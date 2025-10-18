Encuesta Zacatecas 2027: Ulises Mejía Haro lidera escenarios para la gubernatura; Morena se afianza

Encuesta Gubernatura Zacatecas 2027

ZACATECAS, ZACATECAS, MEXICO, October 18, 2025 / EINPresswire.com / -- La casa encuestadora Statistical Research Corporation (SRC) presenta los resultados de su más reciente estudio de opinión pública sobre las preferencias electorales en el estado de Zacatecas, con miras a la elección de gobernador en 2027. La encuesta, levantada el 16 de octubre de 2025, revela que Morena mantiene una sólida ventaja por partido, aunque los escenarios de careo muestran una contienda que dependerá crucialmente de los candidatos.A la pregunta "Si las elecciones para la gubernatura de Zacatecas fueran hoy, ¿por cuál partido votaría?", Morena encabeza las preferencias con un 37.7%. Le siguen el PRI con 15.1%, el PAN con 12.3% y Movimiento Ciudadano (MC) con 11.5%. El PVEM y el PT registran 3.0% y 1.9% respectivamente, mientras que un 13.2% "No sabe".Punteros en Contiendas InternasEl estudio de SRC midió a los principales aspirantes dentro de sus partidos, encontrando liderazgos claros:Morena: Ulises Mejía Haro lidera la preferencia interna con 28.9%, seguido por Verónica Díaz Robles (18.6%) y José Narro Céspedes (14.4%).PAN: Miguel Varela Pinedo domina la contienda con un contundente 50.7% de apoyo, muy por delante de Noemí Luna Ayala (14.7%).PRI: Adolfo Bonilla Gómez se perfila como el favorito con 47.2%, seguido por Javier "Javo" Torres (15.6%) y Carlos Peña Badillo (12.9%).Movimiento Ciudadano: Jorge Álvarez Máynez muestra un liderazgo casi absoluto en su partido, con un 78.6% de las preferencias.Escenarios CompetitivosLa encuesta plantea cuatro posibles escenarios de careo que demuestran el peso de los candidatos.En un escenario de alianzas (Morena-PT-PVEM vs. PRI-PAN-PRD vs. MC), Ulises Mejía Haro encabeza con 31.9% de la intención de voto, seguido por Adolfo Bonilla Gómez con 23.1% y Jorge Álvarez Máynez con 21.3%.Sin embargo, si la candidata de la coalición de Morena fuera Verónica Díaz Robles, el panorama cambia radicalmente. En este segundo escenario, Jorge Álvarez Máynez (MC) tomaría la delantera con 26.1%, en un empate técnico con Adolfo Bonilla Gómez (Oposición) que obtiene 23.6% y la propia Verónica Díaz Robles (Morena) con 23.8%.En un tercer escenario con todos los partidos compitiendo por separado, Ulises Mejía Haro (Morena) mantiene la ventaja con 27.7%, sobre Jorge Álvarez Máynez (MC) con 17.8% y Adolfo Bonilla Gómez (PRI) con 17.1%.Metodología del EstudioEl estudio fue realizado y patrocinado por SRC Statistical Research Corporation S.A. de C.V. y consistió en 1,000 entrevistas mediante llamadas telefónicas automatizadas (robotcall) a individuos mayores de 18 años residentes en el estado de Zacatecas. La recolección de datos se realizó el 16 de octubre de 2025. El estudio cuenta con un nivel de confianza del 95% y un margen de error máximo estimado de +/- 3.1%.

