نـتـام تحـصـل علـى أربـع شـهـادات ISO جـديـدة، مـؤكـدةً ريـادتهـا الـعـالمـيـة فـي الجـودة والابتـكـار والاستـدامـة

ntam Achieves Four New ISO Certifications, Strengthening Its Global Leadership in Quality, Innovation, and Sustainability ntam Group ntam Achieves Four New ISO Certifications, Strengthening Its Global Leadership in Quality, Innovation, and Sustainability

نـتـام تنال أربع شهادات ISO دولية، تأكيداً لالتزامها بمعايير الجودة، الابتكار، الاستدامة، ورضا العملاء عبر أسواقها العالمية.

الجودة ليست جزءاً من عملياتنا، بل هي ما يُعرّفنا. هذه الشهادات تجسّد التزام نـتـام بالتميز العالمي والابتكار المسؤول.” — أحمد فُرس – الرئيس التنفيذي لشركة نـتـام

RIYADH, SAUDI ARABIA, October 20, 2025 /EINPresswire.com/ -- أعلنت شركة نـتـام (ntam)، المجموعة العالمية المتخصصة في الإبداع والتقنية، عن حصولها على أربع شهادات ISO دولية جديدة، تأكيداً على التزامها بالجودة، وأمن المعلومات، والاستدامة، وسلامة بيئة العمل في جميع عملياتها حول العالم.

يُمثل هذا الإنجاز خطوة استراتيجية تعزز مكانة نـتـام كشريك موثوق للجهات الرائدة في الرعاية الصحية، والضيافة، وتسويق الوجهات، وقطاعات الرياضة والرياضات الإلكترونية — وهي مجالات تتطلب مزيجاً من الدقة والإبداع والثقة لتحقيق النجاح المستدام.

تشمل الشهادات الجديدة ما يلي:

ISO 9001:2015 – نظام إدارة الجودة لضمان التميز المستمر والتحسين الدائم في جميع المشاريع.

ISO/IEC 27001:2022 – نظام إدارة أمن المعلومات لحماية بيانات العملاء والمستهلكين عبر المنصات الرقمية.

ISO 14001:2015 – نظام الإدارة البيئية تعزيزاً لالتزام نـتـام بالاستدامة وتقليل الأثر البيئي.

ISO 45001:2018 – نظام إدارة السلامة والصحة المهنية لضمان بيئة عمل آمنة وصحية لجميع الفرق حول العالم.

تجسد هذه الشهادات التزام نـتـام بتحقيق التوازن بين الابتكار والمسؤولية، وبين الإبداع والتأثير المستدام القابل للقياس.

معيار عالمي للتميّز

تعمل نـتـام عبر مكاتبها في إسبانيا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، حيث تعيد تعريف كيفية تفاعل العلامات التجارية مع جمهورها من خلال التسويق القائم على التكنولوجيا، والتحول الرقمي، والسرد الإبداعي للتجارب.

قال أحمد فُرس، الرئيس التنفيذي لشركة نـتـام:

"الجودة ليست جزءاً من عملياتنا — إنها ما يُعرّفنا. الحصول على أربع شهادات ISO يؤكد مكانتنا كقوة عالمية تجمع بين الابتكار والنزاهة. نحن نعمل بثقة ومسؤولية لضمان أن كل مشروع ننجزه يقوم على أعلى معايير الجودة والمصداقية."

أثر ملموس عبر القطاعات الرئيسية

الرعاية الصحية – من خلال قسم نـتـام هيلث (ntam Health)، تتعاون المجموعة مع أبرز شركات الأدوية والمؤسسات الطبية لتطوير استراتيجيات تواصل رقمية فعّالة تربط بين العلم والناس، مع الالتزام الكامل بأمن البيانات وفقاً لمعايير ISO 27001.

الضيافة وتسويق الوجهات – تدعم نـتـام العلامات الفندقية والهيئات السياحية في بناء تجارب مستدامة تحكي قصص الوجهات بطرق مبتكرة، وفق معايير ISO 14001 التي تضمن تقليل الأثر البيئي وتحقيق عائد إيجابي قابل للقياس.

الرياضة والرياضات الإلكترونية – تتعاون نـتـام مع أبرز المؤسسات الرياضية واتحادات الألعاب الإلكترونية لتصميم تجارب جماهيرية غامرة تجمع بين التقنية والإبداع، وفق معايير ISO 9001 و ISO 45001 لضمان الجودة والسلامة التشغيلية في كل فعالية.

الابتكار والاستدامة في جوهر الرؤية

تضع نـتـام الابتكار المستدام في صميم رؤيتها المستقبلية، حيث تطبق نماذج خفض الانبعاثات الكربونية وتدمج التحليلات الرقمية الذكية في جميع خدماتها. تشمل أدواتها الرقمية المتقدمة Cognivai by ntam لتحليل السلوك بالذكاء الاصطناعي، وPixel Venue Labs لإنتاج الصور الذكية الخاصة بالضيافة والوجهات السياحية — ما يعكس كيف يمكن للتقنية أن تُعزّز الأداء وتدعم النمو المسؤول.

وأضاف فُرس:

"مستقبلنا يقوم على الابتكار المسؤول. فالتكنولوجيا يجب أن تحسّن التجربة، وتحمي البيانات، وتخلق قيمة حقيقية للناس والكوكب. هذه الشهادات هي دليلنا في كيفية العمل والقيادة عالمياً."

رضا العملاء في صميم الأداء

تدمج نـتـام من خلال نظام إدارة الجودة ISO 9001 مؤشرات دقيقة لقياس رضا العملاء والتغذية الراجعة والتقارير الفورية، بما يضمن الشفافية والمساءلة في كل مشروع. وقد مكّنها هذا النهج من بناء شراكات طويلة الأمد مع مؤسسات عالمية وحكومية تعتمد على الإبداع القائم على الامتثال والمعايير.

بناء قوة عالمية

من مقرها الرئيسي في برشلونة ومكاتبها في الرياض ودبي والقاهرة ولندن، تواصل نـتـام نموها كقوة عالمية في الإبداع والتحول الرقمي. تعمل فرقها المتعددة التخصصات من خبراء الاستراتيجية والتقنية والإبداع لتحقيق حلول تمزج بين التكنولوجيا والثقافة والبصيرة الإنسانية، ما يمكّن المؤسسات من تحقيق تأثير فعّال ومستدام.

جميع مبادراتها — سواء في تطوير التواصل الصحي أو تجارب الضيافة أو منظومات الألعاب الإلكترونية — تتماشى مع معايير ISO المعتمدة للجودة والسلامة والاستدامة.

إنجاز يُحدّد المستقبل

مع المضي قدماً، تعتبر نـتـام هذه الشهادات مسؤولية قبل أن تكون إنجازاً، إذ تعزز مكانتها كشريك عالمي موثوق للعلامات التجارية التي تبحث عن الإبداع المبني على الامتثال والتميز.

واختتم فُرس قائلاً:

"هذا الإنجاز ليس مجرد اعتراف، بل رسالة. نـتـام تعمل بالدقة ذاتها التي تعتمدها المؤسسات الأكثر ثقة في العالم، ونحن فخورون بوضع معيار جديد يجمع بين الإبداع والتكنولوجيا والاستدامة لتحقيق تأثير حقيقي."

للتواصل الإعلامي:

media@ntamgroup.com

www.ntamgroup.com

