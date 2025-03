Montréal Mini-Storage inaugure le premier centre d’entreposage au Canada conçu par des femmes, pour des femmes

Avenir Properties corporate office in Montreal L'artiste locale Amelia Haddouchi transformera la facade du nouvel site avec une murale Apercu du reamenagement exterieur prevu pour le 24eme site d'Entreposage Montreal Mini-Storage

Nous avons réimaginé l’entreposage comme une extension du domicile — un espace accueillant et pratique, où les femmes peuvent entreposer les souvenirs familiaux sans empiéter sur leur espace de vie.” — Margaux Chetrit

MONTREAL, QUEBEC, CANADA, March 31, 2025 / EINPresswire.com / -- Entreposage Montréal Mini-Storage est fier d’annoncer l’ouverture prochaine de sa 24e installation d’entreposage libre-service au 500, rue Sauvé Ouest, au cœur d’Ahuntsic-Cartierville – un quartier dynamique de la mode et de l’innovation à Montréal.Prévue pour une grande ouverture le 1er juin, cette nouvelle installation représente une étape importante non seulement pour l’entreprise, mais également pour l’industrie de l’entreposage libre-service dans son ensemble, puisqu’il s’agit du premier espace d’entreposage au Canada conçu par des femmes, spécifiquement pensé pour répondre aux besoins des femmes.Ce projet novateur a été imaginé et réalisé par l’équipe de direction féminine d’Entreposage Montréal Mini-Storage : Andréa Lafrechoux (Directrice de l’immobilier), Margaux Chetrit (Directrice du développement des affaires), Tonia Assaf (Cheffe de projet), Serena Miscione (Spécialiste en location) et Alida Wu (Analyste financière principale). Animée par une passion commune pour le progrès, cette équipe a donné vie à une installation qui redéfinit ce que peut être l’entreposage libre-service.« Nous avons compris depuis longtemps que ce sont souvent les femmes qui prennent les décisions en matière d’organisation du foyer et de la vie quotidienne. Pourtant, l’industrie de l’entreposage a rarement pris en compte leurs besoins », explique Margaux Chetrit. « Avec ce projet, nous avons réimaginé l’entreposage comme une extension du domicile — un espace accueillant, sécuritaire et pratique, où les femmes peuvent entreposer les souvenirs familiaux, l’inventaire commercial, les articles saisonniers ou encore leurs trésors personnels, sans empiéter sur leur espace de vie. »L’installation du 500, rue Sauvé Ouest s’étend sur 82 000 pieds carrés et comprendra plus de 800 unités d’entreposage réparties sur deux étages. Ce projet de réutilisation adaptative a permis de réduire son empreinte carbone d’environ 50 % par rapport à un développement conventionnel. La rénovation intègre de nombreuses mesures d’économie d’énergie, ainsi que des espaces de stationnement réservés à Communauto, un service d’autopartage local.Au-delà de son faible impact environnemental, chaque détail opérationnel a été pensé pour offrir sécurité, confort et commodité, notamment :-Des espaces intérieurs et extérieurs bien éclairés pour une visibilité et une sécurité accrues-Une surveillance 24/7 avec caméras de sécuritéDes miroirs d’angle installés dans tout le bâtiment pour assurer une visibilité complète dans les zones à angles morts-Des aires de chargement accessibles aux voitures comme aux camions pour faciliter les déménagements-Un service sur rendez-vous permettant aux clientes de réserver l’assistance d’un représentant pour accéder ou gérer leur unité, selon la disponibilitéConformément à la tradition de Montréal Mini-Storage d’intégrer l’art public à ses propriétés, l’entreprise espere confié la réalisation d’une murale à Amelia Haddouchi, une artiste montréalaise de renommée internationale. Réputée pour son style vibrant et porteur d’émancipation, la murale de Haddouchi deviendra un symbole de créativité, de résilience et de communauté — et une signature visuelle forte de ce que représente Montréal Mini-Storage.Dans le cadre de son engagement à soutenir les femmes entrepreneures, Entreposage Montréal Mini-Storage est fier d’offrir deux promotions exclusives :90 jours d’entreposage gratuit pour les femmes entrepreneures utilisant l’espace à des fins professionnelles (inventaire, fournitures, matériel).Une remise équivalente à l’écart salarial : les femmes et personnes s’identifiant comme telles pourront bénéficier d’un tarif ajusté à 0,82 $ pour chaque dollar, reflétant l’écart salarial moyen actuel au Canada.Cette initiative s’inscrit dans la continuité de l’engagement de l’entreprise envers les femmes en affaires. Qu’il s’agisse de Clickspace pour Elle — un espace de coworking créé en partenariat avec l’Initiative Femmes de la Banque Scotia — ou de Ladies Who Launch, un sommet annuel réunissant les femmes entrepreneures de divers secteurs, Montréal Mini-Storage continue de créer des plateformes inspirantes favorisant le progrès et les connexions communautaires.« Nous sommes extrêmement fières de voir les femmes de notre équipe innover dans les domaines de l’immobilier commercial et de l’entreposage libre-service », ajoute Andrea Lafrechoux. « Cette installation est un puissant témoignage de ce qui est possible lorsque les femmes conçoivent pour les femmes, et elle renforce notre conviction que les espaces inclusifs renforcent nos quartiers et nos économies. »Montréal Mini-Storage est déterminé à faire progresser son entreprise, son industrie et les communautés qu’elle dessert. Avec l’ouverture de l’installation de Sauvé, nous établissons une nouvelle norme dans l’industrie — une norme qui soutient l’entrepreneuriat et célèbre le pouvoir des femmes à façonner les espaces dans lesquels nous vivons et travaillons.À PROPOS DE MONTRÉAL MINI-STORAGEDepuis 2004, Montréal Mini-Storage s’efforce d’offrir de l’espace pour vos affaires.Avec près de 11 000 unités réparties dans 24 installations stratégiquement situées au Québec, Montréal Mini-Storage est la plus grande marque d’entreposage libre-service de la province, comptant plus de 50 000 clients satisfaits.L’entreprise demeure fidèle à sa mission : offrir des solutions d’entreposage et logistiques pour accompagner les gens à travers les grandes étapes de la vie.Montréal Mini-Storage est une filiale d’ Avenir Immobilier, un groupe immobilier canadien axé sur le développement et la gestion de projets industriels et commerciaux à impact.Pour en savoir plus sur Entreposage Montréal Mini-Storage et sa vision, visitez : https://montrealministorage.com À PROPOS D’AVENIR IMMOBILIERAvenir Immobilier est une société immobilière axée sur la communauté, déterminée à transformer la façon dont les Canadiens expérimentent l’espace. Mettant l’accent sur l’innovation et la connexion humaine, la marque englobe plus de 2,5 millions de pieds carrés d’espace d’entreposage, de bureaux, de commerces et de coworking à travers le Québec.Pour en savoir plus sur Avenir Immobilier et sa vision, visitez : https://immeublesavenir.ca/ À PROPOS DE DEVENIR CONSTRUCTIONDevenir Construction, une filiale d’Avenir Immobilier, est une entité immobilière agréée basée à Montréal, spécialisée dans les solutions de construction clés en main.Pour en savoir plus sur Devenir Construction et ses projets, visitez : https://immeublesavenir.ca/devenir

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.