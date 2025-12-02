Airbnb anuncia una inversión histórica de más de $1 millón en Houston junto al Comité Organizador de la FIFA WC 26

Airbnb anuncia una inversión de más de 1 millón de dólares en Houston a través de su programa Airbnb Host City Impact Program La mayor inversión jamás realizada por Airbnb en la comunidad de Houston En Houston, el patrocinio de Airbnb ayudará a financiar dos importantes iniciativas: The Green Corridor y Grow the Game.

Es la mayor inversión de Airbnb en Houston: destinada a desarrollar el Green Corridor y a hacer más accesible el fútbol juvenil con el programa Grow the Game.

HOUSTON, TX, UNITED STATES, December 2, 2025 / EINPresswire.com / -- Airbnb ha anunciado hoy una inversión de más de 1 millón de dólares en Houston a través de su programa Airbnb Host City Impact Program, con el que apoya importantes iniciativas comunitarias que ampliarán las infraestructuras ecológicas, aumentarán el acceso de los jóvenes al fútbol y contribuirán a garantizar que los beneficios de albergar la Copa Mundial de la FIFA 2026™ se extiendan más allá del torneo. Se trata de la mayor inversión de Airbnb en la comunidad de Houston en toda la historia de la empresa.El anuncio se realizó esta mañana en una rueda de prensa celebrada en Houston, junto con el Comité Organizador de la Copa Mundial de la FIFA 26™, líderes locales y socios comunitarios, así como la Leyenda de FIFA y exjugador del USMNT y Houston Dynamo, DaMarcus Beasley.El compromiso supone la mayor inversión realizada por Airbnb hasta la fecha en una ciudad anfitriona de la FIFA y refleja el interés de la empresa por garantizar que los grandes eventos tengan un impacto local duradero para los residentes.Invertir en un legado a largo plazo para los habitantes de HoustonEl Programa de Impacto en Ciudades Anfitrionas, con un presupuesto de 5 millones de dólares, se basa en la estrecha colaboración de Airbnb con la FIFA para apoyar a los aficionados y las comunidades en el periodo previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Airbnb está colaborando con ciudades seleccionadas para identificar proyectos que fomenten el crecimiento económico, fortalezcan los barrios y mejoren la experiencia general de los residentes y visitantes durante los grandes eventos deportivos y más allá.En Houston, el patrocinio de Airbnb ayudará a apoyar dos iniciativas importantes:The Green Corridor: un circuito de transporte sostenible de 22 kilómetros que conecta las principales sedes de la Copa Mundial de la FIFA 26, incluyendo el Fan Fest de la FIFA en East Downtown (EaDo) y el estadio NRG, mientras recorre algunos de los barrios y espacios comunitarios más vibrantes de Houston. Como parte del pilar de sostenibilidad de Impact Houston 26, este proyecto mejorará la accesibilidad peatonal y ayudará a aliviar el calor con senderos sombreados y estaciones de recarga de agua. También resaltará la naturaleza y la biodiversidad locales con plantaciones autóctonas y una copa arbórea ampliada. Con características como mapas interactivos, educación sobre sostenibilidad y opciones de transporte innovadoras, Green Corridor mejorará la experiencia de los residentes y visitantes durante la Copa Mundial. De esta forma, dejará un legado duradero de conectividad, resiliencia y espacios públicos más verdes para Houston mucho después de que terminen los partidos.Grow the Game: un pilar a largo plazo de Impact Houston 26, diseñada para ampliar el acceso al fútbol a los habitantes de Houston de todas las edades y procedencias. Con el apoyo del patrocinio de Airbnb, Grow the Game renovará los campos de fútbol de las comunidades desfavorecidas, pondrá en marcha clínicas y torneos juveniles gratuitos o de bajo coste y creará vías de certificación para entrenadores y árbitros. La iniciativa proporcionará inscripción gratuita en clubes de fútbol, uniformes y equipamiento a cientos de niños de toda la ciudad.“El próximo verano, Houston recibirá a aficionados del fútbol de todo el mundo, lo que generará unos ingresos previstos de 372 millones de dólares sólo en gasto de los huéspedes de Airbnb, además de miles de puestos de trabajo respaldados por los huéspedes de Airbnb. También nos estamos asegurando de que toda la ciudad pueda compartir los beneficios de la Copa del Mundo más allá del verano que viene. Eso es exactamente lo que hará el anuncio de hoy al desarrollar el Corredor Verde y hacer que el fútbol sea más accesible para los jóvenes de todo Houston. - Laura Spanjian, directora de Política Global de Airbnb.