MicroshareがPestWorld2025で発表：ペストコントロール（害獣・害虫対策）向けの　　　　　AI駆動型統合監視システム「EverSmart™ Pest」

EverSmart™ Pestは、現場のカメラやセンサのデータを分析・集約し、対処すべき問題として自動で通知。推奨される改善策と最適な対応ルートを提示します。

ORLANDO, FL, UNITED STATES, October 20, 2025 / EINPresswire.com / -- AI駆動型遠隔監視ソフトウェアのEverSmart™シリーズを展開するMicroshareは本日、げっ歯類、飛翔昆虫、歩行昆虫、トコジラミの活動を監視し、現場のカメラ画像を提供する新製品「EverSmart™ Pest」をペストコントロール業界向けに発表しました。これは、総合的有害生物管理（IPM）のために開発された、これまでにない包括的なソリューションです。北米と欧州でのげっ歯類（ネズミ等)遠隔監視ソリューションの成功を踏まえ、Microshareは、現場で使用されているトラップや捕虫器の周辺の活動を記録するために、動画、静止画、各種センサデータをプラットフォームに統合しました。費用対効果を重視した設計思想に基づき、既存のトラップ、捕虫器、ベイトステーション等に後付けで組み合わせて使うことができます。東京を拠点とする大手エレクトロニクス商社である株式会社RYODEN(RYOTF:OTCPK)との提携により、Microshareは、同社独自の動画および画像のAI分析技術を既存のEverSmart機能に統合し、Tactacam™製を含む現場のカメラからの映像や画像を取り込み、表示する機能を備えています。Microshareと、北米の大手トレイルカメラ（野生動物などの撮影用カメラ）メーカーであるTactacamは、今月初めに技術・製品提携を発表しました。EverSmart™ Pestは、分散していたペストコントロール関連のデータを整理・統合し、評価を可能にする一元化プラットフォームです。従来、技術者は複数のアプリを管理したり、何時間もの動画や画像を確認したり、あるいは捕獲がなかったトラップの確認にも多くの時間を費やしてきました。「Microshareプラットフォームによって、これらの情報がAIによって整理・選別され、対処すべき課題として自動通知され、技術者の業務開始前に、様々な種の害獣や害虫に対して何をすべきかを正確に把握できるようになりました。彼らは、正確な診断に基づいて質の高いサービスを提供することで、顧客満足度を高め、新たな収益機会を創出しています。」と、PestWorld 2025でチームの取り組みを牽引するMicroshareのCEO兼共同創設者であるRon Rock氏は述べています。MicroshareとRYODENは、EverSmart™ Pestを世界的に販売する計画で、フィラデルフィアを拠点とするMicroshareが北米とヨーロッパを主導し、RYODENがアジア太平洋地域を牽引します。RYODENは、この地域で長年にわたり、革新と信頼を両立する実績を築いてきました。両社はそれぞれの地域で、重要な既存の顧客基盤とブランド認知度を持っており、総合的有害生物管理（IPM）のための統合された包括的な製品の発売は、すでに業界の専門家の間で大きな期待を集めています。米国ミネソタ州を拠点とする大手ペストコントロール会社であるAdam’s Pest ControlのCEO、Todd Leyse氏は、以下のように述べています。「このEverSmart™ Pestは非常に優れた製品です。同社の製品とサービスは進化するにつれて、どんどん良くなり続けています。同社がその改良に継続的に投資していることに感銘を受けています。」MicroshareおよびEverSmart™製品についてMicroshareは、データソリューションを通じて、現実世界の情報をデジタルデータに変換し、AIが不要な情報を除去（フィルタリング）した上で、対応が必要な情報だけを絞り込んで通知（アラート）します。これにより、重要産業や社会の基盤の変革をサポートしています。EverSmart™ Pestは、MicroshareプラットフォームのAI技術を活用したアルゴリズムに基づいており、ペストコントロール業界向けの高度かつ高精度な遠隔監視システムです。

