يجتمع قادة الموارد البشرية وروّاد الشباب في أبو ظبي ضمن فعاليات القمة السنوية الثالثة عشرة للموارد البشرية وجوائز تمكين
تتجه الأنظار نحو أحد أبرز التجمعات في المنطقة في مجالي الموارد البشرية وتمكين الشباب، حيث يجتمع فيه القادة أصحاب الرؤية، وصانعو السياسات، وروّاد التغيير ضمن فعاليات القمة السنوية الثالثة عشرة للموارد البشرية الحكومية وتمكين الشباب وجوائزها لدول مجلس التعاون الخليجي 2025، التي تنظمها شركة QnA International، والمنعقدة في أبو ظبي يومي 22 و23 أكتوبر في فندق ومساكن جراند حياة أبو ظبي – لؤلؤة الامارات
في عامها الثالث عشر، أصبحت القمة مرادفًا للتقدّم والتعاون والتحوّل — فهي الحدث الذي يلتقي فيه قوة الإمكانات البشرية مع وعد الابتكار.
وتحت شعار "الارتقاء بالموارد البشرية، تمكين الشباب، تمكين الأوطان"، تجمع القمة هذا العام شبكة استثنائية من القادة الذين يعيدون تعريف مفاهيم القيادة والإلهام وبناء الأوطان الجاهزة للمستقبل.
وعلى مدى يومين من المناقشات رفيعة المستوى، وورش العمل المتخصصة، وحفل توزيع الجوائز، ستتناول القمة التحولات العميقة التي تُعيد تشكيل ملامح العمل والمواهب والقيادة في دول مجلس التعاون الخليجي.
وسيفتتح القمة المتحدث العالمي كريس روبوك، خبير القيادة التحولية وعضو قاعة المشاهير في الموارد البشرية، والحاصل عشر مرات على لقب أكثر المفكرين تأثيراً في مجال الموارد البشرية. وسيقدم رؤى حول مفهوم "الحكومة المدفوعة بالطاقات البشرية"، قائلاً:
"لدينا طاقات هائلة غير مستغلة لدى موظفينا. تخيلوا زيادة الجهد بنسبة 30% لدى 60% من القوى العاملة وتحسين الأداء العام بنسبة 10% — دون تكلفة إضافية. يسعدني أن أشارك مفاتيح تحقيق ذلك مع مجتمع الموارد البشرية الحكومي ".
من بين المتحدثين الذين اكدوا مشاركتهم سعادة الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ووزير التغير المناخي والبيئة السابق في دولة الإمارات العربية المتحدة؛
سعادة الدكتورة شيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة، المدير العام لمعهد الإدارة العامة في مملكة البحرين؛
سعادة الدكتورة آمنة المهري، المدير التنفيذي لأكاديمية الحكومة، دائرة التمكين الحكومي، الإمارات العربية المتحدة؛
النقيب الشيخ عبدالعزيز بن سلطان بن عبدالله النعيمي، مدير فرع جوائز التميز في شرطة عجمان؛
وديفيد ريبوت، المدرب الأول للرؤساء التنفيذيين في أبوظبي.
إلى جانب عضو المجلس الاستشاري للقمة سعادة محمد المرزوقي، من إحدى الجهات الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
من التحول القائم على الذكاء الاصطناعي إلى القيادة المتمحورة حول الإنسان، ستجسر النقاشات خلال الحدث الذي يمتد على مدى يومين الفجوة بين التكنولوجيا والتعاطف، وبين البيانات والغاية، وبين الشباب والقيادة — لتسلط الضوء على الاستراتيجيات التي تضع الإنسان أولاً والتي تقود حقبة جديدة من النمو في القطاعين العام والخاص.
وأكد محمد عبد الحي، المدير العام لشركة فرانكلين كوفي ميدل ايست، قائلاً:
"إن شراكتنا مع القمة الثالثة عشرة للموارد البشرية وتمكين الشباب لدول مجلس التعاون الخليجي تعبّر عن التزامنا العميق بتطوير القيادة وتنمية رأس المال البشري في مختلف أنحاء المنطقة. تجمع هذه القمة بين القادة المستقبليين وأصحاب الرؤى الذين يشكلون ملامح مستقبل العمل ويستثمرون في إمكانات كوادرهم البشرية. ومع استمرار دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي في التقدم نحو تحقيق رؤية 2030، نؤمن بأن القيادة تظلّ المحفّز الأقوى لتحقيق النمو المستدام والتحول الإيجابي."
كما ستستعرض القمة دراسات حالة مقدمة من كبار المسؤولين التنفيذيين في أبرز المؤسسات الأكثر ابتكارا في دول مجلس التعاون الخليجي، مثل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطر، ووزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية، وجمارك أبوظبي، مؤسسة مسك وشركة بترول الإمارات الوطنية (إينوك)، وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، وغيرها من المؤسسات المرموقة الاخرى في المنطقة.
وأضاف الدكتور إبراهيم حسن الخاجة، مدير إدارة الموارد البشرية في جمارك أبو ظبي – دولة الإمارات العربية المتحدة، قائلاً:
"يجب أن تتطور إدارة الموارد البشرية من كونها تركّز على الأفراد بشكل عام إلى تركيزها على الشخص نفسه، بحيث تضع نمو الفرد وتجربته وهدفه الشخصي في صميم التحول الرقمي. وينبغي للتكنولوجيا أن تُضفي طابعًا إنسانيًا على العمل بدلاً من أن تحل محل الإنسان. وتتمثل أبرز التحديات في مدى الجاهزية الرقمية، وتحول المهارات، والانتقال من العمليات الإدارية التقليدية إلى تحقيق قيمة استراتيجية حقيقية. وتُعدّ القمة منصة تجمع قادة المنطقة الذين يقودون الابتكار في مجالات الحكومة والموارد البشرية."
