ปู" ปานศรีงาม ('Only God Forgives') รับบทนิล ตัวร้าย และสหจักร "ภู" บุญทนาคิต ('Thirteen Lives') รับบทกฤษ น่าสนใจที่ 'ดรีม!' เป็นผลงานภาพยนตร์เรื่องสุดท้ายของพงษ์ศนาท วินสิริ ที่มอบความอบอุ่นและความสง่างามในบทจอห์นสัน
ภาพยนตร์มีเพลงต้นฉบับมากถึง 18 เพลง! บรรเลงโดยวงออร์เคสตร้าเยาวชนสยามซินโฟนิเอตตาที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ พร้อมการเรียบเรียงดนตรีโดยมิกกี้ วงศ์สถาพรพันธ์ ผู้สำเร็จการศึกษาด้านประพันธ์เพลงจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ถือเป็นจุดเด่นสำคัญของภาพยนตร์
การแสดงของทีมนักแสดงได้รับคำชมจากนักวิจารณ์ทั่วโลก MoviesReview101 เขียนว่า "ดรีม! เป็นเรื่องราวที่สวยงาม เพลงไพเราะ และการแสดงยอดเยี่ยม ภาพยนตร์นำเสนอการมองโลกผ่านสายตาแห่งความบริสุทธิ์ เราได้เห็นการแสดงที่ยอดเยี่ยมจากทั้งทีมนักแสดง"
Providence Online ชี้เฉพาะว่า "อดัม เก่าเกปท์ ที่รับบทสมทบในฐานะหมอยาเร่อชื่อดร.โท เป็นหนึ่งในไฮไลท์ของนักแสดง"
ภาพยนตร์ยังได้รับการยกย่องในฐานะผลงานชั้นเลิศ Film Focus Online กล่าวว่า "อินดี้เจมที่อบอุ่นและไพเราะจากประเทศไทย ทำให้มิวสิคัลไทยกลับมาอีกครั้งหลังหายไปนาน ดรีม! เป็นงานเลี้ยงสายตา คุณค่าการผลิตสูงอย่างเหลือเชื่อ เป็นหนังที่ควรดูสำหรับคนรักมิวสิคัลทุกคน"
DMovies เขียนว่า "อินดี้เจมเรื่องนี้เหมือนคลาสสิกจากยุคทองของมิวสิคัลฮอลลีวูด ทั้งเรื่องเป็นประสบการณ์เหมือนความฝัน" ส่วน ForReel เรียกว่า "ความสุขในรูปแบบภาพยนตร์"
'ดรีม!' ยังคงเดินหน้าในเวทีเทศกาลภาพยนตร์ โดยได้รับการเสนอชื่อเข้าชิง 4 สาขาในเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติลองไอส์แลนด์ นิวยอร์ก ที่จะจัดขึ้นในเร็วๆ นี้
'ดรีม!' กำหนดเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศ โดยบริษัท Hollywood (Thailand) ในวันที่ 18 ธันวาคม 2568 เปิดโอกาสให้ผู้ชมชาวไทยได้สัมผัสภาพยนตร์มิวสิคัลที่เฉลิมฉลองความงามของบ้านเราบนจอใหญ่ในช่วงเทศกาลปีใหม่
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สัมภาษณ์ หรือขอชมภาพยนตร์:
อีเมล: production@christmasdream.online
โทรศัพท์: 087-000-0795
เว็บไซต์: dreamthemusical.com
เฟซบุ๊ก: DREAM - The Movie Musical
