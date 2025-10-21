: Os Healing Streams Live Healing Services com o Pastor Chris

Grande Onda Global de Cura em Outubro: Os Healing Streams Live Healing Services com o Pastor Chris Alcançarão Bilhões de Pessoas em Todo o Mundo

Curada de um abscesso hepático no hospital — a dor desapareceu, a força voltou e a alegria transbordou” — Moserah

LAGOS, LAGOS , NIGERIA, October 21, 2025 / EINPresswire.com / -- Bilhões de pessoas em todo o mundo estão se preparando para uma extraordinária manifestação do poder curador de Deus durante a 15ª edição dos Healing Streams Live Healing Services com o Pastor Chris Oyakhilome , que acontecerá de sexta-feira, 24 a domingo, 26 de outubro de 2025.Este evento mundial de três dias — transmitido ao vivo para todos os continentes e em todos os idiomas conhecidos — levará esperança e restauração a milhões de pessoas que participarão de hospitais, prisões, lares, igrejas e espaços públicos ao redor do mundo.Nenhuma distância é grande demais nem condição é difícil demais — o poder curador de Deus fluirá para todos os que creem.Transmitido em Todos os Idiomas e PlataformasOs Healing Streams Live Healing Services serão transmitidos pela Healing Streams TV, por todas as redes Loveworld e por inúmeras estações de televisão e rádio ao redor do mundo.Graças à interpretação simultânea em todos os idiomas, ninguém ficará de fora dessa experiência espiritual transformadora.Inscrição Gratuita e Aberta a TodosA participação é totalmente gratuita em healingstreams.tv/lhs/ptOs participantes são incentivados a registrar suas necessidades pessoais ou familiares de cura para receber orientação espiritual e apoio ministerial antes do início do evento.Um Mandato Divino para Curar as Nações Sob a liderança do Pastor Chris Oyakhilome, Presidente da Loveworld Inc ., os Healing Streams Live Healing Services tornaram-se a maior cruzada de cura da história, levando o poder da Palavra de Deus a milhões de pessoas.O Pastor Chris declara:“Fui enviado para trazer cura para você. Quando falo a Palavra, não importa onde você esteja no mundo — seja curado da sua enfermidade.”Ao longo dos últimos anos, incontáveis pessoas testemunharam recuperações milagrosas — desde cânceres até doenças crônicas — confirmando o poder de Jesus Cristo para curar hoje.Testemunhos de Milagres• Realyn (EAU): Curada de câncer de mama e completamente restaurada após a quimioterapia.• Maleo (Tuvalu): Libertado de tremores e tonturas enquanto o Pastor Chris pronunciava seu nome.• Hazel (Reino Unido): Livre após 20 anos de anemia e menorragia — “Meu médico confirmou que estou completamente curada.”• Moserah (China): Curada de um abscesso hepático no hospital — a dor desapareceu, a força voltou e a alegria transbordou.Uma Onda Global de Oração em MovimentoEm preparação para o evento de outubro, crentes de todo o mundo participam de uma corrente de oração contínua 24 horas por dia por meio de myprayerclouds.org, inscrevendo-se em turnos de 15 minutos para criar um fluxo constante de intercessão.De Lagos a Katmandu, embaixadores da cura se mobilizam em hospitais, prisões e comunidades, distribuindo a revista Healing to the Nations e estabelecendo centros de cura físicos e virtuais em todo o mundo.A Fé e a Expectativa Estão Aumentando“Minhas expectativas são enormes”, diz Rishi, da Índia. “Eu sei que receberei minha cura — e cura para minha nação.”“Esse tumor desapareceu em nome de Jesus”, compartilha Priscilla, do Reino Unido. “Estou pronta para o meu milagre!”Caminho para os Healing Streams – Temporada 15 Agora Ao VivoComo preparação para o evento, a Temporada 15 de The Road to Healing Streams está sendo transmitida diariamente em, apresentando ensinamentos, testemunhos e momentos inspiradores de fé.🕒 Horário de transmissão:• Dias de semana: 12h00 e 18h00 (GMT+1)• Fins de semana: 12h00 e 16h00 (GMT+1)• Transmissão diária: 19h00–21h00 (EST)Junte-se ao Movimento Global de CuraEste é o seu momento. Participe, ore e associe-se ao que Deus está fazendo no mundo hoje.

