Clickspace dévoile un nouveau pole d'IA pour accélérer la transformation des entreprises à Montréal

Situé dans l’emblématique édifice 1 Chabanel à Montréal, le pôle ClickSpace AI s’impose comme un pilier du corridor d’innovation du District Central. Le nouveau pôle d’IA de ClickSpace offre un espace moderne et collaboratif, conçu pour les fondateurs, les équipes et les dirigeants qui explorent l’intelligence artificielle.

En combinant l’espace et l’expertise, les entrepreneurs peuvent transformer les logiciels en ventes et renforcer le leadership de Montréal en intelligence artificielle.” — Margaux Chetrit

MONTREAL, QUEBEC, CANADA, October 21, 2025 / EINPresswire.com / -- ClickSpace lancera son nouveau pôle de bureaux dédié aux entrepreneurs en IA ainsi qu’aux entreprises qui adoptent l’IA, marquant la troisième communauté de la marque à Montréal. La journée se conclura par une réception en soirée avec des remarques de l’honorable Evan Solomon, ministre canadien de l’Intelligence artificielle et de l’Innovation numérique, suivies d’une discussion informelle axée sur les enjeux d’affaires avec des experts locaux de l’IA.Ce nouveau hub prolonge un modèle qui a fait ses preuves. La première communauté de ClickSpace - créée au plus fort de la pandémie pour aider les entrepreneurs du commerce électronique à rebondir - et la deuxième, dédiée aux femmes entrepreneures, sont toutes deux à pleine capacité, avec liste d’attente.Le hub IA applique la même approche « communauté et capacités » à un besoin pressant : offrir aux fondateurs et aux dirigeants un lieu pour apprendre, mettre en œuvre et déployer l’IA de façon responsable. Les membres bénéficieront d’un soutien technique sur place assuré par Moshe Yalovsky, un formateur en IA qui animera également des masterclasses récurrentes afin d’aider les dirigeants non techniques à comprendre l’IA et à passer des démonstrations au déploiement.Le programme d’ouverture débute par une classe de maître “Lunch & Learn” ouverte au public, dirigée par Yalovsky, proposant une feuille de route 30/60/90 jours.En soirée, un cocktail aura lieu sur invitation seulement pour entrepreneurs, bâtisseurs de l’IA et conseillers professionnels engagés dans une adoption pragmatique de l’IA — se tiendra sur le toit de l’édifice emblématique 1 Chabanel du District Central. Le ministre Solomon s’adressera au public au sujet du rôle de l’IA dans la compétitivité canadienne, puis Maxime Cohen (McGill), Maxime Boissonneault (Moov AI), Carolyne Pelletier et Behnaz Saboonchi (EY Parthenon) partageront des tactiques concrètes pour générer rapidement de la valeur. « L’accès est la première étape ; l’impact est l’objectif », déclare Margaux Chetrit, directrice générale de ClickSpace. « En combinant l’espace et l’expertise, les entrepreneurs peuvent transformer les logiciels en ventes — et renforcer le leadership de Montréal en intelligence artificielle."