اشار إبراهيم اليحيى، مدير إدارة الموارد البشرية والخدمات المساندة في مؤسسة مسك – المملكة العربية السعودية، قائلاً:
"سيركز حديثي خلال القمة على استشراف احتياجات المواهب المستقبلية والاستعداد لها من اليوم. فالقوى العاملة في المستقبل ستتطلب مهارات جديدة، وعقليات أكثر مرونة، وقدرة أكبر على التكيف. لذلك، ينبغي على المؤسسات أن تبدأ من الآن في وضع استراتيجيات للمواهب، وتطوير القيادات، وتحويل القوى العاملة بما يضمن تحقيق النجاح المستدام في بيئة عمل تتغير باستمرار."
ستُختتم القمة بحفل جوائز الموارد البشرية الحكومية وتمكين الشباب لدول مجلس التعاون الخليجي، والذي يكرّم التميّز في مجالات الموارد البشرية الحكومية، والابتكار، والقيادة. وتهدف هذه الجوائز إلى الاحتفاء بالقادة والمؤسسات الرائدة الذين أعادوا تعريف مفاهيم الخدمة العامة، وتمكين الشباب، وتنمية رأس المال البشري في المنطقة — أولئك الذين حوّلوا الطموحات إلى إنجازات ملموسة ذات أثر حقيقي.
وفي هذا الإطار، أكدت السيدة هند محمود، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في بنك التنمية البحريني، قائلةً:
"تُعدّ قمة الموارد البشرية الحكومية وتمكين الشباب وجوائزها لدول مجلس التعاون الخليجي من أكثر الفعاليات المرموقة والتأثيرية في المنطقة، إذ تجمع قادة أصحاب رؤية، ومتحدثين بارزين، ومفكرين مبتكرين لاستكشاف مستقبل العمل، والحوكمة، وتنمية رأس المال البشري. وتأتي مشاركتي من منطلق الرغبة في التفاعل مع نظرائي، وتبادل الرؤى حول التحولات المتسارعة في مجال الموارد البشرية، والمساهمة في صياغة حوارات بنّاءة تُلهم التقدّم والتطوير في دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها."
وقال سيد إن سي المدير التنفيذي لشركة QnA International
"على مرّ السنوات، تطورت قمة الموارد البشرية الحكومية وتمكين الشباب في دول مجلس التعاون الخليجي لتصبح أكثر من مجرد فعالية — لقد أصبحت حركة تهدف إلى تمكين الأفراد وإعداد المؤسسات لمستقبل أكثر جاهزية. إن شعار هذا العام يعكس جوهر التحول الحقيقي، حيث تتلاقى التكنولوجيا والمواهب والغاية لتشكّل أممًا لا تكتفي بأن تكون تنافسية فحسب، بل تتبنى نهجًا إنسانيًا عميقًا في مسيرة نموها وتطورها."
وتقف النسخة الثالثة عشرة من قمة الموارد البشرية الحكومية وتمكين الشباب لدول مجلس التعاون الخليجي 2025 كشاهد على التزام المنطقة الدائم بالتميز وإيمانها بأن تمكين الإنسان هو أساس تمكين الأوطان. ومع اجتماع قادة الحكومات والقطاعات المختلفة في أبو ظبي، ستساهم النقاشات التي تبدأ هنا في رسم ملامح العمل والابتكار والقيادة في الخليج وخارجه.
حول قمة الموارد البشرية الحكومية وتمكين الشباب لدول مجلس التعاون الخليجي:
تجمع قمة الموارد البشرية الحكومية وتمكين الشباب لدول مجلس التعاون الخليجي بين القطاع الحكومي، والقطاع العام، وأبرز المؤسسات الخاصة الرائدة لمناقشة التحديات الأساسية في رأس المال البشري واستراتيجيات تمكين الشباب، بما يسهم في تشكيل مستقبل المنطقة وما بعدها.
كونوا جزءًا من هذه الحركة التي تصنع قوى العمل المستقبلية، واستفيدوا من الابتكارات الفريدة، والتقدير المرموق، والفرص القيادية لتكونوا في طليعة التغيير. مستقبل إدارة الموارد البشرية وقيادة الشباب يبدأ هنا. في هذه القمة الحصرية المُقتصرة على المدعوين فقط.
حول شركة QnA International LLC :
تُعد QnA International LLC من أبرز منظمي الفعاليات العالمية في قطاع الأعمال (B2B)، حيث تواصل الابتكار في مجالي المعرفة وتنظيم المؤتمرات منذ أكثر من عقد. تشمل محفظتها الواسعة مؤتمرات في مجالات تمويل التجارة، السفر والسياحة، والتكنولوجيا، وسلاسل الإمداد، وحفلات الزفاف، والموارد البشرية، وتغطي مجموعة واسعة من الصناعات بما يتماشى مع متطلبات الاقتصاد العالمي الحالي والمستقبلي.
ويقع مقرها الرئيسي في دبي، الإمارات العربية المتحدة، وتُنظم فعاليات عالمية في الإمارات والسعودية وقطر والمكسيك والهند واليونان وتايلاند وجورجيا وسريلانكا والأردن وإندونيسيا وإيطاليا.
