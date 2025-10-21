Airbnb lanza funciones sociales en Experiencias para conectar con otros antes, durante y después de las estancias
Además, una búsqueda más inteligente, opciones de pago más flexibles y atención al cliente potenciada con IA.MIAMI, FL, UNITED STATES, October 21, 2025 /EINPresswire.com/ -- Viajar no consiste solo en llegar a un lugar, sino en conocer a las personas que lo hacen especial. Pero esas conexiones a menudo se desvanecen cuando termina el viaje. Por eso, Airbnb presenta nuevas funcionalidades de redes sociales para las Experiencias en Airbnb, con la finalidad de ayudarte a conectar con otros participantes antes, durante y después de la experiencia.
Con el aumento de las búsquedas de viajes entre diciembre de 2025 y febrero de 2026,[1] Airbnb también anuncia nuevas mejoras para huéspedes y anfitriones, justo a tiempo para el inicio de una ajetreada temporada de vacaciones. Estas nuevas mejoras incluyen:
- Búsqueda más inteligente y mapas mejorados, para ayudarte a descubrir tesoros ocultos.
- Una nueva forma de pagar con Reserva ahora, paga después.
- Atención al cliente potenciada con IA en más países e idiomas.
- Más herramientas para ayudar a los anfitriones a gestionar su calendario y sus precios.
Nuevas funcionalidades de redes sociales para las Experiencias en Airbnb
Las Experiencias en Airbnb están diseñadas para que la gente sea tan importante como la actividad en sí. Ahora, Airbnb presenta nuevas funcionalidades de redes sociales para las experiencias, para que puedas conectar con otros participantes durante y después de tu viaje.
- ¿Quién asistirá?: En una encuesta reciente, más de 7 de cada 10 encuestados dijeron que les gustaría saber más sobre otros participantes antes de reservar una experiencia.[2] Ahora, antes de reservar, Airbnb te mostrará los participantes que asistirán a la experiencia y su lugar de origen.[3]
- Mensajes directos: ¿Olvidaste intercambiar tu información de contacto? Puedes solicitar enviar mensajes directamente a los participantes que conociste durante una experiencia para mantener el contacto o incluso planificar otra experiencia juntos, todo desde la app.
- Conexiones en el perfil: ahora, en la sección Conexiones de tu perfil en Airbnb, puedes ver a las personas que conociste en las experiencias, lo que facilita la reconexión con ellas.
Puedes disfrutar de estas nuevas funcionalidades de redes sociales para las experiencias mientras mantienes el control de lo que compartes con nuevas personas. Para cada experiencia, puedes optar por compartir tu perfil, lo que te da un control claro y simple sobre quién puede enviarte mensajes y cómo apareces en las Conexiones en el perfil de otros participantes.
Opciones inteligentes de búsqueda y métodos de pago
Ahora es más fácil descubrir lugares increíbles para quedarse y pagar de la manera que más te convenga.
- Carruseles flexibles: cuando busques una estancia, ahora verás más opciones de alojamientos que se salen un poco de tus criterios de búsqueda. Por ejemplo, la plataforma Airbnb te mostrará alojamientos con precios similares, diferentes comodidades o estancias en ciudades cercanas por menos, lo que te ayudará a descubrir excelentes opciones que de otro modo te podrías haber perdido.[4]
-Mapas mejorados: ahora los mapas te permiten filtrar fácilmente los lugares de interés, atracciones, restaurantes y mucho más. Toca cualquier punto de interés para ver un resumen y a qué distancia está del alojamiento en tu búsqueda o de la estancia que ya reservaste. A finales de este año, podrás ver diferentes vistas de mapas, como satélite, calle y tránsito, según tus preferencias.
- Reserva ahora, paga después: con esta opción, los huéspedes pueden reservar una estancia que cumpla con los requisitos y no pagar nada por adelantado. Airbnb lanzó esto en EE. UU. a principios de este año y, a partir del próximo año, estará disponible en todo el mundo para viajes nacionales e internacionales.[5]
Atención al cliente potenciada con IA
El asistente de inteligencia artificial está mejorando aún más con respuestas más inteligentes y apoyo en más lugares para huéspedes y anfitriones.[6]
- Más idiomas, más países: el asistente estará disponible en inglés, español y francés, para los usuarios de Estados Unidos, México y Canadá.
- Respuestas más inteligentes: el asistente puede reconocerte a ti[7], a tu reservación o a tu anuncio y proporcionar respuestas más rápidas y personalizadas.
- Acciones integradas: el asistente te permitirá realizar acciones directamente en el chat, con tarjetas interactivas para tareas comunes como cancelar una reservación o cambiar las fechas.
Mejoras para anfitriones
También Airbnb está implementando funcionalidades muy solicitadas para ofrecer a los anfitriones más flexibilidad e información.
- Políticas de cancelación dinámicas: establece diferentes políticas de cancelación para fechas específicas, como días festivos o temporadas bajas.[8]
- Sugerencias mejoradas para decidir tu precio[9]: consulta las sugerencias mejoradas para decidir tu precio con hasta un año de anticipación y adopta las sugerencias que consideres con solo un toque.
- Panel de ingresos actualizado: a partir del próximo año, podrás consultar las tendencias de ingresos de un año a otro y comparar el rendimiento estacional en una pestaña completamente nueva.[10]
------
[1] Según los datos internos de la plataforma Airbnb, de las búsquedas realizadas en el segundo trimestre de 2025 para el 1 de diciembre de 2025 al 28 de febrero de 2026 en comparación con las búsquedas realizadas en el segundo trimestre de 2024 para el 1 de diciembre de 2024 al 28 de febrero de 2025.
[2] Según una muestra representativa a nivel nacional de personas que reservan experiencias como parte de un viaje, a partir de una encuesta en línea encargada por Airbnb y realizada por Focaldata entre el 14 de septiembre y el 3 de octubre de 2025, en 28,821 adultos de 29 países.
[3] Solo las personas que elijan compartir su perfil con otros participantes aparecerán antes de que reserves.
[4] Los carruseles flexibles están disponibles actualmente para un número limitado de huéspedes y se espera una mayor disponibilidad a principios de 2026.
[5] La opción Reserva ahora, paga después está disponible para los huéspedes en Estados Unidos, también estará disponible para huéspedes seleccionados en todo el mundo a partir de hoy y se espera una mayor disponibilidad a principios del próximo año. Las reservaciones pagadas en reales brasileños (BRL), rupias indias (INR) o liras turcas (TRY) no son elegibles.
[6] El asistente de IA está disponible en inglés y español, y es accesible para los usuarios en Estados Unidos y México. Se espera que todas las demás mejoras estén disponibles a finales de este año.
[7] Los usuarios deben iniciar sesión en su cuenta y autenticarse.
[8] Las Políticas de cancelación dinámica comenzarán a implementarse para anfitriones a partir de hoy y se espera una mayor disponibilidad a principios de 2026.
[9] Las sugerencias mejoradas para decidir tu precio estarán disponibles para los anfitriones a inicios del 2026
[10] La nueva pestaña de rendimiento estará disponible para los anfitriones a partir de enero de 2026.
LLYC USA
LLYC
+1 786-590-1000
email us here
Legal Disclaimer:
EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.