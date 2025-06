La Thaïlande Brille À Cannes: Plus, De 500 million De Bahts De Contrats Conclus Au Marché Du Film 2025

DITP at Cannes 2025 A busy year for Thai companies at Cannes 2025 Government Support for the Creative Industries Reaps Rewards

BANGKOK, THAILAND, THAILAND, June 10, 2025 / EINPresswire.com / -- La Thaïlande a marqué les esprits lors du Marché du Film 2025, organisé en marge du Festival de Cannes. Sous la conduite du Département de la Promotion du Commerce International (DITP) du ministère du Commerce, la délégation thaïlandaise a participé à l'événement du 13 au 21 mai.Durant le marché, le DITP a organisé plus de 329 rencontres d'affaires individuelles, générant un chiffre d'affaires estimé à plus de 500 million de bahts (environ 13,3 million d'euros) grâce à des négociations internationales en cours.Ce succès met en évidence l’intérêt mondial croissant pour les industries créatives thaïlandaises, suscitant un fort engagement de la part d’acheteurs et de partenaires potentiels à travers l’Asie, l’Europe et l’Amérique du Nord.Mme Sunanta Kangvalkulkij, directrice générale du DITP, a évoqué plusieurs discussions clés et accords commerciaux potentiels :• Idol Factory Co., Ltd. a rencontré des entreprises de plusieurs régions concernant la distribution mondiale de sa série thaïlandaise. Des entreprises sud-coréennes ont manifesté un vif intérêt pour l'acquisition de Cranium afin de la diffuser en Corée du Sud et au Bangladesh. Parallèlement, une société de médias chinoise a envisagé de faire figurer l'actrice Rebecca Patricia Armstrong (Becky) en couverture d'un grand magazine de divertissement. Une importante plateforme de streaming mongole envisage également d'acquérir les droits de diffusion de Cranium.• Monk Studios Co., Ltd. est en négociations avancées avec un partenaire japonais pour un projet d'animation dont la production est prévue pour 2026. La société est également en pourparlers avec une société britannique concernant la coproduction et l'octroi de licences, la production devant commencer fin 2025 ou début 2026.• M Pictures Co., Ltd. a finalisé un accord de licence pour le film Tee Yod 3 avec un distributeur mongol, marquant ainsi la première sortie en salles d'un film thaïlandais en Mongolie. La société est également en discussion avec un partenaire nord-américain souhaitant diffuser des films thaïlandais dans le cadre de la programmation à bord des navires de croisière.• Tifa Studios Co., Ltd. a reçu une proposition de co-investissement d'une grande société japonaise pour son prochain film d'horreur, Tale of Thai Ghost. Un autre projet, Lady Bee, a retenu l'attention de distributeurs en Inde, à Hong Kong, au Vietnam, en Russie et en Géorgie. Des discussions sont également en cours avec des investisseurs australiens pour Say Cheese, tandis que des discussions de cofinancement se poursuivent avec des sociétés vietnamiennes et hongkongaises pour Tale of Thai Ghost, avec un investissement prévu cette année.• Film Frame Productions Co., Ltd. est en négociations pour fournir des services de production en Thaïlande pour un long métrage malaisien dont le tournage devrait débuter en 2026. Le projet serait éligible au programme d'incitation cinématographique thaïlandais, qui offre des rabais allant jusqu'à 30 % pour attirer les productions internationales.La forte présence de la Thaïlande au Marché du Film de cette année renforce son influence croissante dans l’industrie mondiale du cinéma et du contenu numérique, réaffirmant la position du pays en tant que pôle régional de premier plan pour les entreprises créatives en Asie.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.