“Ser anfitriones de la Copa Mundial de la FIFA 2026 es un hito histórico para Houston y, como líderes de los sectores público y privado, tenemos una oportunidad única de colaborar y garantizar que sus beneficios lleguen a todos los rincones de nuestra ciudad. Proyectos como Green Corridor harán que Houston sea más accesible y acogedora, conectando barrios y ampliando los espacios verdes para todos. Al mismo tiempo, iniciativas como Grow the Game darán a los niños de la zona la oportunidad de saltar al campo, desarrollar habilidades y formar parte de algo especial. Con la inversión de Airbnb, podemos crear un legado que haga de Houston una ciudad más deseable, equitativa y vibrante para todos”. - Julian Ramírez, concejal de la ciudad de Houston.“Organizar un evento mundial como la Copa Mundial de la FIFA en Houston es una oportunidad única para nuestra ciudad. Es mucho más que un partido: se trata de honrar a nuestra ciudad y a las personas que la hacen grande. En Houston, estamos orgullosos de colaborar con Airbnb para garantizar que estos beneficios se sientan mucho más allá de los partidos, invirtiendo en proyectos que dejarán nuestra ciudad en mejores condiciones para las generaciones venideras”. - Chris Canetti, presidente del Comité Organizador de la FIFA en Houston“Mientras nos preparamos para dar la bienvenida al mundo a Houston, este es el tipo de inversiones y liderazgo que necesitamos. Proyectos como Green Corridor ampliarán el acceso a los espacios verdes, mientras que Grow the Game creará oportunidades para nuestros jóvenes. Junto con Airbnb y la FIFA, nos estamos asegurando de que el impacto de este evento vaya mucho más allá de un solo día y que el poder del juego vaya mucho más allá de los profesionales, apoyando oportunidades para que los jóvenes sueñen en grande, nuestra ciudad brille con fuerza y todos los habitantes de Houston prosperen”. - Jerry Davis, exconcejal de la ciudad de Houston.“Friends of Columbia Tap está encantado de que el Columbia Tap Trail sea reconocido como parte integral del Green Corridor en el plan de transporte para los eventos de Houston de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Como el único sendero continuo para caminatas y ciclismo entre el Fan Festival en EaDo y los partidos en el NRG Park, el Trail representa la forma más sostenible de desplazarse entre estos espacios. FoCT está emocionado de colaborar con el Comité Organizador de Houston para la Copa Mundial de la FIFA 26™ y los socios regionales para reconocer esta joya histórica de la comunidad a quienes nos visitan, de cerca y de lejos.” - Kimberly Phipps-Nichol, vicepresidenta de Friends of Columbia Tap TrailPara obtener más información sobre el sendero y el trabajo de Friends of Columbia Tap, visite www.friendsofcolumbiatap.org Un intento de GUINNESS WORLD RECORDS™ en celebración de la comunidadComo parte del programa, Airbnb también adelantó otro momento histórico para la comunidad de Houston: en vísperas de la Copa Mundial de la FIFA 26™, Airbnb y el Comité Organizador de Houston para la Copa Mundial de la FIFA 26™ pretenden batir el título GUINNESS WORLD RECORDS™ de la fila más larga de balones de fútbol. Posteriormente, estos más de 1000 balones se donarán a la iniciativa Grow the Game.El impacto económico de Airbnb durante la Copa Mundial de la FIFA 26™ en HoustonSegún un estudio de Deloitte [1], se espera que 31.000 huéspedes se alojen en Airbnb en Houston durante la Copa Mundial de la FIFA 26™ en Houston, y se prevé que su gasto aporte importantes beneficios económicos a la ciudad:372 millones de dólares de PIB previsto generado por el gasto de los huéspedes de Airbnb1500 puestos de trabajo equivalentes a trabajos de tiempo completo respaldados por el gasto de los huéspedes de Airbnb3000 dólares de ingresos complementarios previstos para los anfitriones locales de AirbnbEstas ventajas ayudarán a los anfitriones que utilizan el alojamiento para cubrir los crecientes gastos domésticos y, en última instancia, mantendrán los ingresos del turismo en manos de los residentes locales.---[1] Estudio de Deloitte encargado por Airbnb. El estudio estima los puestos de trabajo creados hasta 2026 gracias al gasto directo de los huéspedes, las actividades intermedias a lo largo de la cadena de suministro y el gasto de los empleados en estos sectores.

