Milena Quiroga se perfila como favorita para la gubernatura de BCS en 2027 según encuesta de SRC

Encuesta Gubernatura BCS 2027

Encuesta SRC BCS 2027: Milena Quiroga (Morena) duplica en votos a Lupita Saldaña (PAN) en la carrera por la gubernatura. Conoce los datos completos.

BAJA CALIFORNIA SUR, MEXICO, August 14, 2025 / EINPresswire.com / -- Statistical Research Corporation (SRC), casa encuestadora líder en México, ha publicado hoy los resultados de su más reciente encuesta sobre las preferencias electorales para la gubernatura de Baja California Sur rumbo a los comicios de 2027. El estudio posiciona a Morena como la principal fuerza política y a la actual alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga, como la aspirante con mayor respaldo popular, duplicando la intención de voto de su rival más cercana del PAN, Lupita Saldaña.La encuesta, levantada el 12 de agosto de 2025, muestra que si las elecciones fueran hoy, Morena obtendría el 40.3% de los votos, manteniendo una ventaja de 15.1 puntos sobre el Partido Acción Nacional (PAN), que capta el 25.2% de las preferencias. A pesar del liderazgo de Morena, los datos históricos de SRC registran una ligera baja para el partido oficialista (de 43.1% en junio a 40.3% en agosto), mientras que el PAN muestra una tendencia al alza en el último mes (de 23.2% en julio a 25.2% en agosto).En los escenarios de contiendas internas, Milena Quiroga ha experimentado un crecimiento exponencial dentro de Morena, pasando de 22.1% en julio a un contundente 33.0% en agosto. Por su parte, en el PAN se ha producido un reacomodo clave: la diputada Lupita Saldaña (32.1%) ha remontado para superar a Francisco Pelayo (26.3%), quien lideraba las preferencias del partido en mediciones anteriores.Hallazgos Clave de la Encuesta:Intención de Voto por Partido:Morena: 40.3%PAN: 25.2%Movimiento Ciudadano: 8.3%PRI: 5.9%Indecisos: 15.8%Preferencia Interna de Morena:Milena Quiroga: 33.0%Christian Agúndez: 16.9%Lucía Trasviña: 15.3%Preferencia Interna del PAN:Lupita Saldaña: 32.1%Francisco Pelayo: 26.3%Susana Zatarain: 17.5%Escenario de Careo (Confrontación Directa):Milena Quiroga (Morena): 35.4%Lupita Saldaña (PAN): 18.7%Ernesto Altamirano (MC): 5.6%Juan Valdivia (PRI): 5.5%Indecisos: 23.4%La metodología del estudio consistió en 1,000 entrevistas efectivas a través de un sistema de llamadas telefónicas automatizadas (robotcall) a residentes de Baja California Sur mayores de 18 años. El sondeo cuenta con un nivel de confianza del 95% y un margen de error estadístico de +/- 3.8%.Acerca de Statistical Research Corporation (SRC)Statistical Research Corporation (SRC) es una empresa especializada en investigación de mercados y estudios de opinión pública. Comprometida con estándares de calidad y precisión metodológica, SRC ofrece soluciones para la comprensión del entorno social y político, proporcionando a sus clientes resultados precisos y confiables a través de técnicas de investigación cuantitativa y muestreo probabilístico.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.