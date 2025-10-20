Microshare lance EverSmart™ Pest AI à PestWorld : le premier système complet au monde de surveillance à distance

EverSmart™ Pest transforme les images et données de capteurs en informations claires et directement exploitables, avec des recommandations d’intervention

ORLANDO, FL, UNITED STATES, October 20, 2025 / EINPresswire.com / -- Microshare, créateur de la gamme EverSmart™ de progiciels de à distance pilotées par l’intelligence artificielle, dévoile aujourd’hui un produit élargi qui assure la surveillance et la capture d’images terrain d’activités de rongeurs, d’insectes volants, de blattes, de coléoptères et de punaises de lit, à destination du secteur de la lutte antiparasitaire. Ce nouveau produit, EverSmart™ Pest , constitue l’outil le plus complet jamais conçu pour la gestion intégrée des nuisibles (IPM – Integrated Pest Management).S’appuyant sur le succès du dispositif EverSmart™ Rodent en Amérique du Nord et en Europe, Microshare a intégré la vidéo, les images fixes et les données de capteurs à sa plateforme afin d’enregistrer l’activité autour des pièges déjà utilisés par les professionnels du secteur. Fidèle à l’approche de conception « business-first » de Microshare, l’ensemble de ces nouvelles fonctionnalités est rétrocompatible, ce qui permet de les associer aux modèles de pièges, lampes UV et stations d’appât les plus répandus du marché, sans qu’il soit nécessaire de remplacer les équipements existants.En partenariat avec Ryoden Corp. (RYOTF:OTCPK), entreprise japonaise majeure spécialisée dans le commerce de technologies, Microshare a intégré la technologie d’analyse d’images et de vidéos par IA unique de Ryoden à ses capacités EverSmart existantes, y compris la compatibilité avec les dispositifs Tactacam™ et autres caméras terrain.Microshare et Tactacam, leader nord-américain de la caméra de terrain, avaient annoncé plus tôt ce mois-ci un partenariat d’intégration.EverSmart™ Pest offre une plateforme centralisée pour organiser et analyser des données issues d’opérations de lutte antiparasitaire auparavant indépendantes, obligeant les techniciens à gérer plusieurs applications, à parcourir des heures de vidéos ou d’images, voire à effectuer des vérifications manuelles sur des sites clients où aucune activité n’a pu être détectée. ( Regarder la vidéo ).« Grâce à la plateforme Microshare, les données sont automatiquement triées, regroupées et transformées en incidents exploitables. Les techniciens savent ainsi, avant même de commencer leur tournée, quelles actions entreprendre et sur quels sites », explique Ron Rock, PDG et co-fondateur de Microshare, lors de PestWorld 2025.« Résultat : moins de déplacements inutiles, plus de diagnostics précis, des services à plus forte valeur ajoutée et, au final, une meilleure satisfaction client. »Microshare et Ryoden prévoient de commercialiser EverSmart™ Pest à l’échelle mondiale : Microshare, basée à Philadelphie, prendra la tête en Amérique du Nord et en Europe, tandis que Ryoden pilotera la région Asie-Pacifique , où l’entreprise jouit d’une réputation de longue date en matière d’innovation et de fiabilité.Les deux sociétés disposent déjà d’une clientèle importante et d’une forte notoriété dans leurs zones respectives. Le lancement de ce produit complet et unifié pour la gestion intégrée des nuisibles (IPM) suscite déjà un vif enthousiasme parmi les professionnels du secteur.« [EverSmart] est, à mes yeux, la solution la plus performante du marché », confie Todd Leyse, PDG d’Adam’s Pest Control, société américaine basée dans le Minnesota.« La qualité du produit et du service s’améliore continuellement, et je tiens à souligner les investissements remarquables réalisés pour y parvenir. »À propos de Microshareet des solutions EverSmart™Microsharedigitalise les environnements physiques grâce à ses solutions de données EverSmart™, qui contribuent à transformer les secteurs industriels et les infrastructures grâce à des alertes ciblées et pertinentes générées par son moteur d’intelligence artificielle.Conçue pour offrir la surveillance à distance la plus fiable et la plus précise du marché, la gamme EverSmart™ s’impose aujourd’hui comme la référence pour l’industrie de la lutte antiparasitaire, grâce aux algorithmes d’analyse avancés de la plateforme Microshare

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.