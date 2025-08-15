Manolo Jiménez lidera ranking; SRC revela aprobación de gobernadores en agosto 2025

Ranking de Gobernadores - Agosto 2025

Encuesta SRC de agosto 2025: Manolo Jiménez (PRI) es el gobernador mejor aprobado. Conoce el ranking completo y la evaluación de los 32 mandatarios estatales.

MONTERREY, MEXICO, August 15, 2025 / EINPresswire.com / -- El priista Manolo Jiménez se posiciona como el gobernador con mayor aprobación ciudadana, superando a Mara Lezama y Clara Brugada de Morena, según la última encuesta de Statistical Research Corporation.En un escenario político donde los gobiernos estatales son evaluados constantemente por la ciudadanía, la más reciente encuesta de Statistical Research Corporation (SRC) revela un panorama claro sobre la percepción del desempeño de los 32 gobernadores de México. Con el país avanzando en el primer año del sexenio federal, este análisis muestra quiénes son los mandatarios con mayor respaldo y quiénes enfrentan los mayores desafíos de aprobación.El estudio, levantado a mediados de agosto de 2025, posiciona al gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez (PRI), en el primer lugar del ranking de gobernadores con un 66.5% de aprobación. Le siguen de cerca las mandatarias de Morena, Mara Lezama de Quintana Roo, con un 66.4%, y la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, con un 66.2%, mostrando una contienda reñida en la cima de la tabla.El Top 10: Liderazgos consolidados y diversidad partidistaEl grupo de los diez gobernadores mejor evaluados refleja una mezcla de fuerzas políticas y una alta aprobación general, todos por encima del 62%.Según los datos de SRC, este selecto grupo es el siguiente:Manolo Jiménez (PRI – Coahuila): 66.5%Mara Lezama (Morena – Quintana Roo): 66.4%Clara Brugada (Morena – CDMX): 66.2%Tere Jiménez (PAN – Aguascalientes): 65.9%Eduardo Ramírez (Morena – Chiapas): 65.5%Alejandro Armenta (Morena – Puebla): 65.0%Mauricio Kuri (PAN – Querétaro): 64.2%Joaquín Díaz (Morena – Yucatán): 64.1%Alfonso Durazo (Morena – Sonora): 62.7%Julio Menchaca (Morena – Hidalgo): 62.5%Destaca que siete de los diez primeros lugares pertenecen a Morena, mostrando una fuerte aprobación para el partido oficialista en varias entidades clave. El PAN coloca a dos de sus gobernadores en este grupo, mientras que el PRI ostenta la primera posición.Análisis de la tabla completa: De la aprobación mayoritaria al suspenso ciudadanoMás allá de los primeros puestos, la encuesta de Statistical Research Corporation ofrece una visión completa del espectro de aprobación en el país.Media Tabla: Evaluaciones positivas pero con margen de mejoraEn la parte media del ranking, la mayoría de los mandatarios aún gozan de una aprobación superior al 50%. Este grupo incluye figuras de diversos partidos, como Pablo Lemus y Samuel García de Movimiento Ciudadano, y Maru Campos del PAN.Pablo Lemus (MC – Jalisco): 61.8%Samuel García (MC – Nuevo León): 61.4%Maru Campos (PAN – Chihuahua): 60.7%Ricardo Gallardo (PVEM – San Luis Potosí): 58.8%Esteban Villegas (PRI – Durango): 57.6%Libia García (PAN – Guanajuato): 55.4%Javier May (Morena – Tabasco): 55.3%Víctor Castro (Morena – Baja California Sur): 54.7%Miguel Navarro (Morena – Nayarit): 53.2%Delfina Gómez (Morena – EDOMEX): 53.1%Margarita González (Morena – Morelos): 52.9%Rocío Nahle (Morena – Veracruz): 52.8%Alfredo Ramírez (Morena – Michoacán): 51.1%El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, es el primero en la lista en registrar una aprobación por debajo de la mitad del electorado, con un 49.2%.Zona Baja: Morena acapara los últimos lugares del rankingUn dato clave que arroja la encuesta de SRC es la composición de la parte inferior de la tabla. Los ocho gobernadores con la menor aprobación ciudadana pertenecen a Morena, lo que revela un desafío significativo para el partido en estas entidades.Américo Villarreal (Morena – Tamaulipas): 49.2%Layda Sansores (Morena – Campeche): 45.6%Lorena Cuéllar (Morena – Tlaxcala): 43.1%Indira Vizcaíno (Morena – Colima): 43.0%Evelyn Salgado (Morena – Guerrero): 39.6%Salomón Jara (Morena – Oaxaca): 36.2%Rubén Rocha (Morena – Sinaloa): 34.7%Marina del Pilar (Morena – Baja California): 31.9%David Monreal (Morena – Zacatecas): 30.3%El gobernador de Zacatecas, David Monreal, se encuentra en el último lugar a nivel nacional, con apenas un 30.3% de respaldo ciudadano a su gestión, de acuerdo con los datos presentados.Metodología de la EncuestaLa información presentada en esta nota proviene íntegramente de la casa encuestadora Statistical Research Corporation (SRC). A continuación, se detallan los datos metodológicos proporcionados por la firma:Tipo de encuesta: 1,000 llamadas telefónicas a individuos mayores de 18 años por cada estado.Fecha de levantamiento: Del 12 al 14 de agosto de 2025.Nivel de confianza: 95%.Margen de error: +/- 3.8%

