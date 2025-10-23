Целительные Потоки: Живые Услуги Исцеления

Целительные Потоки: Живые Услуги Исцеления с пастором Крисом охватят миллиарды людей по всему миру

LAGOS, LAGOS, NIGERIA, October 23, 2025 / EINPresswire.com / -- Глобальная волна исцеления в октябре: Целительные Потоки: Живые Услуги Исцеления с пастором Крисом охватят миллиарды людей по всему мируМиллиарды людей по всему миру готовятся стать свидетелями необычайного излияния Божьей исцеляющей силы во время 15-го сезона Целительные Потоки: Живые Услуги Исцеления с пастором Крисом Оякиломэ, который пройдёт с пятницы, 24 октября, по воскресенье, 26 октября 2025 года.Это трёхдневное мировое событие, транслируемое в прямом эфире на всех континентах и на всех известных языках, принесёт надежду и восстановление миллионам людей — в больницах, тюрьмах, домах, церквях и на общественных площадях. Нет границ для силы Божьего исцеления: она доступна каждому, кто верит.Трансляция на всех языках и платформахЦелительные Потоки: Живые Услуги Исцеления будут транслироваться на Healing Streams TV, всех каналах Loveworld, а также на множестве телевизионных и радиостанций по всему миру.Благодаря синхронному переводу на все языки мира, никто не останется в стороне от этого уникального духовного события.Бесплатная регистрация уже открытаУчастие в мероприятии абсолютно бесплатно на сайте Целительные Потоки: Живые Услуги Исцеления.При регистрации можно указать личные или семейные нужды в исцелении, чтобы получить духовную поддержку и молитвенное сопровождение до начала служений.Божественное поручение — исцелить народыПод руководством пастора Криса Оякиломэ, президента Loveworld Inc., Целительные Потоки: Живые Услуги Исцеления стали крупнейшей кампанией исцеления в истории, достигая миллионов людей через силу Божьего Слова.«Я послан, чтобы принести тебе исцеление», — говорит пастор Крис.«Когда я произношу Слово, не имеет значения, где ты находишься — будь исцелён от своей немощи.»За эти годы миллионы участников засвидетельствовали чудесные исцеления — от неизлечимых болезней до хронических недугов — подтверждая, что Иисус Христос и сегодня исцеляет.Свидетельства чудес• Риалин (ОАЭ): Исцелена от рака груди и полностью восстановилась после химиотерапии.• Малео (Тувалу): Избавлен от дрожи и головокружения, когда пастор Крис назвал его по имени.• Хейзел (Великобритания): Освобождена от 20 лет анемии и кровотечения — «Мой врач подтвердил: я полностью здорова!»• Мозерах (Китай): Исцелена от абсцесса печени в больнице — боль ушла, силы вернулись, радость наполнила сердце!Глобальная волна молитвыВ преддверии октябрьских служений верующие по всему миру участвуют в круглосуточной молитвенной цепи через сайт myprayerclouds.org, записываясь на 15-минутные молитвенные сессии.От Лагоса до Катманду посланники исцеления совершают евангелизационные акции в больницах, тюрьмах и школах, распространяют журнал Healing to the Nations и открывают центры исцеления — как виртуальные, так и физические.Вера и ожидание растут«Мои ожидания огромны», — говорит Риши из Индии. — «Я знаю, что получу своё исцеление — и исцеление для своей страны.»«Эта опухоль исчезла во имя Иисуса», — делится Присцилла из Великобритании. — «Я готова принять своё чудо!»Путь к Healing Streams — Сезон 15В подготовке к грядущему событию начался Сезон 15 программы Целительные Потоки: Живые Услуги Исцеления , который ежедневно выходит вэфир на Целительные Потоки: Живые Услуги Исцеления.Зрителей ждут вдохновляющие свидетельства, библейские учения и молитвенные моменты, укрепляющие веру перед главным событием.Время эфира:• По будням: 12:00 и 18:00 (GMT+1)• В выходные: 12:00 и 16:00 (GMT+1)• Ежедневно: 19:00–21:00 (EST)Присоединяйтесь к глобальному движению исцеленияЭто ваше время! Участвуйте, молитесь и становитесь частью того, что делает Бог в нашем мире сегодня.Зарегистрируйтесь прямо сейчас на сайте Целительные Потоки: Живые Услуги ИсцеленияКонтакты для СМИ:Healing School Public Relations📧 info@healingstreams.tv

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.