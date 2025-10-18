En Sintonía por Radio América Presentará los Detalles de las Nuevas Leyes de Control de Velocidad Destinadas a Mejorar la Seguridad Vial
MARYLAND, October 18 - For Immediate Release: Thursday, October 16, 2025
El programa también destacará los esfuerzos del Condado para apoyar a los residentes que enfrentan desafíos con su cobertura de salud debido a las recientes decisiones federales
Los invitados de esta semana de En Sintonía con el Concejo del Condado de Montgomery serán Carlos Cortes-Vázquez, oficial de la policía del Condado de Montgomery; Yajaira Isabelle, navegadora del Montgomery County Health Connection del Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Montgomery (DHHS); y Yanira Rodríguez, gerente de la Oficina de Alcance Comunitario del Montgomery College. El programa será transmitido por las ondas radiales el viernes, 17 de octubre a las 2 p.m. en Radio América (WILC 900 AM) y por Apple Podcasts, Spotify y Amazon Music.
La edición iniciará con una actualización sobre las nuevas leyes de control automático de velocidad que entraron en vigor en octubre. A partir del 1 de este mes, los conductores que excedan el límite de velocidad en 16 mph o más enfrentarán multas más altas basadas en su velocidad. El objetivo de la nueva ley es mejorar la seguridad vial especialmente en áreas de alto riesgo como zonas escolares y vecindarios residenciales. El oficial Cortés explicará detalles sobre el incremento de las penalidades.
El segundo segmento continuará con una conversación con Montgomery County Health Connection, enfocándose en los desafíos con la cobertura de salud que enfrentan los residentes debido a recientes decisiones federales. Exploraremos el modelo local de atención que se está utilizando para responder a estos problemas. También se proporcionará información importante sobre el próximo período de inscripción de cobertura médica, que comenzará en noviembre para los residentes elegibles de Maryland. Además, se destacarán los programas del condado disponibles para quienes no califiquen para cobertura a través de Maryland Health Connection.
El programa concluirá con detalles de la próxima sesión informativa del condado de Montgomery, que se realizará el 29 de octubre a las 5:45 p.m. en el campus de Rockville. Este evento gratuito y en español está diseñado para guiar a los estudiantes con el proceso de inscripción, las becas disponibles y la amplia gama de programas académicos que ofrece la institución educativa.
El Concejo del Condado de Montgomery y Radio América se han asociado para proporcionar a la comunidad latina información clave sobre los temas que les conciernen. Esta colaboración ha dado fruto a un programa semanal de una hora todos los viernes, denominado “En Sintonía con el Concejo” donde los residentes pueden expresar sus opiniones y hacer preguntas, por medio de la estación de habla hispana más popular del área metropolitana de Washington, D.C.
En este programa semanal, nuestra presentadora Marcela Rodríguez discutirá asuntos de interés para la comunidad latina del Condado de Montgomery, y se proporcionará la información sobre los recursos disponibles. Al igual, que la fomentación de la seguridad de los radioescuchas.
