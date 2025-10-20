Submit Release
Audit Advisory for Tuesday, October 21, 2025

Columbus – Auditor of State Keith Faber’s office is responsible for auditing all public entities in Ohio. His mission is to protect Ohioans’ tax dollars while aggressively fighting fraud, waste, and abuse of public money.

The Auditor of State’s Office releases audit reports semiweekly and will release the following audits on Tuesday, October 21, 2025.

FFR = FINDINGS FOR RECOVERY
IPA = INDEPENDENT PUBLIC ACCOUNTANT
MED = MEDICAID PROGRAM INTEGRITY

County Audit Entity and Period Report Type
Allen Allen County Transportation Improvement District
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Agreed Upon Procedures
Port Authority of Allen County
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Agreed Upon Procedures
Apollo Career Center
State Teachers Retirement System Census Data Examination
7/1/2024 TO 6/30/2025		 STRS Examination
Apollo Career Center
School Employees Retirement System Census Data Examination
7/1/2024 TO 6/30/2025		 SERS Examination
Spencerville Local School District
State Teachers Retirement System Census Data Examination
7/1/2024 TO 6/30/2025		 STRS Examination
Bath Local School District
State Teachers Retirement System Census Data Examination
7/1/2024 TO 6/30/2025		 STRS Examination
Bath Local School District
School Employees Retirement System Census Data Examination
7/1/2024 TO 6/30/2025		 SERS Examination
Ashland Village of Mifflin
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Basic Audit
Loudonville Public Library
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Agreed Upon Procedures
Ashtabula Conneaut Area City School District
State Teachers Retirement System Census Data Examination
7/1/2024 TO 6/30/2025		 STRS Examination
Conneaut Area City School District
School Employees Retirement System Census Data Examination
7/1/2024 TO 6/30/2025		 SERS Examination
Ashtabula County Educational Service Center
School Employees Retirement System Census Data Examination
7/1/2024 TO 6/30/2025		 SERS Examination
Ashtabula County Educational Service Center
State Teachers Retirement System Census Data Examination
7/1/2024 TO 6/30/2025		 STRS Examination
Athens Athens Hocking Vinton Board of Alcohol, Drug Addiction and Mental Health Services
1/1/2024 TO 12/31/2024		 Financial Audit
Auglaize Auglaize County Educational Service Center
School Employees Retirement System Census Data Examination
7/1/2024 TO 6/30/2025		 SERS Examination
Auglaize County Educational Service Center
State Teachers Retirement System Census Data Examination
7/1/2024 TO 6/30/2025		 STRS Examination
St. Marys City School District
School Employees Retirement System Census Data Examination
7/1/2024 TO 6/30/2025		 SERS Examination
St. Marys City School District
State Teachers Retirement System Census Data Examination
7/1/2024 TO 6/30/2025		 STRS Examination
Butler Middletown Preparatory and Fitness Academy
State Teachers Retirement System Census Data Examination
7/1/2024 TO 6/30/2025		 STRS Examination
Middletown Preparatory and Fitness Academy
School Employees Retirement System Census Data Examination
7/1/2024 TO 6/30/2025		 SERS Examination
Southwest Ohio Computer Association Council of Governments
School Employees Retirement System Census Data Examination
7/1/2024 TO 6/30/2025		 SERS Examination
Champaign City of Urbana
1/1/2024 TO 12/31/2024		 Financial Audit IPA
Clermont Bethel-Tate Local School District
10/21/2025 TO 10/21/2025		 Performance Audit
Clinton Clark Township
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Agreed Upon Procedures IPA
Columbiana Columbiana County Career and Technology Center
State Teachers Retirement System Census Data Examination
7/1/2024 TO 6/30/2025		 STRS Examination
Columbiana County Career and Technology Center
School Employees Retirement System Census Data Examination
7/1/2024 TO 6/30/2025		 SERS Examination
Crawford Chatfield Township
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Agreed Upon Procedures IPA
Cuyahoga City of Mayfield Heights
1/1/2024 TO 12/31/2024		 Financial Audit IPA
Village Preparatory School - Willard
State Teachers Retirement System Census Data Examination
7/1/2024 TO 6/30/2025		 STRS Examination
Village Preparatory School - Willard
School Employees Retirement System Census Data Examination
7/1/2024 TO 6/30/2025		 SERS Examination
City of Warrensville Heights
1/1/2024 TO 12/31/2024		 Financial Audit IPA
Franklin The RiverSouth Authority
1/1/2024 TO 12/31/2024		 Financial Audit
Grandview Crossing Community Authority
1/1/2022 TO 12/31/2023		 Financial Audit
Blendon Township Community Improvement Corporation
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Basic Audit
Fulton Pike Township
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Agreed Upon Procedures
