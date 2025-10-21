Healing Streams Live Healing Services avec le Pasteur Chris

Gran Oleada de Sanidad Global en Octubre: Los Healing Streams Live Healing Services con el Pastor Chris Alcanzarán a Miles de Millones en Todo el Mundo

Liberado de temblores y mareos mientras el Pastor Chris pronunciaba su nombre” — Maleo

LAGOS, LAGOS, NIGERIA, October 21, 2025 / EINPresswire.com / -- Miles de millones de personas en todo el mundo se preparan para una extraordinaria manifestación del poder sanador de Dios durante la 15ª edición de los Healing Streams Live Healing Services con el Pastor Chris Oyakhilome, que se celebrará del viernes 24 al domingo 26 de octubre de 2025.Este evento mundial de tres días —transmitido en directo a todos los continentes y en todos los idiomas conocidos— llevará esperanza y restauración a millones de personas que participarán desde hospitales, prisiones, hogares, iglesias y espacios públicos alrededor del mundo. No hay distancia demasiado grande ni condición demasiado difícil: el poder sanador de Dios fluirá hacia todos los que creen.Transmitido en Todos los Idiomas y PlataformasLos Healing Streams Live Healing Services serán emitidos por Healing Streams TV, todas las cadenas Loveworld y numerosas emisoras de televisión y radio en todo el mundo.Gracias a la interpretación simultánea en todos los idiomas, nadie quedará fuera de esta experiencia espiritual transformadora.Inscripción Gratuita y Abierta a Todo el MundoLa participación es totalmente gratuita en healingstreams.tv/lhs/esSe anima a los participantes a registrar sus necesidades personales o familiares de sanidad para recibir orientación espiritual y apoyo ministerial antes del inicio del evento.Un Mandato Divino para Sanar las NacionesBajo la dirección del Pastor Chris Oyakhilome, Presidente de Loveworld Inc., los Healing Streams Live Healing Services se han convertido en la mayor cruzada de sanidad de la historia, llevando el poder de la Palabra de Dios a millones de personas.“He sido enviado para traerte sanidad”, declara el Pastor Chris.“Cuando hablo la Palabra, no importa dónde te encuentres en el mundo — sé sanado de tu enfermedad.”Durante los últimos años, innumerables personas han testificado sobre recuperaciones milagrosas —desde cánceres hasta enfermedades crónicas— confirmando el poder de Jesucristo para sanar hoy.Testimonios de Milagros• Realyn (EAU): Sanada de cáncer de mama y completamente restaurada después de la quimioterapia.• Maleo (Tuvalu): Liberado de temblores y mareos mientras el Pastor Chris pronunciaba su nombre.• Hazel (Reino Unido): Libre tras 20 años de anemia y menorragia — “Mi médico confirmó que estoy totalmente sana.”• Moserah (China): Sanada de un absceso hepático en el hospital — el dolor desapareció, la fuerza regresó y la alegría rebosó.Una Ola Global de Oración en MarchaEn preparación para el evento de octubre, creyentes de todo el mundo participan en una cadena de oración continua las 24 horas del día a través de myprayerclouds.org, inscribiéndose en turnos de 15 minutos para crear un flujo constante de intercesión.Desde Lagos hasta Katmandú, embajadores de sanidad se movilizan en hospitales, prisiones y comunidades, distribuyendo la revista Healing to the Nations y estableciendo centros de sanidad físicos y virtuales en todo el mundo.La Fe y la Expectativa Están en Aumento“Mis expectativas son enormes”, dice Rishi desde la India. “Sé que recibiré mi sanidad — y sanidad para mi nación.”“Ese tumor desapareció en el nombre de Jesús”, comparte Priscilla del Reino Unido. “¡Estoy lista para mi milagro!”Camino a Healing Streams – Temporada 15 Ahora en VivoComo preparación para el evento, la Temporada 15 de The Road to Healing Streams se transmite diariamente en healingstreams.tv, presentando enseñanzas, testimonios e inspiradores momentos de fe.Horario de transmisión:• Entre semana: 12:00 y 18:00 (GMT+1)• Fines de semana: 12:00 y 16:00 (GMT+1)• Transmisión diaria: 19:00–21:00 (EST)Únete al Movimiento Global de SanidadEste es tu momento. Participa, ora y asóciate con lo que Dios está haciendo en el mundo hoy.

