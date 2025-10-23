अक्टूबर में वैश्विक चंगाई की लहर पास्टर क्रिस के साथ हीलिंग स्ट्रीम्स लाइव हीलिंग सर्विसेज (हीलिंग स्ट्रीम्स लाइव हीलिंग

Submit Release
अक्टूबर में वैश्विक चंगाई की लहर: पास्टर क्रिस के साथ हीलिंग स्ट्रीम्स लाइव हीलिंग सर्विसेज (हीलिंग स्ट्रीम्स लाइव

LAGOS, LAGOS, NIGERIA, October 23, 2025 /EINPresswire.com/ -- पूरी दुनिया में अरबों लोग ईश्वर की चंगाई की अद्भुत शक्ति के एक असाधारण प्रकटन की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि पास्टर क्रिस ओयाखिलॉमे के साथ हीलिंग स्ट्रीम्स लाइव हीलिंग सर्विसेज (हीलिंग स्ट्रीम्स लाइव हीलिंग सर्विसेज) का 15वां संस्करण शुक्रवार, 24 अक्टूबर से रविवार, 26 अक्टूबर 2025 तक आयोजित किया जाएगा।

यह तीन दिवसीय वैश्विक कार्यक्रम — जो सभी महाद्वीपों में और हर ज्ञात भाषा में सीधा प्रसारित होगा — अस्पतालों, जेलों, घरों, चर्चों और सार्वजनिक स्थलों से देखने वाले लाखों लोगों को आशा और पुनर्स्थापना प्रदान करेगा। कोई भी दूरी बहुत अधिक नहीं है और कोई भी स्थिति असंभव नहीं है, क्योंकि ईश्वर की चंगाई की शक्ति उन सभी के लिए प्रवाहित होगी जो विश्वास करते हैं।

हर भाषा और हर मंच पर प्रसारण
हीलिंग स्ट्रीम्स लाइव हीलिंग सर्विसेज (हीलिंग स्ट्रीम्स लाइव हीलिंग सर्विसेज) का प्रसारण हीलिंग स्ट्रीम्स लाइव हीलिंग सर्विसेज नेटवर्क्स, और दुनिया भर के कई टीवी और रेडियो स्टेशनों पर किया जाएगा।
हर ज्ञात भाषा में वास्तविक समय में अनुवाद के साथ, कोई भी इस जीवन-परिवर्तनकारी अनुभव से वंचित नहीं रहेगा।

निःशुल्क वैश्विक पंजीकरण अब खुला है
भागीदारी पूर्णतः निःशुल्क है और इसे हीलिंग स्ट्रीम्स लाइव हीलिंग सर्विसेज S पर किया जा सकता है।
प्रतिभागियों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे अपनी या अपने प्रियजनों की चंगाई की आवश्यकताओं को पंजीकरण के दौरान उल्लेख करें, ताकि कार्यक्रम से पहले उन्हें लक्षित आध्यात्मिक सहायता और मार्गदर्शन प्राप्त हो सके।

राष्ट्रों को चंगाई देने का दिव्य आदेश
हीलिंग स्ट्रीम्स लाइव हीलिंग सर्विसेज . के अध्यक्ष पास्टर क्रिस ओयाखिलॉमे के नेतृत्व में, हीलिंग स्ट्रीम्स लाइव हीलिंग सर्विसेज (हीलिंग स्ट्रीम्स लाइव हीलिंग सर्विसेज) इतिहास की सबसे बड़ी चंगाई क्रूसेड बन गई है, जो परमेश्वर के वचन की शक्ति से लाखों जीवनों को छू रही है।
“मुझे तुम्हारे लिए चंगाई लाने के लिए भेजा गया है,” पास्टर क्रिस घोषणा करते हैं।
“जब मैं वचन बोलता हूँ, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम दुनिया के किस हिस्से में हो — अपनी बीमारी से चंगे हो जाओ।”
वर्षों से असंख्य लोगों ने कैंसर और पुरानी बीमारियों जैसी स्थितियों से चमत्कारिक रूप से स्वस्थ होने की गवाही दी है — जो यह सिद्ध करता है कि यीशु मसीह आज भी चंगाई प्रदान करते हैं।

चमत्कारों की गवाहियाँ
• रीलिन (यूएई): स्तन कैंसर से चंगी और पूरी तरह स्वस्थ हुईं।
• मालियो (तुवालु): कांपने और चक्कर आने की समस्या से मुक्त जब पास्टर क्रिस ने उनका नाम लिया।
• हैज़ल (यूके): 20 वर्षों की एनीमिया और अत्यधिक रक्तस्राव से मुक्त — “मेरे डॉक्टर ने पुष्टि की कि मैं पूरी तरह ठीक हूँ।”
• मोज़ेराह (चीन): अस्पताल में लीवर एब्सेस से चंगी — दर्द समाप्त, ताकत लौटी, और आनंद भर गया।

वैश्विक प्रार्थना की लहर
अक्टूबर के इस कार्यक्रम की तैयारी में, दुनिया भर के विश्वासी myprayerclouds.org के माध्यम से 24/7 निरंतर प्रार्थना श्रृंखला में भाग ले रहे हैं।
लागोस से काठमांडू तक, अस्पतालों, जेलों और समुदायों में चंगाई के दूत हीलिंग स्ट्रीम्स लाइव हीलिंग सर्विसेज पत्रिकाएँ बाँट रहे हैं और चंगाई केंद्र स्थापित कर रहे हैं।

विश्वास और अपेक्षा बढ़ रही है
“मेरी अपेक्षाएँ बहुत बड़ी हैं,” भारत के ऋषि कहते हैं। “मुझे पता है कि मुझे मेरी चंगाई मिलेगी — और मेरी राष्ट्र को भी।”
“वह गाँठ यीशु के नाम में चली गई है,” यूनाइटेड किंगडम की प्रिसिला कहती हैं। “मैं अपने चमत्कार के लिए तैयार हूँ!”

हीलिंग स्ट्रीम्स लाइव हीलिंग सर्विसेज (हीलिंग स्ट्रीम्स) की ओर मार्ग – सीज़न 15
कार्यक्रम की तैयारी में, हीलिंग स्ट्रीम्स लाइव हीलिंग सर्विसेज (हीलिंग स्ट्रीम्स की राह) का सीज़न 15 प्रतिदिन हीलिंग स्ट्रीम्स लाइव हीलिंग सर्विसेज पर प्रसारित हो रहा है, जिसमें शिक्षाएँ, गवाहियाँ और प्रेरणादायक क्षण प्रस्तुत किए जा रहे हैं।
प्रसारण समय:
• सप्ताह के दिन: 12 बजे और 6 बजे (GMT+1)
• सप्ताहांत: 12 बजे और 4 बजे (GMT+1)
• दैनिक: 7 बजे से 9 बजे तक (EST)

वैश्विक चंगाई आंदोलन में शामिल हों
यह आपका समय है। भाग लें, प्रार्थना करें, और इस वैश्विक चंगाई आंदोलन का हिस्सा बनें।

Healing Streams TV
Christ Embassy