Geauga City of Chardon
1/1/2024 TO 12/31/2024		 Financial Audit IPA
Burton Village/Burton Township Joint Economic Development District
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Basic Audit
Greene Greene County Park District
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Agreed Upon Procedures
Miami Valley Educational Computer Association
School Employees Retirement System Census Data Examination
7/1/2024 TO 6/30/2025		 SERS Examination
Hamilton Cincinnati Classical Academy
7/1/2023 TO 6/30/2024		 Financial Audit
Village of Greenhills
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Agreed Upon Procedures
Western Joint Ambulance District
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Agreed Upon Procedures
Hancock Arcadia Local School District
School Employees Retirement System Census Data Examination
7/1/2024 TO 6/30/2025		 SERS Examination
Arcadia Local School District
State Teachers Retirement System Census Data Examination
7/1/2024 TO 6/30/2025		 STRS Examination
Holmes Village of Millersburg
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Financial Audit IPA
Mechanic Township
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Agreed Upon Procedures IPA
Jackson Southeast Regional Library System
7/1/2023 TO 6/30/2025		 Basic Audit
Knox Jackson Township
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Agreed Upon Procedures IPA
Lake City of Mentor-on-the-Lake
1/1/2024 TO 12/31/2024		 Financial Audit IPA
Lawrence Collins Career Center
State Teachers Retirement System Census Data Examination
7/1/2024 TO 6/30/2025		 STRS Examination
Collins Career Center
School Employees Retirement System Census Data Examination
7/1/2024 TO 6/30/2025		 SERS Examination
Lorain North Ridgeville City School District
7/1/2023 TO 6/30/2024		 Financial Audit
Madison Village of Plain City
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Financial Audit IPA
Mahoning Struthers City School District
State Teachers Retirement System Census Data Examination
7/1/2024 TO 6/30/2025		 STRS Examination
Struthers City School District
School Employees Retirement System Census Data Examination
7/1/2024 TO 6/30/2025		 SERS Examination
Marion Prospect Township
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Agreed Upon Procedures IPA
Grand Township
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Basic Audit
Montgomery Jefferson Regional Water Authority
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Agreed Upon Procedures
Butler Township Miller Lane Business District Joint Economic Development Zone
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Agreed Upon Procedures
Morgan Morgan County District Board of Health
1/1/2022 TO 12/31/2023		 Financial Audit
Muskingum Zanesville Muskingum County General Health District
1/1/2024 TO 12/31/2024		 Financial Audit
Pike Evergreen Union Cemetery
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Agreed Upon Procedures
Putnam Putnam County Soil and Water Conservation District
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Financial Audit
Richland Richland County Transportation Improvement District
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Basic Audit
Scioto Minford Local School District
State Teachers Retirement System Census Data Examination
7/1/2024 TO 6/30/2025		 STRS Examination
Seneca Seneca County District Board of Health
1/1/2024 TO 12/31/2024		 Financial Audit
City of Fostoria
1/1/2024 TO 12/31/2024		 Financial Audit IPA
Stark Washington Township
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Agreed Upon Procedures
Carroll, Columbiana & Stark Regional Transportation Improvement Project
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Basic Audit
Trumbull City of Hubbard
1/1/2024 TO 12/31/2024		 Financial Audit
City of Girard
1/1/2024 TO 12/31/2024		 Financial Audit IPA
Tuscarawas Tuscarawas County Convention and Visitors Bureau
1/1/2024 TO 12/31/2024		 Financial Audit IPA
Warren Hamilton Township
1/1/2024 TO 12/31/2024		 Financial Audit
Washington Township
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Financial Audit
Warren County Park District
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Financial Audit
Washington Washington County Career Center
State Teachers Retirement System Census Data Examination
7/1/2024 TO 6/30/2025		 STRS Examination
Williams Jefferson Township
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Agreed Upon Procedures
Wood Wood County Landfill
Financial Assurance Certification
1/1/2024 TO 12/31/2024		 Agreed Upon Procedures
Penta Career Center
School Employees Retirement System Census Data Examination
7/1/2024 TO 6/30/2025		 SERS Examination
Penta Career Center
State Teachers Retirement System Census Data Examination
7/1/2024 TO 6/30/2025		 STRS Examination
Wyandot Wyandot County
1/1/2024 TO 12/31/2024		 Financial Audit IPA

