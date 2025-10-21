Healing Streams Live Healing Services avec le Pasteur Chris

Vague mondiale de guérison en octobre : Les Services de Guérison en Direct avec le Pasteur Chris vont toucher des milliards de personnes dans le monde entier

Délivré de tremblements et de vertiges pendant que le Pasteur Chris appelait son nom” — Maleo (Tuvalu)

LAGOS, NIGERIA, October 21, 2025 / EINPresswire.com / -- Des milliards de personnes à travers le monde se préparent à une extraordinaire effusion de la puissance divine de guérison à l’occasion de la 15ᵉ édition des Healing Streams Live Healing Services avec le Pasteur Chris Oyakhilome , prévue du vendredi 24 au dimanche 26 octobre 2025.Ce rassemblement mondial de trois jours — diffusé en direct sur tous les continents et dans toutes les langues connues — apportera espoir et restauration à des millions de participants dans les hôpitaux, les prisons, les foyers, les églises et les lieux publics du monde entier. Aucune frontière n’est trop lointaine, aucune condition n’est trop désespérée : la puissance de guérison de Dieu est disponible pour tous ceux qui croient.Diffusé dans toutes les langues, sur toutes les plateformesLes Healing Streams Live Healing Services seront retransmis sur Healing Streams TV, toutes les chaînes Loveworld, ainsi que sur plusieurs chaînes de télévision et stations de radio à travers le monde.Grâce à l’interprétation simultanée dans toutes les langues, chacun pourra participer pleinement à cette expérience spirituelle transformatrice.Inscription gratuite et mondiale maintenant ouverteLa participation est gratuite sur healingstreams.tv/lhs/frLes participants sont encouragés à indiquer leurs besoins de guérison personnels ou familiaux afin de recevoir un accompagnement spirituel ciblé avant le début du programme.Un mandat divin pour guérir les nationsSous la direction du Pasteur Chris Oyakhilome, Président de Loveworld Inc ., les Healing Streams Live Healing Services sont devenus la plus grande croisade de guérison de l’histoire, atteignant des millions de personnes avec la Parole de Dieu.« Je suis envoyé pour t’apporter la guérison », déclare le Pasteur Chris.« Quand je prononce la Parole, peu importe où tu te trouves dans le monde — sois guéri de ton infirmité. »Au fil des années, d’innombrables participants ont témoigné de guérisons miraculeuses — du cancer aux maladies chroniques — confirmant la puissance toujours actuelle de Jésus-Christ pour guérir.Témoignages de miracles• Realyn (Émirats Arabes Unis) : Guérie d’un cancer du sein et complètement rétablie après la chimiothérapie.• Maleo (Tuvalu) : Délivré de tremblements et de vertiges pendant que le Pasteur Chris appelait son nom.• Hazel (Royaume-Uni) : Libérée de 20 ans d’anémie et de ménorragie — « Mon médecin a confirmé que je suis totalement guérie. »• Moserah (Chine) : Guérie d’un abcès hépatique à l’hôpital — la douleur a disparu, la force est revenue, la joie déborde !Une vague mondiale de prière en mouvementEn prélude à l’événement d’octobre, des croyants du monde entier participent à une chaîne de prière continue 24h/24 et 7j/7 via myprayerclouds.org, s’inscrivant pour des créneaux de 15 minutes afin de former un flux ininterrompu d’intercession.De Lagos à Katmandou, des ambassadeurs de la guérison se mobilisent dans les hôpitaux, les prisons et les communautés, distribuant les magazines Healing to the Nations et préparant des centres de guérison physiques et virtuels dans le monde entier.La foi et l’espérance montent« Mes attentes sont immenses », confie Rishi de l’Inde. « Je sais que je recevrai ma guérison — et la guérison pour ma nation. »« Cette tumeur est partie au nom de Jésus », ajoute Priscilla du Royaume-Uni. « Je suis prête pour mon miracle ! »En route vers Healing Streams – Saison 15 maintenant en directEn préparation à l’événement, la Saison 15 de The Road to Healing Streams est diffusée quotidiennement sur healingstreams.tv, avec des enseignements, des témoignages et des moments de foi inspirants.Horaires de diffusion :• En semaine : 12h et 18h (GMT+1)• Week-ends : 12h et 16h (GMT+1)• Diffusion quotidienne : 19h–21h (EST)Rejoignez le mouvement mondial de guérisonC’est votre moment. Participez, priez et associez-vous à ce que Dieu accomplit dans le monde aujourd’hui.

